From Vision to Legacy :Έκθεση Φωτογραφίας στο CVAR με αφορμή τα 125χρονα της Αγγλικής Σχολής Λευκωσίας

Δημοσιεύθηκε 05.02.2026 12:25

Το Κέντρο Εικαστικών Τεχνών και Έρευνας (CVAR) και το The English School Nicosia, παρουσιάζουν την έκθεση φωτογραφίας “From Vision to Legacy”, που θα πραγματοποιηθεί στο ισόγειο του CVAR και θα διαρκέσει από τις 10 έως τις 24 Φεβρουαρίου, με είσοδο ελεύθερη για το κοινό.

Η έκθεση γίνεται με αφορμή τη συμπληρώση 125 χρόνων από την ίδρυση του The English School Nicosia, και έχει στο επίκεντρό της φωτογραφίες αρχείου της περιόδου 1900-1960. Είναι το αποτέλεσμα μιας καρποφόρας συνεργασίας μεταξύ CVAR και The English School Nicosia, με στόχο τη διατήρηση και παρουσίαση της κληρονομιάς του Σχολείου, η οποία ολοκληρώθηκε σε δύο μέρη, ξεκινώντας με τη φωτογραφική έκθεση που παρουσιάστηκε τον Νοέμβριο στο Headmaster’s Lodge.

Η κληρονομιά του σημαντικού αυτού εκπαιδευτικού ορόσημου για την Κύπρο, ψηφιοποιήθηκε με τη συμβολή του Κέντρου Εικαστικών Τεχνών και Έρευνας, και παρουσιάζεται στο κοινό για πρώτη φορά. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή, με ελεύθερη είσοδο, από τις 10 έως τις 24 Φεβρουαρίου, κατά τις ώρες λειτουργίας του μουσείου: Τρίτη - Κυριακή, 9:30-17:00. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του CVAR και τις σελίδες του στα κοινωνικά δίκτυα.

Το Κέντρο Εικαστικών Τεχνών και Έρευνας (CVAR) είναι ένα βραβευμένο μουσείο και πολιτιστικός φορέας στη Λευκωσία, αφιερωμένο στην προώθηση του διακοινοτικού διαλόγου μέσω της τέχνης, της ιστορίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Με μακρά ιστορία αριστείας και επιτευγμάτων, το The English School αποτελεί ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα ακαδημαϊκής διάκρισης και σημείο αναφοράς για την εκπαίδευση στην Κύπρο. Τώρα που έχει εισέλθει στον δεύτερο αιώνα λειτουργίας του, συνεχίζει να καινοτομεί, διατηρώντας παράλληλα το κύρος και την εξέχουσα θέση του τόσο στο νησί όσο και στη διεθνή εκπαιδευτική κοινότητα. Αν και πολλά έχουν αλλάξει με την πάροδο του χρόνου, η αποστολή του The English School παραμένει αμετάβλητη: να παρέχει υψηλής ποιότητας εκπαίδευση σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον που προάγει την ασφάλεια, την ευημερία και τη δημιουργικότητα των μαθητών του.