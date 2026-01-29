Η «Σταχτοπούτα» από τη LΑ FIESTA ESCÉNICA για πρώτη φορά στην Κύπρο.

Δημοσιεύθηκε 29.01.2026 14:04

Ένα φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Ισπανία, για δύο παραστάσεις μόνο στη Λευκωσία

Μια μοναδική παράσταση, που κατατάσσεται στο επίπεδο των θεαμάτων της Walt Disney και του Cirque du Soleil, όπου η μαγεία του τσίρκου συνυπάρχει με τον χορό, το θέατρο, την παντομίμα, τα ειδικά εφέ, τα εντυπωσιακά και υπέρλαμπρα κοστούμια και τη μαγευτική σκηνογραφία.

Η FIESTA ESCÉNICA είναι το πρώτο και μοναδικό τσίρκο στον κόσμο που χρησιμοποιεί τη μορφή «animatronic» — μια πρωτότυπη μέθοδο που κάνει τις τεράστιες φιγούρες των ζώων να φαίνονται εξαιρετικά ρεαλιστικές. Για την καινοτομία αυτή, που τους έφερε μεγάλη διεθνή αναγνώριση, τιμήθηκαν με το βραβείο μεγάλου κύρους «Roncalli».

Για τη «Cinderella» έχουν κατασκευαστεί κοστούμια υψηλής ραπτικής, χειροποίητα, σχεδιασμένα ειδικά για την παράσταση. Μόνο η στολή της Σταχτοπούτας είναι διακοσμημένη με 5.000 μικρά κρύσταλλα. Αξιοσημείωτη είναι και η συμμετοχή της ηθοποιού και μίμου Annette Devick, γνωστής από τη μόνιμη συνεργασία της με το Cirque du Soleil.

Η πρωτότυπη σκηνική παρουσία, μια πανδαισία χρωμάτων και εικόνων, οι ατμοσφαιρικοί φωτισμοί, ο χορός και η εκπληκτική ερμηνεία των συντελεστών υψηλού επιπέδου, κατατάσσουν τη Fiesta Escénica στις καλύτερες ομάδες σύγχρονου τσίρκου (Cirque Nouveau) παγκοσμίως, προσφέροντας στον θεατή κάθε ηλικίας ένα υπερθέαμα διαχρονικό, απαράμιλλης ομορφιάς, που σαγηνεύει το κοινό όλων των ηλικιών.

Οι παραστάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας το Σάββατο, 21 Μαρτίου στις 19.00 & την Κυριακή, 22 Μαρτίου στις 11.30

Εισιτήρια: www.soldoutticketbox.com