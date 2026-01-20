Φαίδρος Καβαλλάρης: μουσικές γέφυρες ανάμεσα στην Κύπρο και την Ινδία

Δημοσιεύθηκε 20.01.2026 17:00

Συναυλία σύγχρονης μουσικής με έργα του Καβαλλάρη και το Indian Sketch σε πρώτη εκτέλεση.

Μια ξεχωριστή βραδιά σύγχρονης και διαπολιτισμικής μουσικής φιλοξενεί η Ύπατη Αρμοστεία της Ινδίας στη Λευκωσία την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026, με έργα του Κύπριου συνθέτη Φαίδρου Καβαλλάρη, κορυφώνοντας τη βραδιά με την παγκόσμια πρεμιέρα του έργου Indian Sketch.

Στη σκηνή συναντώνται τρεις καταξιωμένοι μουσικοί: ο βιολονίστας Νίκος Πίττας, η φλαουτίστα Εύα Σταύρου και ο τσελίστας Robertas Grod, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα που γεφυρώνει την κυπριακή μουσική παράδοση, τον αρχαϊκό ήχο και τις ινδικές φιλοσοφικές και μουσικές επιρροές.

Το έργο του Φαίδρου Καβαλλάρη, βαθιά επηρεασμένο από την έρευνά του στις μουσικές της Ανατολής και από την αρχαία ελληνική σκέψη, ξεδιπλώνεται μέσα από σόλο συνθέσεις και σύγχρονες φόρμες μουσικής δωματίου, προσφέροντας στο κοινό μια εμπειρία στοχασμού, ακρόασης και πολιτισμικής συνάντησης.

Η βραδιά κορυφώνεται με την παγκόσμια πρώτη του Indian Sketch (2026), ενός έργου που συμπυκνώνει τον διαχρονικό διάλογο Ανατολής και Δύσης, όπως αυτός εκφράζεται στη σύγχρονη μουσική δημιουργία.

Πρόγραμμα

TRANSCENDENCE – Early Morning Song (1984)

για σόλο βιολί (συντέθηκε κατά τη διάρκεια της παραμονής του συνθέτη στην Ινδία)

ΠΥΘΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (1986 / 1990)

για φλάουτο

ΑΙΛΙΝΟΣ (1986)

για σόλο βιολοντσέλο

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΑΡΧΑΪΚΟ – 7 αυτοσχέδιες μελωδίες στο «πιθκιαύλι» (2001–2017)

για σόλο φλάουτο

ΑΡΧΑΪΚΟ – Ινδοκυπριακό (2016–2017)

για σόλο βιολί

INDIAN SKETCH (2026) – παγκόσμια πρεμιέρα

για φλάουτο, βιολί και βιολοντσέλο

Ερμηνευτές:

Νίκος Πίττας – βιολί

Εύα Σταύρου – φλάουτο

Robertas Grod – βιολοντσέλο

Τοποθεσία: Λευκωσία, συγκρότημα Ύπατης Αρμοστείας της Ινδίας (Λήδας 10, Έγκωμη), Παρασκευή 23 Ιανουαρίου,

Ώρα: 6.45μ.μ.

Πληροφορίες: 99369426

Είσοδος ελεύθερη.

Προαιρετική προεγγραφή στον σχετικό σύνδεσμο

Για τον Φαίδρο Καβαλλάρη

Ο Φαίδρος Καβαλλάρης είναι διακεκριμένος Κύπριος μουσικός, συνθέτης, μουσικολόγος, μαέστρος και ερμηνευτής, με περισσότερα από πενήντα χρόνια ενεργούς παρουσίας στη σύγχρονη και διαπολιτισμική μουσική.

Γεννημένος στη Λάπηθο το 1950, το έργο του αντλεί έμπνευση από την κυπριακή μουσική παράδοση, την αρχαία ελληνική ποίηση και το δράμα, καθώς και από μακροχρόνια έρευνα στις μουσικές κουλτούρες της Ινδίας, της Κίνας και της Ιαπωνίας.

