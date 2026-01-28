Γλυπτική και ζωγραφική σε δημιουργικό διάλογο στη Γκαλερί Αποκάλυψη

Δημοσιεύθηκε 28.01.2026 12:21

Μια ιδιότυπη εικαστική έκθεση ανοίγει τις πόρτες της την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου στη Γκαλερί Αποκάλυψη, φέρνοντας σε δημιουργική συνάντηση δύο διακεκριμένους καλλιτέχνες, τον Παναγιώτη Πασάντα και τον Γιώργο Γεροντίδη.

Η έκθεση αποτελεί μια κοινή εικαστική πρόταση που επιχειρεί να χτίσει γέφυρες ανάμεσα στη γλυπτική και τη ζωγραφική, με κεντρικό άξονα αναφοράς την ανθρώπινη ύπαρξη, τόσο ως σωματική παρουσία όσο και ως φορέα συναισθημάτων και εσωτερικών βιωμάτων. Μέσα από διαφορετικά μέσα και προσεγγίσεις, οι δύο καλλιτέχνες φωτίζουν τον άνθρωπο όχι μόνο ως μορφή αλλά και ως ψυχική κατάσταση.

Στη γλυπτική του, ο Παναγιώτης Πασάντας χρησιμοποιεί καθαρό, λευκό πηλό για να δημιουργήσει φιγούρες που συνδιαλέγονται με τον χώρο και τα αντικείμενα γύρω τους, αφήνοντας ανοιχτό πεδίο στη φαντασία του θεατή. Τα έργα του αντλούν αναφορές από την αρχαία κυπριακή παράδοση, υπενθυμίζοντας τη διαχρονικότητα των ανθρώπινων αξιών, αγωνιών και υπαρξιακών ερωτημάτων. Ο αφηγηματικός και μυθοπλαστικός χαρακτήρας των έργων του, με λεπτό χιούμορ και υπόγειο πόνο, εστιάζει στην ενατένιση της ζωής, της ελπίδας και της αισιοδοξίας.

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Γεροντίδης δομεί τις ζωγραφικές του μορφές μέσα από πλακάτες χρωματικές επιφάνειες, χωρίς έντονες σκιές ή περιττές λεπτομέρειες. Η απλότητα της φόρμας συνδυάζεται με μια εσωτερική ένταση και ηρεμία, δημιουργώντας εικόνες όπου η ανθρώπινη μορφή λειτουργεί περισσότερο ως ψυχικό αποτύπωμα παρά ως ρεαλιστική απεικόνιση.

Η έκθεση στη Γκαλερί Αποκάλυψη προτείνει έναν ουσιαστικό διάλογο ανάμεσα σε δύο εικαστικές γλώσσες, που συγκλίνουν στη διαχρονική αναζήτηση του ανθρώπου και της πολυεπίπεδης εμπειρίας του.

Εγκαίνια: Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου

Χώρος: Γκαλερί Αποκάλυψη