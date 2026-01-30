«Τούλα»: Επιστρέφει για τέσσερις παραστάσεις στη Λευκωσία

Η Campos Culture and Arts παρουσιάζει τη θεατρική παράσταση Τούλα στο ARTos House στη Λευκωσία, για τέσσερις παραστάσεις στις 25, 26, 27 και 28 Φεβρουαρίου 2026.

Το έργο Τούλα ακολουθεί την πορεία της εικαστικού Τούλας Λιασή ως ανθρώπου και ως καλλιτέχνιδος. Πρόκειται για ένα καινούργιο θεατρικό έργο – ένα θεατρικό πορτραίτο μιας σημαντικής Κύπριας εικαστικού – βασισμένο σε συνεντεύξεις με την ίδια, μέσα από τις οποίες αναδύονται τα γεγονότα της νεότερης κυπριακής ιστορίας που καθόρισαν τη ζωή και το έργο της.

Το κείμενο της παράστασης συγγράφηκε στα κυπριακά, αυτολεξεί, από τον σκηνοθέτη Διομήδη Κουφτερό και την ηθοποιό Έλενα Αγαθοκλέους, βασισμένο σε συνεντεύξεις που πήραν οι ίδιοι από την Τούλα Λιασή.

Η Τούλα Λιασή γεννήθηκε στην Αγία Τριάδα Καρπασίας το 1957 και έζησε εκεί μέχρι τα δεκαοκτώ της χρόνια. Το 1975, αφού παρέμεινε για έναν χρόνο εγκλωβισμένη στο χωριό της, έφυγε για να σπουδάσει πρώτα στην Ελλάδα και αργότερα στην Ολλανδία, όπου ολοκλήρωσε τις σπουδές της στις εικαστικές τέχνες. Από το 1980 ζει και εργάζεται ως καλλιτέχνης στη Χάγη. Τα τελευταία χρόνια εργάζεται και στη γενέτειρα της Αγία Τριάδα στην Καρπασία. Το εικαστικό έργο της Τούλας Λιασή πραγματεύεται τις δύσκολες πτυχές της νεότερης κυπριακής ιστορίας. Οι εμπνεύσεις της πηγάζουν από τις προσωπικές της εμπειρίες και βιώματα που σχετίζονται με το θέμα των αγνοουμένων και των εγκλωβισμένων της Καρπασίας. Μέσα από τη δουλειά της επιχειρεί να δείξει πώς η τέχνη έχει τη δύναμη να ασχολείται με επώδυνα ανθρώπινα συναισθήματα και ταυτόχρονα να πραγματεύεται ζητήματα πολιτικής, ιστορίας και μνήμης.

Ομάδα Παράστασης

Ιδέα – Σκηνοθεσία: Διομήδης Κουφτερός

Κείμενο: Διομήδης Κουφτερός και Έλενα Αγαθοκλέους

Ερμηνεία: Έλενα Αγαθοκλέους

Σκηνογραφία – Ερευνητική Συνεργάτης: Ελένη Ιωάννου

Κινηματογράφηση: Volume Films

Χειρισμός: Βαγγέλης Κονιώτης

Γραφιστικά: Poise Design

Studio Παραγωγή: Campos Culture and Arts

Με τη υποστήριξη του Κέντρου Παραστατικών Τεχνών ΜΙΤΟΣ

Χορηγός επικοινωνίας: Η Καθημερινή Κύπρου

Είπαν για την παράσταση:

«απλώς συγκλονιστική»

«μια παράσταση που με καθήλωσε, ιδιοφυής, γεμάτη ουσία»

«συνταρακτική η Έλενα Αγαθοκλέους»

Παραστάσεις

Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026

Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026

Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026

Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026

στις 20:30 στο ARTos House Λεωφόρος Αγίων Ομολογητών 64, Λευκωσία 1080 https://maps.app.goo.gl/8mka7E5grSkYkBWKA

Διάρκεια παράστασης: 60 λεπτά

Περιορισμένες θέσεις, κρατήσεις απαραίτητες: https://www.more.com/cy-en/tickets/theater/toula

Πληροφορίες: 96 73 83 37 (ώρες γραφείου ή SMS)

Έγραψαν για την παράσταση:

«Με δόσεις χιούμορ, και μακριά από κάθε είδους προσποιητούς συναισθηματισμούς η Αγαθοκλέους αφηγήθηκε μια ζωή γεμάτη…» - Η Καθημερινή Κύπρου

«…συγκλονιστικό ταξίδι μνήμης και τέχνης που αντηχεί βαθιά στο κυπριακό –και όχι μόνο κοινό…» - Ο Φιλελεύθερος

Το θεατρικό έργο Τούλα πρωτοπαρουσιάστηκε στην Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης Majestic με χορηγία από το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού, στο Ξυδάδικο στη Λεμεσό σε συνεργασία με το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών ΜΙΤΟΣ, και στο Θέατρο Τέχνης στο Λονδίνο, σε συνεργασία με την Κυπριακή Ύπατη Αρμοστεία στο Η.Β.

Photo credit αφίσας: Choreography for Three Dresses - Τούλα Λιασή ©

Άλλες φωτογραφίες: Ρένος Γαβρής, Γιώργος Όθωνος / Campos Culture and Arts ©

