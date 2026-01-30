Το Κυπριακό Μουσείο γιορτάζει

Δημοσιεύθηκε 30.01.2026 09:44

Παρουσίαση της αναβαθμισμένης μόνιμης έκθεσης στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2026

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων του Υφυπουργείου Πολιτισμού ανακοινώνει ότι το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026 θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση στο Κυπριακό Μουσείο, στο πλαίσιο της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κύπρο, το πρώτο εξάμηνο του 2026 και με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης των εργασιών αναβάθμισης της μόνιμης έκθεσης του μουσείου. Συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθούν:

16:00−16:45 Εκδήλωση για την παρουσίαση της αναβάθμισης της μόνιμης έκθεσης του Κυπριακού Μουσείου. Την εκδήλωση θα χαιρετίσουν η Υφυπουργός Πολιτισμού Δρ. Βασιλική Κασσιανίδου και ο Διευθυντής του Τμήματος Αρχαιοτήτων Δρ. Γιώργος Γεωργίου.

Με την προσθήκη στη μόνιμη έκθεση του Κυπριακού Μουσείου σημαντικών ευρημάτων από αρχαιολογικές έρευνες των τελευταίων χρόνων, όπως και αρχαιοτήτων που έχουν επαναπατριστεί, αλλά και τον εμπλουτισμό της έκθεσης με εποπτικό υλικό, τη βελτίωση του φωτισμού και την αναβάθμιση των υφιστάμενων προθηκών, έχει ενισχυθεί ουσιαστικά η εμπειρία των επισκεπτών στο σημαντικότερο αρχαιολογικό μουσείο του νησιού.

17:00−18:00 Ξενάγηση (στην ελληνική)

17:30−18:30 Ξενάγηση (στην αγγλική)

19:30−20:30 Ξενάγηση (στην ελληνική)

Δεξίωση στον κήπο του Κυπριακού Μουσείου.

Ομάδα έργου αναβάθμισης Κυπριακού Μουσείου:

Γενικός συντονισμός: Ευτυχία Ζαχαρίου (Έφορος Αρχαιοτήτων)

Μουσειολογική επιμέλεια και συντονισμός: Ευθυμία Άλφα, Αρχαιολογική Λειτουργός Α’ & Άννα Σατράκη, Αρχαιολογική Λειτουργός

Μουσειογραφικός Σχεδιασμός και επίβλεψη: Elstonalphas Ltd

Γραφιστικός Σχεδιασμός: Πόπη Πισσουρίου

Επιμέλεια Συντήρησης Εκθεμάτων: Ελένη Λοϊζίδου, Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων

Ομάδα Συντήρησης Αρχαιοτήτων Κυπριακού Μουσείου: Ουρανία Μακρή, Κατερίνα Αθηαινίτου, Ευγενία Αλεξάνδρου, Κορίνα Καζιανή, Φαίδρα Κωμοδρόμου, Άντρεα Λουκαΐδου, Σοφία Ολυμπίου, Στέφανος Σπίγγος, Νικολέττα Ψαρά

Φωτογραφικό Αρχείο Τμήματος Αρχαιοτήτων: Ασπασία Γεωργιάδου

Τεχνική Υποστήριξη: Thomas Deenmamode, Thinker Maker Space-Cyens, Άντρη Μελή

Τμήμα Αρχαιοτήτων: Ξυλουργείο (Χριστάκης Συμεού, Χρίστος Λοΐζου, Χριστόδουλος Λεωνίδου, Ανδρέας Αχιλλέως, Κωνταντίνος Κωνσταντίνου), Αποθήκες Κυπριακού Μουσείου (Γιώργος Μασούρας, Χρύσανθος Χρυσάνθου, Γιάννης Βασιλείου, Γιάννης Οικονομίδης, Χαράλαμπος Χαραλάμπους), Τεχνικοί: Μαρία Τίκκα, Μιχάλης Νεοπτολέμου, Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών

Φωτογράφιση έργου: Ορέστης Λάμπρου