Παράθυρο logo
Ατζέντα
Εικαστικά
«Keep the music for yourself»: Έκθεση της Μαριέττας Μαυροκορδάτου στην γκαλερί Eins
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 02.02.2026 09:00
«Keep the music for yourself»: Έκθεση της Μαριέττας Μαυροκορδάτου στην γκαλερί Eins

Η eins gallery παρουσιάζει την ατομική έκθεση της Μαριέττας Μαυροκορδάτου με τίτλο Keep the music for yourself, σε επιμέλεια της Θάλειας Σπυρίδου.

Η Μαριέττα Μαυροκορδάτου ζει και εργάζεται στη Λευκωσία, Κύπρος. Στην παρούσα έκθεση, η καλλιτέχνις συνεχίζει την έρευνά της γύρω από την εικόνα, τη μνήμη και τη σιωπηλή ένταση της εμπειρίας, προτείνοντας ένα πεδίο όπου το οπτικό λειτουργεί σαν ίχνος, σαν υπόμνηση μιας προσωπικής, εσωτερικής ακρόασης. Το Keep the music for yourself συγκροτεί έναν χώρο εγγύτητας και αποστασιοποίησης ταυτόχρονα, όπου η εικόνα δεν αποκαλύπτει πλήρως, αλλά υπαινίσσεται.

Πρόσφατες εκθέσεις της Μαριέττας Μαυροκορδάτου περιλαμβάνουν: Vibrant Tracks, BAR, Τορίνο (2025), Cora Pongracz: 8 erweiterte portraits with, Kunstverein für Mecklenburg und Vorpommern, Schwerin (2025), Downtown Blues, Cavalli Basel, Παρίσι (2025), HER, Radio Athènes, Αθήνα (2025), Repeatedly failing to align with light, Camera Austria, Γκρατς (2025), In a Bright Green Field, Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα (2025), Sudden arrest between two movements, Final Hot Desert, Λονδίνο (2025), Image as Trace, Brunette Coleman (2025), GIRL, Brunette Coleman, Λονδίνο (2024), TOUR LIFE, Radio Athènes, Αθήνα (2024), The Already Pictures, Akwa Ibom, Αθήνα (2024), GIRL, Thkio Ppalies, Λευκωσία (2023), Ah, This! (επιμέλεια Helena Papadopoulos), Felix Gaudlitz, Βιέννη (2023), Our Misfortune, Thousand Julys, Λευκωσία (2022).

Πληροφορίες έκθεσης

Ώρες λειτουργίας:

Τετάρτη – Παρασκευή: 16:00–20:00

Σάββατο: 11:00–14:00 ή κατόπιν ραντεβού στο 99 522977

Διεύθυνση:

Θεμίδος 28, 3036 Λεμεσός

Επικοινωνία:

www.einsgallery.com

info@einsgallery.com

 

Tags

ΕΚΘΕΣΗ
ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας parathyro.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθούν ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τελευταία νέα