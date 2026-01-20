Μουσική Δωματίου 4 | Κουαρτέτο με Πιάνο της Σ.Ο.Κ.

Δημοσιεύθηκε 20.01.2026 15:23

Δύο εμβληματικά έργα της ρομαντικής περιόδου φέρνει στη σκηνή το Κουαρτέτο με Πιάνο της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου, στο πλαίσιο της σειράς Μουσική Δωματίου 4, με συναυλίες στη Λευκωσία και τη Λάρνακα.

Ο εξάρχων της Σ.Ο.Κ. Wolfgang Schroeder, η κορυφαία βιολίστα Kumiko Okutomi και ο κορυφαίος βιολοντσελίστας Jakub Otčenašék, συναντούν επί σκηνής τη διακεκριμένη πιανίστα Γκεργκάνα Γκεοργκίεβα, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα που αντιπαραβάλλει τη γαλλική ραφιναρισμένη κομψότητα του Gabriel Fauré με το έντονο πάθος και τη δραματικότητα του Johannes Brahms.

Το Κουαρτέτο με πιάνο αρ. 1 σε Ντο ελάσσονα, έργο 15 του Fauré διακρίνεται για τη φωτεινή του γοητεία, τον λυρισμό και το λεπτό συναισθηματικό του βάθος, με εκλεπτυσμένες μελωδίες και πλούσιες αρμονίες. Αντίθετα, το Κουαρτέτο με πιάνο αρ. 1 σε Σολ ελάσσονα, έργο 25 του Brahms, σχεδόν συμφωνικό σε έκταση, χαρακτηρίζεται από ένταση και δραματική φόρτιση, κορυφώνοντας την εμπειρία με το εκρηκτικό Rondo alla Zingarese.

Πρόκειται για μια σύμπραξη και ένα πρόγραμμα που υπόσχονται δυνατές ερμηνείες και υψηλής ποιότητας μουσική δωματίου.

Πρόγραμμα

Gabriel Fauré : Κουαρτέτο με πιάνο αρ. 1 σε Ντο ελάσσονα, έργο 15

Johannes Brahms: Κουαρτέτο με πιάνο αρ. 1 σε Σολ ελάσσονα, έργο 25

Ερμηνευτές

Wolfgang Schroeder – βιολί

Kumiko Okutomi – βιόλα

Jakub Otčenašék – βιολοντσέλο

Γκεργκάνα Γκεοργκίεβα – πιάνο

Πληροφορίες συναυλιών

Λευκωσία : Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026, Θέατρο Παλλάς (Πύλη Πάφου), 20:00

Λάρνακα: Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2026, Δημοτικό Θέατρο Γ. Λυκούργος, 20:00

Τιμές εισιτηρίων: €12 / €7 (μειωμένο)

Δωρεάν είσοδος για άτομα με αναπηρίες.

Μειωμένο εισιτήριο για μαθητές, φοιτητές, στρατιώτες, συνταξιούχους, πολύτεκνες και πενταμελείς οικογένειες (με επίδειξη ταυτότητας).

Προπώληση: