Ο βραβευμένος πιανίστας Vitaly Pisarenko στην Κύπρο

Δημοσιεύθηκε 27.01.2026 15:45

Έχοντας βραβευθεί σε ορισμένους από τους σημαντικότερους διαγωνισμούς πιάνου, συμπεριλαμβανομένων του Διεθνούς Διαγωνισμού Πιάνου Φραντς Λιστ στην Ουτρέχτη και του Διεθνούς Διαγωνισμού Πιάνου του Λιντς, ο Vitaly Pisarenko έχει αναγνωρισθεί από τους κριτικούς ως ένας πιανίστας που διέπεται από ασυνήθιστα μειλίχια δεξιοτεχνία, εκπληκτική τεχνική και έντονη εκφραστικότητα. Ο ουκρανικής καταγωγής πιανίστας έχει εμφανισθεί για ρεσιτάλ σε περίβλεπτες αίθουσες συναυλιών όπως Γουίγκμορ Χολ του Λονδίνου, Σαλ Κορτώ του Παρισιού, Μουζίκφεράιν Βιέννης και Μοτσαρτέουμ του Σάλτσμπουργκ, και έχει συμπράξει ως σολίστ με φημισμένες ορχήστρες συμπεριλαμβανομένων Φιλαρμονικής Ορχήστρας Ραδιοφωνίας της Ολλανδίας, Εθνικής Φιλαρμονικής Ορχήστρας Βαρσοβίας, Φιλαρμονικής Ορχήστρας Μόσχας, London Mozart Players, και Συμφωνικής Ορχήστρας Κορεατικής Ραδιοφωνίας (KBS).

Ανοίγοντας τη σαιζόν 2026, το Ίδρυμα Τεχνών Φάρος υποδέχεται την επιστροφή αυτού του εκπληκτικού πιανίστα, την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου, στο The Shoe Factory, Λευκωσία / 20:30. Το ρεσιτάλ του Vitaly Pisarenko θα προβάλει τους Τέσσερις Αυτοσχεδιασμούς D.935 του Σούμπερτ, οι οποίοι γράφτηκαν κατά τον τελευταίο χρόνο της ζωής του συνθέτη και αντιπροσωπεύουν την πιο εκτενή μουσική του για σόλο πιάνο, απέναντι από δύο μεγάλες δεξιοτεχνικές παραφράσεις για πιάνο του Λιστ: την Εισαγωγή από το Τανχόιζερ του Βάγκνερ, και τις Αναμνήσεις της Νόρμας από την ομώνυμη όπερα του Μπελίνι – έργα που αναδεικνύουν τον ρόλο του Λιστ στην αναδιατύπωση του οπερατικού δράματος και του ορχηστρικού χρώματος σε μεγάλης κλίμακας πιανιστικά αριστουργήματα.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:Φραντς Σούμπερτ (1797-1828)4 Αυτοσχεδιασμοί D.935, Έργο 142 (1827)ΔιάλειμμαΦραντς Λιστ (1811-1886) / Ρίχαρντ Βάγκνερ (1813-1883)Εισαγωγή από το Τανχόιζερ – Πιανιστική Παράφραση, S.442 (1847-49)Φραντς Λιστ (1811-1886) / Βιντσέντζο Μπελίνι (1801-1835)Αναμνήσεις της Νόρμας – Μεγάλη Φαντασία, S.394 (1841)________________________________________VITALY PISARENKO πιάνο

«...Ένας πιανίστας εξαιρετικά χαρισματικός... με εκπληκτική τεχνική, μυριάδες αποχρώσεις και σχολαστική ακρίβεια... » New York Times

Έχοντας κατακτήσει ορισμένα από τα πιο σημαντικά διεθνή βραβεία, μεταξύ άλλων, Πρώτο Βραβείο στον Διεθνή Διαγωνισμό Πιάνου Φραντς Λιστ στην Ουτρέχτη (2008) και Τρίτο Βραβείο στον Διεθνή Διαγωνισμό Πιάνου του Λιντς (2015), ο βασισμένος στο Λονδίνο, ουκρανικής καταγωγής πιανίστας Vitaly Pisarenko (Βιτάλι Πισαρένκο), έχει εδραιώσει τη θέση του στο διεθνές συναυλιακό στερέωμα.

