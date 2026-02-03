Βραδιές Πολιτισμού στο Λύκειο Αγίου Σπυρίδωνα: Προβολή της ταινίας DEAF

Δημοσιεύθηκε 03.02.2026 11:05

Το Λύκειο Αγίου Σπυρίδωνα Κάτω Πολεμιδιών γιορτάζει φέτος τα 30χρονα του και εγκαινιάζει τις «Βραδιές Πολιτισμού», μια σειρά εκδηλώσεων που αφορούν στο πολιτιστικό αποτύπωμα, όπως αυτό εγγράφεται στις τέχνες και στα γράμματα

Αρχή γίνεται με την εκδήλωση «Κινηματογράφος στο Σχολείο – Movie Νight», στην Αίθουσα Προβολών του σχολείου την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου στις 20:00 και η είσοδος θα είναι ελεύθερη προς το ευρύτερο κοινό. Την πρόταση εισηγήθηκε και σχεδίασε το Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο του Σχολείου, σε συνεργασία με δύο πολιτιστικούς φορείς: την Κινηματογραφική Λέσχη Λεμεσού και το Queer Wave.

Θα προβληθεί με προσβάσιμους ελληνικούς υπότιτλους η ισπανική ταινία Deaf (Sorda) της Eva Libertad, που απέσπασε Βραβείο Κοινού στο Φεστιβάλ Βερολίνου 2025 και τιμάται φέτος ως υποψήφια για το πανευρωπαϊκό Βραβείο Κοινού LUX 2026. Η ταινία, αφοπλιστική και υποβλητική, πραγματεύεται την ιστορία μιας κωφής γυναίκας που βιώνει τη μητρότητα ανάμεσα σε ακούοντες, και ευαισθητοποιεί το κοινό της προς την ενσυναίσθηση και την ουσιαστική συμπερίληψη. Την ταινία θα προλογίσει ο επαγγελματίας κινηματογράφου Ντιέγκο Αρμάντο Απαρίσιο, που φέτος εκπροσωπεί την Κύπρο στο Young Talent Programme του Βραβείου LUX. Την προβολή θα ακολουθήσει χαλαρή συζήτηση με το κοινό.

Επιμέρους στόχος της δράσης είναι να συγκεντρωθούν χρήματα για την ενίσχυση του Ταμείου Πρόνοιας, μέσα από την ελεύθερη εισφορά του κοινού. Θα υπάρχουν ποπ-κορν, σνακ, αναψυκτικά και χυμοί, με τη συμβολή του Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου.

Το Λύκειο Αγίου Σπυρίδωνα εντάχθηκε φέτος στο Πιλοτικό Πρόγραμμα Ενοποιημένων Σχολείων, και έχει ως κύριο στόχο μέσα από ποικίλες δραστηριότητες που διοργανώνει, να δημιουργήσει συνθήκες αποδοχής και δημιουργικής εμπλοκής όλων των μαθητών και μαθητριών, ανεξαρτήτως των ιδιαίτερων συνθηκών που μπορεί να βιώνουν.Το Βραβείο Κοινού LUX απονέμεται ετησίως από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου, σε συνεργασία με το σκέλος Media του προγράμματος Creative Europe και το δίκτυο κινηματογράφων Europa Cinemas.

Το Βραβείο υπογραμμίζει την προσήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον πολιτισμό και την παιδεία, στηρίζοντας τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο και προωθώντας την πολιτιστική πολυμορφία. Οι θεατές μπορούν να βαθμολογούν online τις πέντε υποψήφιες ταινίες, μπαίνοντας έτσι στην κλήρωση για να παρευρεθούν στην τελετή απονομής του Βραβείου LUX τον Απρίλιο στις Βρυξέλλες.

Deaf (Sorda)

Eva Libertad | Ισπανία | 2025 | 99 λεπτά | Δράμα

Η Άνχελα, μια κωφή γυναίκα, περιμένει παιδί με τον ακούοντα σύντροφό της, τον Έκτορ. Ο ερχομός του μωρού ταράζει τη σχέση τους, καθώς η Άνχελα νιώθει πως αναγκάζεται να μεγαλώσει το παιδί της σε έναν κόσμο που δεν είναι φτιαγμένος για εκείνη