Παράθυρο logo
Ατζέντα
Εικαστικά
Γλυπτική και ζωγραφική σε δημιουργικό διάλογο στη Γκαλερί Αποκάλυψη
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 28.01.2026 12:21
Γλυπτική και ζωγραφική σε δημιουργικό διάλογο στη Γκαλερί Αποκάλυψη

Μια ιδιότυπη εικαστική έκθεση ανοίγει τις πόρτες της την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου στη Γκαλερί Αποκάλυψη, φέρνοντας σε δημιουργική συνάντηση δύο διακεκριμένους καλλιτέχνες, τον Παναγιώτη Πασάντα και τον Γιώργο Γεροντίδη.

Η έκθεση αποτελεί μια κοινή εικαστική πρόταση που επιχειρεί να χτίσει γέφυρες ανάμεσα στη γλυπτική και τη ζωγραφική, με κεντρικό άξονα αναφοράς την ανθρώπινη ύπαρξη, τόσο ως σωματική παρουσία όσο και ως φορέα συναισθημάτων και εσωτερικών βιωμάτων. Μέσα από διαφορετικά μέσα και προσεγγίσεις, οι δύο καλλιτέχνες φωτίζουν τον άνθρωπο όχι μόνο ως μορφή αλλά και ως ψυχική κατάσταση.

Στη γλυπτική του, ο Παναγιώτης Πασάντας χρησιμοποιεί καθαρό, λευκό πηλό για να δημιουργήσει φιγούρες που συνδιαλέγονται με τον χώρο και τα αντικείμενα γύρω τους, αφήνοντας ανοιχτό πεδίο στη φαντασία του θεατή. Τα έργα του αντλούν αναφορές από την αρχαία κυπριακή παράδοση, υπενθυμίζοντας τη διαχρονικότητα των ανθρώπινων αξιών, αγωνιών και υπαρξιακών ερωτημάτων. Ο αφηγηματικός και μυθοπλαστικός χαρακτήρας των έργων του, με λεπτό χιούμορ και υπόγειο πόνο, εστιάζει στην ενατένιση της ζωής, της ελπίδας και της αισιοδοξίας.

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Γεροντίδης δομεί τις ζωγραφικές του μορφές μέσα από πλακάτες χρωματικές επιφάνειες, χωρίς έντονες σκιές ή περιττές λεπτομέρειες. Η απλότητα της φόρμας συνδυάζεται με μια εσωτερική ένταση και ηρεμία, δημιουργώντας εικόνες όπου η ανθρώπινη μορφή λειτουργεί περισσότερο ως ψυχικό αποτύπωμα παρά ως ρεαλιστική απεικόνιση.

Η έκθεση στη Γκαλερί Αποκάλυψη προτείνει έναν ουσιαστικό διάλογο ανάμεσα σε δύο εικαστικές γλώσσες, που συγκλίνουν στη διαχρονική αναζήτηση του ανθρώπου και της πολυεπίπεδης εμπειρίας του.

Εγκαίνια: Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου

Χώρος: Γκαλερί Αποκάλυψη

 

 

 

 

Tags

ΕΚΘΕΣΗ
ΓΚΑΛΕΡΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας parathyro.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθούν ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τελευταία νέα