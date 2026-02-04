Φεστιβάλ HERS:Γυναίκες με μεταναστευτικό υπόβαθρο μοιράζονται τις ιστορίες τους

Δημοσιεύθηκε 04.02.2026 15:35

Ιστορίες γυναικών που κουβαλούν μέσα τους περισσότερες από μία πατρίδες και εικαστική έκθεση από καλλιτέχνες της Λάρνακας

Το HERS Festival, έρχεται στη Λάρνακα στις 5 Φεβρουαρίου, χρησιμοποιώντας την τέχνη ως μέσο για να μιλήσει για την πόλη και τους ανθρώπους της.

Το InnoEUsphere διοργανώνει ένα μονοήμερο μίνι φεστιβάλ, προσκαλώντας το κοινό να συγκεντρωθεί στο Youth Makerspace Larnaka και να ακούσει τις ιστορίες γυναικών με μεταναστευτικό υπόβαθρο που ζουν στην Κύπρο. Οι αφηγήσεις βασίζονται σε προσωπικές εμπειρίες και αγγίζουν θέματα ταυτότητας, ένταξης, συμπερίληψης και όσα ενώνουν τους ανθρώπους, ακόμη κι όταν είναι διαφορετικοί.

Παράλληλα, στον χώρο του Makerspace θα παρουσιαστεί μια μικρή έκθεση έργων από καλλιτέχνες της Λάρνακας, αναδεικνύοντας την πολυπολιτισμικότητα και φέρνοντας στο προσκήνιο τις γυναίκες της πόλης.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Creative Europe, με τη στήριξη του Larnaca 2030, και η είσοδος είναι ελεύθερη.

Youth Makerspace Larnaka |5 Φεβρουαρίου |11:00 – 14:30| Είσοδος ελεύθερη