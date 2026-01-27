«Studiolo»: Ατομική έκθεση του Πάρη Σεργίου στο Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Διάτοπος

Δημοσιεύθηκε 27.01.2026 15:06

Το πρόσφατο έργο του Πάρη Σεργίου συγκροτείται μέσα από μια συνειδητή επιστροφή στην ιστορία της εικόνας. Αφετηρία του δεν αποτελεί η προσωπική αφήγηση, αλλά η συστηματική μελέτη ζωγραφικών έργων, φωτογραφιών και αρχειακού υλικού που έχουν διαμορφώσει, διαχρονικά, τον τρόπο με τον οποίο η μορφή γίνεται αντιληπτή και νοηματοδοτείται.

Η ιστορία αντιμετωπίζεται όχι ως παρελθόν προς αναπαραγωγή, αλλά ως ενεργό πεδίο γνώσης. Στο εργαστήριο, οι εικόνες αποσπώνται από το αρχικό τους συμφραζόμενο και επανενεργοποιούνται μέσω του σχεδίου και της ζωγραφικής. Η διαδικασία αυτή δεν στοχεύει στην αναβίωση, αλλά στη μετατόπιση. Ένα βήμα προς τα πίσω λειτουργεί ως μέθοδος για να προχωρήσει η εικόνα μπροστά.

Σε αυτό το στάδιο της πρακτικής του καλλιτέχνη, η ιστορική γνώση μετατρέπεται σε εργαλείο εξέλιξης. Η εικόνα παραμένει ανοιχτή, αποφεύγοντας την προσκόλληση σε ένα μοναδικό ύφος, περίοδο ή ταυτότητα. Το αποτέλεσμα δεν συνιστά σχόλιο πάνω στο παρελθόν, αλλά μια διαρκή δοκιμή των ορίων του παρόντος και του μέλλοντος της ζωγραφικής, βασισμένη στη βαθιά κατανόηση των καταβολών της.

Ο Πάρης Σεργίου (γεν. 2004) είναι εικαστικός καλλιτέχνης που ζει και εργάζεται στη Λευκωσία. Έχει παρουσιάσει ατομικές εκθέσεις όπως το Preconscious (2024) στο Diatopos Art Centre, το El Greco Meets Paris (2024) στην El Greco Gallery, καθώς και ατομική έκθεση στο Art Number 23 στο Ίνσμπρουκ (2023), όπου πραγματοποίησε και ζωντανή ζωγραφική.

Προηγούμενες ατομικές εκθέσεις του περιλαμβάνουν τα Shade Otherwise (2021) στην AB Gallery και I Knew and I Will Know (2020) στο ARTos Cultural and Research Foundation. Έχει συμμετάσχει σε ομαδικές εκθέσεις σε διεθνείς χώρους όπως η M A D S Gallery στο Μιλάνο, η The Holy Art Gallery στο Λονδίνο και η έκθεση topikap.kato στη Θεσσαλονίκη.

Το έργο του έχει παρουσιαστεί επίσης σε εικονικές και προβολικές εκθέσεις. Αναμένεται να συμμετάσχει σε μελλοντικές εκθέσεις στη Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας (2026), στην Andart Gallery (2025), καθώς και σε διεθνείς χώρους στη Μαδρίτη. Έχει λάβει μέρος σε καλλιτεχνικές κατοικίες, μεταξύ άλλων στο Centro Negra – AADK, στο Farm Studio, στο Art Number 23 Residency και στο Cyprus Painting Road Residency. Το έργο του εκπροσωπείται από το Diatopos Art Centre και περιλαμβάνεται σε ιδιωτικές συλλογές στην Κύπρο και την Ευρώπη.

Πληροφορίες έκθεσης

Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2026, στις 19:00.

Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 13 Μαρτίου 2026.

Ώρες λειτουργίας

Τετάρτη–Παρασκευή: 16:30–19:00

Σάββατο: 11:00–13:00

Εκτός ωραρίου, κατόπιν ραντεβού

Χώρος

Diatopos Art Centre

Οδός Κρήτης 11Δ–Ζ, 1061 Λευκωσία

Τηλ.: 22 766117

Email: info@diatopos.com

Website: www.diatopos.com

Instagram: @diatopos_artcentre