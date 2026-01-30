«Layers of Love»: Ατομική έκθεση του Αλέξανδρου Γιωρκάτζη στη γκαλερί Stand In Line

Δημοσιεύθηκε 30.01.2026 10:03

Ο Αλέξανδρος Γιωρκάτζης γράφει για την έκθεση:

«Από τη σκέψη γεννιόμαστε με τη σύλληψη μιας νέας έννοιας. Σαν μια σταγόνα που αποχωρίζεται από τον βαθύτερο ωκεανό και γεννά μια νέα πραγματικότητα, γεννώντας τον ίδιο της τον εαυτό. Ένα φράκταλ, που είτε εντός είτε μαζί με την πηγή του, αναγεννά τον εαυτό του».

Αυτή η έκθεση φέρνει σε διάλογο μια συλλογή έργων που διερευνούν τις πολλαπλές εκφράσεις της αγάπης — από την οικειότητα της ερωτευμένης καρδιάς έως εκτεταμένες μεταφυσικές καταστάσεις πνευματικής έκστασης, καθώς και τις ήσυχες χειρονομίες που φωτίζουν την καθημερινή ζωή.

Τα έργα κινούνται μέσα από μεταβαλλόμενες καταστάσεις του είναι, ταλαντευόμενα ανάμεσα στην παρουσία και τη μεταμόρφωση. Η μεταμόρφωση αναδύεται είτε ως απελευθέρωση από ό,τι είναι έτοιμο να θεραπευτεί, είτε ως συνειδητή ανάπτυξη προς μια βαθύτερη, πιο αυθεντική έκφραση. Τα διαφορετικά επίπεδα συνείδησης αποκαλύπτονται μέσα από μια πλούσια ποικιλία καλλιτεχνικών γλωσσών και τεχνικών: μνημειακά γλυπτά, οικείες τερακότινες φόρμες και ζωγραφικά έργα που εκτείνονται από το μεταφυσικό έως παιγνιώδεις, χιουμοριστικές ερμηνείες των «σχημάτων λόγου».

Στον πυρήνα της, η έκθεση αυτή γιορτάζει τη χαρά της καλλιτεχνικής δημιουργίας, προσφέροντας μοναδικούς στοχασμούς πάνω στην ανθρώπινη εμπειρία — από το προσωπικό έως το συλλογικό.

Βιογραφικό σημείωμα:

Ο Αλέξανδρος Γιωρκάτζης γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1981, όπου ζεί και εργάζεται. Ξεκίνησε μαθήματα τέχνης όταν ήταν 8 ετών με τον γλύπτη Χρήστο Συμεωνίδη και συνέχισε τις σπουδές του στην Ακαδημία Καλών Τεχνών της Περούτζια, Μπολόνια και Μασσαλίας.

Στην Μπολόνια, πραγματοποίησε την πρώτη του ατομική έκθεση στην γκαλερί Αrt Synergy, με την υποστήριξη της Ακαδημίας Καλών Τεχνών της Μπολόνια στο πλαίσιο της Έκθεσης Τέχνης Μπολόνια. Την ίδια χρονιά του απονεμήθηκε πρώτο Εθνικό Βραβείο Γλυπτικής (Premio Nazionale delle Arti) για το έργο του “Conflitto ” από το Υπουργείο Παιδείας της Ιταλίας. Συμμετείχε σε πληθώρα εκθέσεων. Ενδεικτικά: “TinaB”, Φεστιβάλ Σύγχρονής Τέχνης της Πράγας, “Umano”, Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Night 9th edition Μπολόνια, “Stile lelibero Italiano” στο Studio d’ Αrte Cannaviello Milano. Το 2011 αποφοίτησε με Άριστα από την Ακαδημία Καλών Τεχνών της Μπολόνια και η διατριβή του “documento essere umano”, με το γλυπτό “documento”, επιλέχθηκε μεταξύ των γλυπτών που αποφοίτησαν με Άριστα τα τελευταία 10 χρόνια και εκτέθηκε στη 54η Μπιενάλε της Βενετίας “State of the Arts” στο Arsenale, tesse di San Cristoforo. Το 2014 προσκλήθηκε για ατομική έκθεση “Harmony and Constrast” στο μουσείο γλυπτικής “Il Cassero per la Scultura Italiana dell’Ottocento e del Novecento”. Το 2015 έλαβε μέρος στην Διεθνή έκθεση σχεδιασμού “Salone del mobile” στο Μιλάνο με τη γκαλερί Barbara Friggerio. Το 2018 συμμετείχε στη 16η Διεθνή έκθεση αρχιτεκτονικής στη Μπιενάλε της Βενετίας, στο κυπριακό περίπτερο, “Έίμαι εκεί που είσαι”, καθώς και στην πρώτη Μπιενάλε της Λάρνακας, όπου κέρδισε το πρώτο βραβείο. Από το 2018 μέχρι το 2024 δημιούργησε τέσσερα μνημειώδη γλυπτά και το “Vibrational ego trip” ήταν μέρος της έκθεσης “Casts of an Island 2024” στη Λεμεσό. Στην 60η Διεθνή Μπιενάλε Τέχνης της Βενετίας συμμετέχει στο εθνικό περίπτερο του Καμερούν.

Έργα του βρίσκονται σε πολλές δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές στην Ιταλία, Ρουμανία, Ουγγαρία, Αλβανία, Γερμανία, Κολομβία και Κύπρο.

Εγκαίνια: Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2026 στις 19.00

Διάρκεια: 13 Φεβρουαρίου – 6 Μαρτίου 2026