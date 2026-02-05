Τέσσερις τελευταίες παραστάσεις για «Τα καινούρια ρούχα του βασιλιά»

Δημοσιεύθηκε 05.02.2026 11:26

Τις τέσσερις τελευταίες της παραστάσεις δίνει η παραγωγή της Σκηνής 018 του ΘΟΚ Τα καινούρια ρούχα του βασιλιά, μια διασκευή του έργου του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν από τους Παρασκευά Καρασούλο και Νίκανδρο Σαββίδη, σε σκηνοθεσία Μαρίνας Βρόντη στις 15, 22 Φεβρουαρίου 2026 και στις 1, 8 Μαρτίου 2026.

Τα καινούρια ρούχα του βασιλιά του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν αποτελούν ένα πολυαγαπημένο κλασικό παραμύθι των παιδικών μας χρόνων που σήμερα μοιάζει να αντανακλά με παράξενο τρόπο τον κόσμο μας. Η ιστορία είναι λίγο-πολύ γνωστή: ένας ματαιόδοξος βασιλιάς, εμμονικός με την εμφάνισή του, πέφτει θύμα απατεώνων που του υπόσχονται το πιο υπέροχο ένδυμα, φτιαγμένο από υφάσματα που μόνο οι ανόητοι δεν μπορούν να δουν. Ο λαός, οι υπουργοί και οι αξιωματούχοι, φοβούμενοι να εκτεθούν, παρασύρονται κι αυτοί στη φαντασίωση, προσποιούμενοι πως βλέπουν το ανύπαρκτο ένδυμα. Κι έτσι, ο βασιλιάς παρελαύνει γυμνός. Στη δική μας θεατρική εκδοχή, όμως, υπάρχουν πολλές φωνές ειλικρίνειας που σπάνε τους κοινωνικούς φραγμούς για να πουν απλώς την αλήθεια.

Ο Παρασκευάς Καρασούλος και ο Νίκανδρος Σαββίδης ξανασυστήνουν τη διαχρονική ιστορία του Δανού συγγραφέα, υφαίνοντας μια σύγχρονη μουσική δραματουργία, πλούσια σε διαλόγους, δράση και χαρακτήρες. Η πλοκή, σαρκαστική απέναντι στη ματαιοδοξία και την αυταπάτη της εξουσίας, φωτίζει έννοιες που βρίσκονται στο επίκεντρο όλων όσων πράττουμε: την επιμονή και το θάρρος, την ειλικρίνεια και την αλήθεια, την κριτική σκέψη και την αυτογνωσία.

Η ζωντανή αυτή ιστορία δεν μένει μόνο στο χαρτί· παίρνει σάρκα και οστά στη σκηνή μέσα από τη σκηνοθετική ματιά της Μαρίνας Βρόντη, που επιστρέφει στη Σκηνή 018 για να στήσει ένα πολύχρωμο και ξέφρενο σκηνικό παιχνίδι. Σε ένα αποκαλυπτικό σκηνικό, όπου όλα είναι ταυτόχρονα κρυφά και φανερά, οι εννιά ηθοποιοί της παράστασης μοιράζονται έναν υποκριτικό κώδικα τολμηρό, σωματικά εκφραστικό και αστείο και κλείνουν διακριτικά το μάτι στο κοινό, που τα παρακολουθεί όλα, απλώνοντάς του έναν καθρέφτη όπου όποιος κοιτάξει μέσα του θα αναγνωρίσει την αντανάκλασή του – ακόμα και παραμορφωμένη.

Ταυτότητα παράστασης

Διασκευή: Παρασκευάς Καρασούλος-Νίκανδρος Σαββίδης

Σκηνοθεσία: Μαρίνα Βρόντη

Στίχοι τραγουδιών: Παρασκευάς Καρασούλος

Σκηνικά-Κοστούμια: Γιώργος Γιάννου

Μουσική-Μουσική διδασκαλία: Κωνσταντίνα Ξενοφώντος-Χαράλαμπος Παντελή

Χορογραφία-Κινησιολογία: Χλόη Μελίδου

Σχεδιασμός φωτισμού: Γεώργιος Κουκουμάς

Βοηθός σκηνοθέτριας: Μικαέλα Καρή

Παίζουν (με αλφαβητική σειρά): Δημήτρης Αντωνίου, Γρηγόρης Γεωργίου,

Θανάσης Ιωάννου, Μυρτώ Κουγιάλη, Άρης Κυπριανού, Χαρά Λαμπή, Κύνθια Παυλίδου, Πολυξένη Σάββα, Βασίλης Χαραλάμπους

Τέσσερις τελευταίες παραστάσεις

Λευκωσία

Θέατρο ΘΟΚ, Κεντρική Σκηνή «Εύης Γαβριηλίδης»

Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026

Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026

Κυριακή 1 Μαρτίου 2026

Κυριακή 8 Μαρτίου 2026

Οι παραστάσεις αρχίζουν στις 10:30

Πληροφορίες / Εισιτήρια

Ηλεκτρονικά στη σελίδα www.thoc.org.cy

Ταμείο Θεάτρου ΘΟΚ, τηλ. 77772717 (Τρίτη-Κυριακή 10:00-13:30 & 16:00-18:00)

Τιμή Εισιτηρίου

€ 6 (παιδιά & γονείς)

Φωτογραφίες: Δημήτρης Λούτσιος