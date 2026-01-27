BeRlinale selection 2026: Γερμανικές ταινίες της Berlinale στη Λευκωσία

Δημοσιεύθηκε 27.01.2026 13:44

Η σειρά ταινιών περιλαμβάνει έξι εντυπωσιακά έργα, το καθένα από τα οποία εξερευνά την ταυτότητα, την ευαλωτότητα και την αναζήτηση του ανήκειν από εντελώς διαφορετικές οπτικές γωνίες.

Το Berlinale Selection 2026 είναι η έβδομη έκδοση της σειράς ταινιών που παρουσιάζει σύγχρονο γερμανικό κινηματογράφο στην Κύπρο και διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Γκαίτε Κύπρου. Φέτος, μια επιλογή έξι ταινιών που προβλήθηκαν στις Berlinale 2025, 2024 και 2023 θα προβληθεί στη μεγάλη οθόνη του Πάνθεον στη Λευκωσία, από τις 5 έως τις 8 Φεβρουαρίου 2026. Οι προβολές πραγματοποιούνται με την υποστήριξη του Ομίλου Φίλων Κινηματογράφου.

Η σειρά ταινιών περιλαμβάνει έξι εντυπωσιακά έργα — Knochen und Namen (Bones and Names), Tandem – in welcher Sprache träumst du? (Langue Étrangère), Köln 75, Shahid, Roter Himmel - Afire (Κόκκινος Ουρανός) και Mit der Faust in die Welt schlagen (Punching the World) — το καθένα από τα οποία εξερευνά την ταυτότητα, την ευαλωτότητα και την αναζήτηση του ανήκειν από εντελώς διαφορετικές οπτικές γωνίες. Αυτό που τα ενώνει είναι η εστίαση σε άτομα που βρίσκονται σε στιγμές μετάβασης: καλλιτέχνες που αμφισβητούν την τέχνη τους, νέοι που αντιμετωπίζουν την κληρονομιά του παρελθόντος ή κοινότητες που διαπραγματεύονται τα όρια της κουλτούρας και της μνήμης.

Οι ταινίες Bones and Names και Afire εξετάζουν και δημιουργικές ζωές υπό πίεση, με το ένα να κλίνει προς τον παιχνιδιάρικο μετακινηματογράφο και το άλλο να ξεδιπλώνεται ως ένα τεταμένο, ηλιόλουστο έργο δωματίου. Τα Langue Étrangère και Shahid στρέφονται προς ζητήματα γλώσσας, μετανάστευσης και αυτοπροσδιορισμού, αλλά ο τόνος τους διαφέρει: το ένα είναι απαλό και ενδοσκοπικό, το άλλο πολιτικά φορτισμένο και επιτακτικό. Τα Köln 75 και Punching the World επανεξετάζουν το παρελθόν, ανατρέχοντας στην νεανική εξέγερση και την κοινωνική αναταραχή, αλλά με αντίθετες ενέργειες: ντοκιμαντέρ αναστοχασμού έναντι ωμής, μυθοπλαστικής ενηλικίωσης.

Μαζί, οι έξι ταινίες σχηματίζουν ένα μωσαϊκό του σύγχρονου γερμανόφωνου κινηματογράφου — τολμηρό στη μορφή, με συναισθηματική ακρίβεια και έντονη περιέργεια για το πώς οι άνθρωποι γίνονται αυτό που είναι. Μας προσκαλούν να γίνουμε μάρτυρες ζωών σε κίνηση, διαμορφωμένων από την αγάπη, την ένταση και τις ιστορίες που επιλέγουμε να αφηγηθούμε.

Η επιλογή των ταινιών προσφέρει μια γεύση από διαφορετικές κατηγορίες της Berlinale των τελευταίων τριών ετών (Special Gala 2025, Forum 2024, Competition 2024 και 2023, Perspectives 2025 και 2023).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ:

Πέμπτη 05.02.2026

20:00 Köln 75 (Σκηνοθεσία: Ido Fluk, 2025, 116')

Παρασκευή 06.02.2026

20:00 Shahid (Σκηνοθεσία: Narges Kalhor, 2024, 86')

Ακολουθεί συζήτηση (στα αγγλικά) με την Καίτη Παπαδήμα.

Σάββατο 07.02.2026

18:00 Tandem – In welcher Sprache träumst du? (Langue Étrangère) (Σκηνοθεσία: Claire Burger, 2024, 105')

20:00 Knochen und Namen (Bones and Names) (Σκηνοθεσία: Fabian Stumm, 2023, 109')

Κυριακή 08.02.2026

18:00 Mit der Faust in die Welt schlagen / Punching the World (Σκηνοθεσία: Constanze Klaue 2025, 110')

20:00 Roter Himmel (Afire) (Σκηνοθεσία: Christian Petzold, 2023, 103')

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: 5-8 Φεβρουαρίου 2026

ΤΟΠΟΣ: Κινηματογράφος Πάνθεον, Διαγόρου 29, 1097 Λευκωσία

ΓΛΩΣΣΑ: Με διαλόγους στην πρωτότυπη γλώσσα και αγγλικούς υπότιτλους.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: Ελεύθερη είσοδος.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: +357 22 674606, kultur-nikosia@goethe.de, www.goethe.de/kypros/BerlinaleSelection