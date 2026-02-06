Η κληρονομιά των Queen ζωντανεύει για πρώτη φορά στην Κύπρο από τους Don’t Stop the Queen

Δημοσιεύθηκε 06.02.2026 16:26

Της Μαρίας Γεωργίου, Εξωτερικός Συνεργάτης

Για πρώτη φορά στην Κύπρο, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει μια ολοκληρωμένη μουσική παράσταση αφιερωμένη σε ένα από τα πιο εμβληματικά συγκροτήματα στην ιστορία της παγκόσμιας ροκ σκηνής. Οι Don’t Stop the Queen, το πιο αναγνωρισμένο tribute band των Queen στην Ουγγαρία και ένα από τα πλέον καταξιωμένα στην Ευρώπη, έρχονται στη χώρα μας για δύο μοναδικές εμφανίσεις, στη Λάρνακα και τη Λεμεσό.

Η παράσταση θα παρουσιαστεί στις 20 Φεβρουαρίου στο Savino Live Music Venue στη Λάρνακα και στις 21 Φεβρουαρίου στο Music Hall στη Λεμεσό, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό πολιτιστικό γεγονός που συνδέει την κυπριακή σκηνή με τη σύγχρονη ευρωπαϊκή μουσική παραγωγή.

Περισσότερο από μια απλή συναυλία, η εμφάνιση των Don’t Stop the Queen είναι μια σκηνική εμπειρία υψηλής αισθητικής, σχεδιασμένη να αναπαράγει όχι μόνο τον ήχο αλλά και το πνεύμα της χρυσής εποχής του rock. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει διαχρονικά κομμάτια που σφράγισαν γενιές, όπως τα Bohemian Rhapsody, We Will Rock You και Somebody to Love, αποδίδοντας φόρο τιμής στη μουσική ιδιοφυΐα και τη σκηνική παρουσία του Freddie Mercury.

Το συγκρότημα έχει ήδη διαγράψει σημαντική πορεία σε μεγάλα ευρωπαϊκά φεστιβάλ και διεθνείς σκηνές, ξεχωρίζοντας για την τεχνική ακρίβεια, τη δυναμική ερμηνεία και την έντονη αλληλεπίδραση με το κοινό. Η προσέγγισή τους δεν επιχειρεί μίμηση, αλλά μια σύγχρονη, ζωντανή αναβίωση της μουσικής κληρονομιάς των Queen, μέσα από ένα αυθεντικό εορταστικό κλίμα.

Η παρουσία των Don’t Stop the Queen στην Κύπρο εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση ενίσχυσης της πολιτιστικής εξωστρέφειας της χώρας και φιλοξενίας διεθνών καλλιτεχνικών παραγωγών, οι οποίες συμβάλλουν στη διαμόρφωση της Κύπρου ως πολιτιστικού και μουσικού προορισμού στην Ανατολική Μεσόγειο.

Τη σημασία της πολιτιστικής αυτής συνάντησης υπογραμμίζει και η Πρέσβειρα της Ουγγαρίας στην Κύπρο, Dr. Krisztina Lakos, η οποία σε δήλωσή της σημειώνει:

«Η μουσική αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους διαύλους πολιτιστικής επικοινωνίας. Η παρουσία των Don’t Stop the Queen στην Κύπρο ενισχύει τον διάλογο ανάμεσα στις χώρες μας και αναδεικνύει τον ρόλο της σύγχρονης ευρωπαϊκής δημιουργίας ως κοινό σημείο αναφοράς και ανταλλαγής».

Η συγκεκριμένη παραγωγή λειτουργεί έτσι όχι μόνο ως καλλιτεχνικό γεγονός, αλλά και ως παράδειγμα πολιτιστικής διπλωματίας, φέρνοντας πιο κοντά διαφορετικές ευρωπαϊκές πολιτιστικές ταυτότητες μέσα από τη δύναμη της μουσικής.

Τα εισιτήρια για τη συναυλία στη Λάρνακα διατίθενται μέσω: https://www.soldoutticketbox.com/easyconsole.cfm/page/select_seats_newil/block_id/3062&event_day_id=13677&lang=el

και για τη συναυλία στη Λεμεσό μέσω: https://www.soldoutticketbox.com/easyconsole.cfm/page/select_seats_newil/block_id/3063&event_day_id=13678&lang=el

Οι δύο εμφανίσεις αναμένεται να προσελκύσουν φίλους της ροκ μουσικής κάθε ηλικίας, επιβεβαιώνοντας ότι η κληρονομιά των Queen παραμένει ζωντανή και διαρκώς επίκαιρη, δεκαετίες μετά τη δημιουργία της.