Αρχικά σπούδασε αρχιτεκτονική στο Λονδίνο και ακολούθως σύνθεση στην École Normale de Musique στο Παρίσι, ενώ απέκτησε διδακτορικό τίτλο (DMA) από το Πανεπιστήμιο Columbia της Νέας Υόρκης. Το έργο του περιλαμβάνει φωνητικές και οργανικές συνθέσεις, μουσική δωματίου, έργα για μη δυτικά όργανα, καθώς και μουσική για θέατρο, χορό και κινηματογράφο, και έχει παρουσιαστεί διεθνώς σε Ευρώπη, Ασία και Αμερική.

Η βαθιά και διαρκής σχέση του με την ινδική μουσική και φιλοσοφία τον καθιστά γέφυρα ανάμεσα στην ανατολική και δυτική μουσική σκέψη και μια ξεχωριστή φωνή της σύγχρονης παγκόσμιας μουσικής δημιουργίας.

Για την Εύα Σταύρου

Η Εύα Σταύρου ξεκίνησε τις μουσικές της σπουδές στην Κύπρο και αποφοίτησε με άριστα από το Μουσικό Σχολείο Λευκωσίας το 2009. Συνέχισε σπουδές στη Λυών και στο Βασιλικό Ωδείο Βρυξελλών, όπου απέκτησε πτυχία και μεταπτυχιακό με διάκριση στο φλάουτο και το πίκολο.

Έχει έντονη παρουσία στη σύγχρονη μουσική σκηνή, με συμμετοχές σε σημαντικά διεθνή φεστιβάλ και εργαστήρια, όπως το Darmstadt Music Festival. Είναι συνιδρύτρια των ντουέτων Plektó (φλάουτο–κρουστά) και έtha (φλάουτο–πιάνο) και δραστηριοποιείται ενεργά σε διεπιστημονικά καλλιτεχνικά πρότζεκτ.

Από το 2017 ζει στην Κύπρο, όπου διδάσκει φλάουτο και ασχολείται συστηματικά με την εκπαίδευση στη σύγχρονη μουσική.

Για τον Νίκο Πίττα

Ο Νίκος Πίττας γεννήθηκε στη Λευκωσία και ξεκίνησε τις μουσικές του σπουδές στο Εθνικό Ωδείο Κύπρου. Σε ηλικία 16 ετών απέκτησε το δίπλωμα βιολιού με άριστα και το πιστοποιητικό LRSM από τα Βασιλικά Μουσικά Σχολεία του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σπούδασε στο Peabody Conservatory του Πανεπιστημίου Johns Hopkins (ΗΠΑ), αποκτώντας πτυχίο και μεταπτυχιακό στη μουσική υπό την καθοδήγηση του καθηγητή Herbert Greenberg. Έχει διακριθεί σε εθνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς και είναι υπότροφος, μεταξύ άλλων, του Ιδρύματος Α.Γ. Λεβέντη.

Πραγματοποίησε το σολιστικό του ντεμπούτο το 1999 με την Κρατική Ορχήστρα Κύπρου και έχει εμφανιστεί ως σολίστ σε σημαντικούς χώρους και ορχήστρες στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Είναι μέλος της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου και διδάσκει βιολί στο πρόγραμμα υποτροφιών της Ορχήστρας Νέων Κύπρου.

Για τον Robertas Grod

Ο Robertas Grod (γεν. 1991, Λιθουανία) ξεκίνησε μαθήματα βιολοντσέλου σε ηλικία έξι ετών. Σπούδασε στο Μουσικό Σχολείο Balys Dvarionas στο Βίλνιους και συνέχισε στο Κρατικό Ωδείο της Μόσχας, αποφοιτώντας με άριστα το 2016.

Από το 2016 ζει στην Κύπρο, όπου δραστηριοποιείται ως σολίστ και εκπαιδευτικός. Διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, στην Ορχήστρα Νέων Κύπρου και σε μουσικά σχολεία. Το 2024 ηχογράφησε τον δίσκο Enarxis με το κουαρτέτο Fusiona.