Έχοντας αναγνωρισθεί από τους κριτικούς ως ένας πιανίστας που διέπεται από ασυνήθιστα μειλίχια δεξιοτεχνία, εκπληκτική τεχνική και έντονη εκφραστικότητα, ο Vitaly έχει εμφανισθεί για ρεσιτάλ σε πάνω από 30 χώρες, σε περίβλεπτες αίθουσες συναυλιών όπως Γουίγκμορ Χολ του Λονδίνου, Μουζίκφεράιν Βιέννης, Μποζάρ Βρυξελλών, Εθνικό Κέντρο Παραστατικών Τεχνών στο Πεκίνο, Μέγαρο Συναυλιών της Σαγκάης, Μοτσαρτέουμ του Σάλτσμπουργκ, ντε Σίνγκελ Αμβέρσας, Μέγαρο Συναυλιών Τογιότα στην Ιαπωνία, Δημαρχείο του Χονγκ Κονγκ, Σαλ Κορτώ του Παρισιού και Παλάτι των Τεχνών στη Βουδαπέστη. Το 2018 τιμήθηκε με το Βραβείο «Αποκάλυψη» από την Ένωση Μουσικοκριτικών της Αργεντινής.

Ως σολίστ έχει εμφανισθεί με φημισμένες ορχήστρες όπως Φιλαρμονική Ορχήστρα Ραδιοφωνίας της Ολλανδίας, Εθνική Φιλαρμονική Ορχήστρα Βαρσοβίας, Φιλαρμονική Ορχήστρα Μόσχας, Φιλαρμονική Ορχήστρα Γιοχάνεσμπουργκ, London Mozart Players, Φιλαρμονική Ορχήστρα Βορείου Ολλανδίας, Φιλαρμονική Ορχήστρα Μπρνο (σε περιοδεία στην Ιαπωνία), Συμφωνική Ορχήστρα Κορεατικής Ραδιοφωνίας (KBS) και Ορχήστρα Χέλντερς, σε αίθουσες όπως Κοντσερτγκεμπάου του Άμστερνταμ, Κουίν Ελίζαμπεθ Χολ και Κάντογκαν Χολ του Λονδίνου, Μεγάλη Αίθουσα Ωδείου Μόσχας, Όπερα Σίτι του Τόκιο, Κέντρο Τεχνών της Σεούλ, Θέατρο Κολόμβου στο Μπουένος Άιρες, Σάλα Σάο Πάολο στη Βραζιλία και Ντε Ντούλεν του Ρότερνταμ.

Κατά την περίοδο 2023-2025, οι εμφανίσεις του περιλαμβάνουν περιοδείες στην Κίνα, ρεσιτάλ σε Βέλγιο, Ολλανδία, Ιταλία, Γερμανία, Ελβετία, Μεξικό, Αργεντινή και Σιγκαπούρη (στο Μέγαρο Μουσικής Εσπλανέιντ και την Αίθουσα Συναυλιών Βικτώριας), καθώς και εμφανίσεις στη Βραζιλία (στη Σάλα Σάο επίσης σε διεθνή φεστιβάλ, όπως Φεστιβάλ Πιάνου Μικελάντζελι, Μουσικό Φεστιβάλ Λέριτσι, Φεστιβάλ Γκίτινγκ, Διεθνές Μουσικό Φεστιβάλ Σακατέκας και Φεστιβάλ Λιστ Βαυαρίας, μεταξύ άλλων

Ο Vitaly Pisarenko σπούδασε στην Κεντρική Μουσική Σχολή της Μόσχας υπό τον Yuri Slesarev και στο Κρατικό Ωδείο Τσαϊκόφσκι. Συνέχισε τις σπουδές του στο Βασιλικό Κολλέγιο Μουσικής στην τάξη του Dmitri Alexeev και ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό του το 2014 και το Δίπλωμα Καλλιτέχνη το 2015 ως υπότροφος των Έμμα Ρόουζ Μέμοριαλ, Μπομπ και Σάρα Ουίγκλεϊ και Χέλμουτ Σούστερ. Από τον Ιανουάριο του 2020, ο Pisarenko είναι κύριος καθηγητής σπουδών στη Σχολή Περσέλ για Νέους Μουσικούς, και από το 2023, είναι καθηγητής πιάνου στο Βασιλικό Κολλέγιο Μουσικής του Λονδίνου.________________________________________

Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

The Shoe Factory, Λευκωσία / 8.30μμ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ & BOX OFFICE: www.pharosartsfoundation.org & Τηλ. 22-663871 (Δευτέρα - Παρασκευή 10:00πμ-2:00μμ)Εισιτήρια: €25 / €20 Μαθητές, Συνταξιούχοι & Μέλη του Ιδρύματος Τεχνών Φάρος ________________________________________