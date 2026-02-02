«Keep the music for yourself»: Έκθεση της Μαριέττας Μαυροκορδάτου στην γκαλερί Eins

Δημοσιεύθηκε 02.02.2026 09:00

Η eins gallery παρουσιάζει την ατομική έκθεση της Μαριέττας Μαυροκορδάτου με τίτλο Keep the music for yourself, σε επιμέλεια της Θάλειας Σπυρίδου.

Η Μαριέττα Μαυροκορδάτου ζει και εργάζεται στη Λευκωσία, Κύπρος. Στην παρούσα έκθεση, η καλλιτέχνις συνεχίζει την έρευνά της γύρω από την εικόνα, τη μνήμη και τη σιωπηλή ένταση της εμπειρίας, προτείνοντας ένα πεδίο όπου το οπτικό λειτουργεί σαν ίχνος, σαν υπόμνηση μιας προσωπικής, εσωτερικής ακρόασης. Το Keep the music for yourself συγκροτεί έναν χώρο εγγύτητας και αποστασιοποίησης ταυτόχρονα, όπου η εικόνα δεν αποκαλύπτει πλήρως, αλλά υπαινίσσεται.

Πρόσφατες εκθέσεις της Μαριέττας Μαυροκορδάτου περιλαμβάνουν: Vibrant Tracks, BAR, Τορίνο (2025), Cora Pongracz: 8 erweiterte portraits with, Kunstverein für Mecklenburg und Vorpommern, Schwerin (2025), Downtown Blues, Cavalli Basel, Παρίσι (2025), HER, Radio Athènes, Αθήνα (2025), Repeatedly failing to align with light, Camera Austria, Γκρατς (2025), In a Bright Green Field, Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα (2025), Sudden arrest between two movements, Final Hot Desert, Λονδίνο (2025), Image as Trace, Brunette Coleman (2025), GIRL, Brunette Coleman, Λονδίνο (2024), TOUR LIFE, Radio Athènes, Αθήνα (2024), The Already Pictures, Akwa Ibom, Αθήνα (2024), GIRL, Thkio Ppalies, Λευκωσία (2023), Ah, This! (επιμέλεια Helena Papadopoulos), Felix Gaudlitz, Βιέννη (2023), Our Misfortune, Thousand Julys, Λευκωσία (2022).

Πληροφορίες έκθεσης

Ώρες λειτουργίας:

Τετάρτη – Παρασκευή: 16:00–20:00

Σάββατο: 11:00–14:00 ή κατόπιν ραντεβού στο 99 522977

Διεύθυνση:

Θεμίδος 28, 3036 Λεμεσός

Επικοινωνία:

www.einsgallery.com

info@einsgallery.com