Ο Ανδρέας Καραγιάν εκθέτει στην Γκαλερί Γκλόρια
Δημοσιεύθηκε 27.01.2026 10:44
Ο Ανδρέας Καραγιάν εκθέτει στην Γκαλερί Γκλόρια

Με την ευκαιρία των εορτασμών της Λευκωσίας ως Πρωτεύουσας της Ευρώπης και με αφορμή τα γενέθλιά του, ο διεθνώς αναγνωρισμένος ζωγράφος και συγγραφέας Ανδρέας Καραγιάν παρουσιάζει τη νέα του έκθεση με τίτλο «Τοπιογραφίες» στη Γκαλερί Γκλόρια, από τις 4 έως τις 17 Φεβρουαρίου 2026.

Ο Ανδρέας Καραγιάν γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1943. Σπούδασε Ιατρική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, όμως σύντομα εγκατέλειψε την ιατρική για να αφοσιωθεί ολοκληρωτικά στην τέχνη. Στο Λονδίνο σπούδασε Ζωγραφική στα Camberwell και Central School of Art, ενώ αργότερα συνέχισε με Χαρακτική στη Στουτγάρδη της Γερμανίας.

Η πρώτη του ατομική έκθεση πραγματοποιήθηκε το 1978 στη θρυλική γκαλερί «Ώρα» στην Αθήνα, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας πορείας που τον καθιέρωσε ως μία από τις πιο ιδιαίτερες και τολμηρές φωνές της σύγχρονης κυπριακής τέχνης. Έκτοτε έχει παρουσιάσει έργα σε Κύπρο, Ελλάδα, Γερμανία, Αίγυπτο και Ιταλία, ενώ αντιπροσώπευσε την Κύπρο στη Μπιενάλε Βενετίας (2001) και στη Μπιενάλε Καΐρου (2006).

Το έργο του χαρακτηρίζεται από έντονη αισθησιακή και καβαφική διάσταση, με επίκεντρο το ανθρώπινο σώμα, τις διαπροσωπικές σχέσεις και την υπαρξιακή αναζήτηση. Παράλληλα, η πεντάτομη μυθιστορηματική του αυτοβιογραφία έχει τιμηθεί με δύο κρατικά λογοτεχνικά βραβεία, επιβεβαιώνοντας τη διττή του παρουσία στα γράμματα και στις εικαστικές τέχνες.

Στις 26 Μαΐου 2025, ο Ανδρέας Καραγιάν τιμήθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων με το Μέγα Βραβείο «Στάσινος» για τη συνολική του προσφορά στη ζωγραφική, τη λογοτεχνία και τον σύγχρονο κυπριακό πολιτισμό.

Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026, στις 19:30, από τον εκλεκτό ζωγράφο και σκηνογράφο Άντη Παρτζίλη.

Γκαλερί Γκλόρια | 4 – 17 Φεβρουαρίου 2026

Γκαλερί Γκλόρια, Ζήνωνος Σώζου 3, Λευκωσία 1075.-  Τηλ. 22762605

Email: gloriagallery1@gmail.com Instagram: https://www.instagram.com/gloria_gallery_nicosia

Ώρες Λειτουργίας: Τρίτη – Σάββατο, 10.30-12.45 π.μ.  Δευτέρα - Παρασκευή, 5.30 – 8.00 μ.μ.

Website: https://www.gloriagallery.com  Facebook: https://www.facebook.com/GloriaGalleryNicosia

 

 

