Με αφιερώματα, διεθνείς σολίστ και πρεμιέρες η άνοιξη της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου

Δημοσιεύθηκε 04.02.2026 11:43

Η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου παρουσιάζει το καλλιτεχνικό της πρόγραμμα για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2026, προσκαλώντας το μουσικόφιλο κοινό σε ένα πλούσιο και πολυδιάστατο μουσικό ταξίδι.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πέντε ξεχωριστές συναυλίες, με αφιερώματα, πασχαλινή μουσική, διεθνείς σολίστ, μουσική δωματίου και νέες καλλιτεχνικές φωνές, επιβεβαιώνοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Ορχήστρας στον πολιτιστικό χάρτη της Κύπρου.

Οι συναυλίες τελούν υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2026.

Αφιέρωμα στη Βίκυ Στυλιανού

Λευκωσία Πέμπτη 5 Μαρτίου 2026 | Θέατρο Παλλάς, Πύλη Πάφου | 20:30

Πάφος Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026 | Μαρκίδειο Δημοτικό Θέατρο | 20:30

Πρόγραμμα

Maurice Ravel : Παβάνα για μια νεκρή πριγκίπισσα, M.19

Carl Maria von Weber : Andante και Rondo Ungarese για βιόλα και ορχήστρα

Άλκης Μπαλτάς : Μακπουλέ για σόλο βιόλα και ορχήστρα

Alan Hovhaness: Συμφωνία αρ. 6, έργο 173, «Ουράνια Πύλη»

Αντώνης Μανιάς, βιόλα

Άλκης Μπαλτάς, μαέστρος

Η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου τιμά τη μνήμη της Βίκυς Στυλιανού, μιας ξεχωριστής μουσικής προσωπικότητας με σημαντική προσφορά ως πιανίστα και ενορχηστρωτής. Τις συναυλίες διευθύνει ο Επίτιμος Μαέστρος της Ορχήστρας Άλκης Μπαλτάς, ενώ σολίστ είναι ο διακεκριμένος Έλληνας βιολίστας Αντώνης Μανιάς.

Υποστηρικτής: Δήμος Πάφου

STARLIGHT 4

Λεμεσός Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026 | Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο | 20:30

Λευκωσία Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026 | Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου | 20:30

Πρόγραμμα

Carl Maria von Weber : Κοντσέρτο για κλαρινέτο αρ. 2 σε Μι ύφεση μείζονα, έργο 74

Edward Elgar: Παραλλαγές «Αίνιγμα», έργο 36

Sharon Kam, κλαρινέτο

Μιχάλης Οικονόμου, μαέστρος

Δύο κορυφαίες μορφές της διεθνούς μουσικής σκηνής συναντώνται στη σκηνή με τη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου. Η διεθνούς φήμης κλαρινετίστρια Sharon Kam, την οποία το Gramophone χαρακτηρίζει ως «καλλιτέχνιδα με υψηλή φαντασία και έντονα προσωπική ταυτότητα», συμπράττει με τον καταξιωμένο μαέστρο και συνθέτη Μιχάλη Οικονόμου σε δύο εμβληματικά ρομαντικά έργα.

Χρυσός Χορηγός: Perestroika (Cyprus) Ltd

RUTTER: REQUIEM

Πασχαλινή Συναυλία

Λεμεσός: Πέμπτη 2 Απριλίου 2026 - Θέατρο Ριάλτο, 20:30

Λευκωσία Παρασκευή 3 Απριλίου 2026 | Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου | 20:30

Πρόγραμμα

John Rutter : Requiem

W. A. Mozart: Exsultate, jubilate, K.165

Μαρίζα Αναστασιάδου, σοπράνο

Ελένη Χαραλάμπους, σοπράνο

Νεανική Χορωδία Σ.Ο.Ν.Κ. (μαέστρος: Λοΐζος Λοΐζου)

Levan Jagaev, μαέστρος

Το Requiem του John Rutter, γραμμένο το 1985, αποτελεί έναν λυρικό και φωτεινό στοχασμό πάνω στη ζωή και τον θάνατο. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με το πανηγυρικό Exsultate, jubilate του Mozart, μεταφέροντας το μήνυμα της Ανάστασης και της ελπίδας.

Συμπαραγωγή: Ίδρυμα Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου & Παπαδόπουλος και Σχοινής Παραγωγές

Μουσική Δωματίου 5

Duo Noïma & Ράμι Σαριεντίν

Πάφος Πέμπτη 23 Απριλίου 2026 | Μαρκίδειο Δημοτικό Θέατρο | 20:00

Λευκωσία Παρασκευή 24 Απριλίου 2026 | Θέατρο Παλλάς, Πύλη Πάφου | 20:00

Πρόγραμμα

Έργα των Telemann, Debussy, Widor, Connesson, Ian Clarke, Bolling, Piazzolla, Bizet/Borne.

Virginie Bove, φλάουτο

Ελένη Κάππα, φλάουτο

Ράμι Σαριεντίν, πιάνο

Το δυναμικό Duo Noïma συναντά τον εξαίρετο Κύπριο πιανίστα Ράμι Σαριεντίν σε ένα πρόγραμμα που γεφυρώνει το μπαρόκ με τη σύγχρονη μουσική, με ενέργεια, δεξιοτεχνία και φαντασία.

Υποστηρικτής: Δήμος Πάφου

PREMIERE 5

Λευκωσία Τετάρτη 29 Απριλίου 2026 | Θέατρο Παλλάς, Πύλη Πάφου | 20:30

Λάρνακα Πέμπτη 30 Απριλίου 2026 | Δημοτικό Θέατρο Γ. Λυκούργος | 20:30

Πρόγραμμα

J. S. Bach / Joachim Raff : Chaconne για ορχήστρα (BWV 1004)

Sergei Rachmaninov : Κοντσέρτο για πιάνο αρ. 1, έργο 1

Robert Schumann: Συμφωνία αρ. 1 «Άνοιξη», έργο 38

Χρήστος Φούντος, πιάνο

Charles Olivieri-Munroe, μαέστρος

Η σειρά Premiere παρουσιάζει τον ανερχόμενο Κύπριο πιανίστα Χρήστο Φούντο, πρόσφατο νικητή του Γ’ Βραβείου στον 65ο Διεθνή Διαγωνισμό Πιάνου Ferruccio Busoni. Ένα πρόγραμμα έντονων αντιθέσεων, από τη μπαρόκ αυστηρότητα έως τη ρομαντική έκρηξη.

Υποστηρικτής: Δήμος Λάρνακας

