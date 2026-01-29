Διάλεξη και παρουσίαση της παραλογής «Η Λιογέννητη» από την Κατερίνα Βοσκαρίδου στο Τεχνοδρόμιο.

Δημοσιεύθηκε 29.01.2026 10:30

Η Κατερίνα Βοσκαρίδου μοιράζεται μια ιστορία που έχει τις ρίζες της στα βάθη των αιώνων. Τότε που οι άνθρωποι ήξεραν ότι η αλήθεια βρίσκεται εκεί που το φως συναντά το σκοτάδι. Ένα σχόλιο στην τελετουργία της παράλογης.

Η Κατερίνα Βοσκαρίδου κινείται στο μεταίχμιο της επιστήμης και της τέχνης, όπου η ακρίβεια συναντά την ευαισθησία και η γνώση μετασχηματίζεται σε εμπειρία. Η διαδρομή της διαμορφώθηκε μέσα από την ευθύνη και τη σιωπηλή πειθαρχία της επιστήμης, αλλά βρίσκει το βαθύτερο νόημά της στην αφήγηση, στη γραφή, στο θέατρο και στη ζωντανή σχέση με τον άνθρωπο.

Πιστεύει ότι η αφήγηση δεν αποτελεί απλώς μορφή έκφρασης, αλλά πράξη σύνδεσης και τελετουργία μνήμης. Μέσα από την επιμέλεια εκδόσεων, καλλιτεχνικών δράσεων και τον σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων, δημιουργεί χώρους ακρόασης και συνάντησης, δίνοντας στην κάθε φωνή τον απαιτούμενο χρόνο και δυνατότητα να υπάρξει.

Η πρακτική της εστιάζει στη βιωματική μάθηση και στη δύναμη των ιστοριών. Παράλληλα, η ενασχόλησή της με τη μουσειολογία, τον λαϊκό πολιτισμό και την πολιτιστική κληρονομιά τροφοδοτεί έναν συνεχή στοχασμό γύρω από τον τόπο, τη μνήμη και τη συλλογική αφήγηση.

Στο σύνολο των δράσεων της, η αφήγηση λειτουργεί ως γέφυρα: ανάμεσα στη γνώση και την εμπειρία, το παρελθόν και το παρόν, το άτομο και την κοινότητα.