Apovathra / Power Beach: Δύο φωτογραφικές ενότητες για τη μετάβαση, το σώμα και τη δημόσια ακτογραμμή της Λεμεσού

Δημοσιεύθηκε 05.02.2026 11:54

Η έκθεση φέρνει σε διάλογο δύο φωτογραφικές ενότητες που δημιουργήθηκαν κατά μήκος της ακτογραμμής της Λεμεσού: την Apovathra, μια σειρά πορτρέτων νεαρών ατόμων που συναντήθηκαν στην ιστορική αποβάθρα, και τη σειρά Power Beach, που εστιάζει σε ενήλικες αθλητές οι οποίοι προπονούνται στην παραλία Δασούδι.

Στην ενότητα Apovathra, τα πρόσωπα αντικρίζουν ευθέως τον φακό. Η άμεση αυτή συνάντηση θολώνει τα όρια ανάμεσα στον θεατή και το φωτογραφιζόμενο πρόσωπο, αποτυπώνοντας το εύθραυστο μεταίχμιο μεταξύ εφηβείας και ενηλικίωσης. Στην Power Beach, η σχέση αυτή αντιστρέφεται. Οι αθλητές καταγράφονται απορροφημένοι στην κίνηση, με το βλέμμα στραμμένο μακριά από τον φακό και χωρίς την ανάγκη επιβεβαίωσης της παρουσίας του. Εδώ, η έμφαση μεταφέρεται στην πειθαρχία, την προσπάθεια και τον σωματικό έλεγχο.

Μαζί, οι δύο ενότητες χαρτογραφούν μια μετάβαση από τη νεότητα στην ωριμότητα και από τη στατικότητα στη δύναμη. Ο Χατζηχρίστου εργάζεται τόσο με αναλογικές όσο και με ψηφιακές μηχανές μεσαίου φορμά. Τα έργα που βασίζονται σε φιλμ ακολουθούν τις παραδοσιακές διαδικασίες εμφάνισης, ενώ οι ψηφιακές εικόνες προσεγγίζονται με τον ίδιο στοχαστικό ρυθμό και προσοχή στην υλικότητα. Αυτή η πιο αργή, απτική πρακτική προσδίδει στις εικόνες έναν διακριτικό ρομαντισμό και ενισχύει την αίσθηση αυθεντικότητας και φυσικής παρουσίας.

Τοποθετημένη στο κοινό τοπίο της ακτογραμμής της Λεμεσού, η έκθεση φωτίζει ανθρώπινες στιγμές μετάβασης, προσπάθειας και ορατότητας μέσα στον δημόσιο χώρο.

Ο Χρίστος Χατζηχρίστου είναι φωτογράφος με έδρα την Κύπρο. Σπούδασε Φωτογραφία στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθηνών (σήμερα Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής), στη Σχολή Οπτικοακουστικών Τεχνών. Με σχεδόν 20 χρόνια εμπειρίας, η καλλιτεχνική του πρακτική βασίζεται σε μια ντοκιμαντερίστικη προσέγγιση του πορτρέτου και διερευνά ζητήματα ανθρώπινης ταυτότητας, πολιτισμικών αφηγήσεων και κοινωνικών στερεοτύπων. Το έργο του αντικατοπτρίζει τη διαφορετικότητα των σύγχρονων κοινοτήτων και ανοίγει ευρύτερους διαλόγους γύρω από την ανθρώπινη κατάσταση. Παράλληλα με την καλλιτεχνική του δραστηριότητα, έχει συνεργαστεί με μεγάλες εμπορικές καμπάνιες στην Κύπρο και στο εξωτερικό, διατηρεί στούντιο πορτρέτου στο κέντρο της Λεμεσού και έχει συμμετάσχει σε ομαδικές εκθέσεις στην Κύπρο και την Ελλάδα.

Πληροφορίες Έκθεσης

Εγκαίνια:Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026 | 18:30 – 21:30

Διάρκεια Έκθεσης: 13 Φεβρουαρίου – 14 Μαρτίου 2026

Χώρος: The Edit Gallery, Αγίας Ζώνης 1, 23 Nicolaou Pentadromos Centre, 3026, Λεμεσός | Τ: +357 25 251710 | info@theeditgallery.com| Instagram: @the_editgallery | Facebook: theeditgallery | www.theeditgallery.com

Ωράριο λειτουργίας: Τετάρτη – Παρασκευή: 15:00 – 19:00 | Σάββατο: 10:00 – 13:00

y