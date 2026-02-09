«Εκτός Ελέγχου!» του Ray Cooney στη σκηνή του Σατιρικού Θεάτρου

Δημοσιεύθηκε 09.02.2026 13:35

Η εκρηκτική κωμωδία «Εκτός Ελέγχου» του κορυφαίου Βρετανού συγγραφέα Ray Cooney, βραβευμένη με το «Lawrence Olivier Award Καλύτερης Κωμωδίας», ανεβαίνει στην Κεντρική σκηνή του Σατιρικού θεάτρου.

Ένας Υπουργός, η γραμματέας της αντιπολίτευσης, μια σουίτα ξενοδοχείου και ένα πτώμα. Το σκάνδαλο πρέπει να αποφευχθεί και… η κατάσταση βγαίνει Εκτός Ελέγχου!

Ψέματα, παρεξηγήσεις, εκπλήξεις και καταιγιστικές ανατροπές. Πόρτες που ανοιγοκλείνουν, χαρακτήρες που μπλέκονται σε απελπιστικές καταστάσεις και ένας ρυθμός που δεν αφήνει περιθώριο για ανάσα, συνθέτουν μια κλασική και άκρως διασκεδαστική κωμωδία που σατιρίζει την εξουσία, την υποκρισία και τις ανθρώπινες αδυναμίες.

Οι Χάρης Αριστείδου, Ηρόδοτος Μιλτιάδους, Μαριλένη Σταύρου, Μαρία Φιακά, Γιώργος Αναγιωτός, Ιωάννα Λαμπροπούλου, Νικόλας Κουρουζίδης, Αλέξανδρος Χρυσάνθου και Ιλόνα Ανθιμιάδου, σας περιμένουν για μια νύχτα απόλυτου χάους, όπου τα πάντα είναι Εκτός Ελέγχου και τίποτα δεν λειτουργεί όπως πρέπει, εκτός από το γέλιο.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Σκηνοθεσία: Μαριάννα Καυκαρίδου και Βασίλης Μιχαήλ

Μετάφραση/Διασκευή: Χάρης Αριστείδου και Μαριάννα Καυκαρίδου

Σκηνογραφία/Ενδυματολογία: Λάκης Γενεθλής

Σχεδιασμός Φωτισμού: Βικέντιος Χριστιανίδης

Μουσική Επένδυση: Χάρης Αριστείδου

Βοηθός Σκηνοθέτη: Μαριαλένα Παπαδοπούλου

Φωτογραφίες: Πέτρος Σολωμού

Τrailer Παράστασης: Χάρης Αριστείδου και Πέτρος Σολωμού

Κατασκευή Σκηνικού : Γιώργος Χριστιανόπουλος

Ζωγραφική Εκτέλεση Σκηνικού : Martin Meason

ΠΑΙΖΟΥΝ: Χάρης Αριστείδου, Ηρόδοτος Μιλτιάδους, Μαριλένη Σταύρου, Μαρία Φιακά, Γιώργος Αναγιωτός, Ιωάννα Λαμπροπούλου, Νικόλας Κουρουζίδης, Αλέξανδρος Χρυσάνθου, Ιλόνα Ανθιμιάδου

Μόνο για 7 παραστάσεις

Πρεμιέρα: Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου, στις 8.00 μμ.

Παραστάσεις: Σάββατο 28/2, 8.00 μμ / Κυριακή 1/3, 6.30 μμ / Παρασκευή 6/3, 8.00 μμ / Κυριακή 8/3, 6.30 μμ / Παρασκευή 13/3, 8.00 μμ / Σάββατο 14/3, 8.00 μμ.

ΣΑΤΙΡΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ – Κεντρική Σκηνή

Πληροφορίες / Εισιτήρια: www.satirikotheatro.com / https://ticket.satirikotheatro.com/

Μια συμπαραγωγή του Σατιρικού Θεάτρου και της Aris Pro.

ΕΙΣΟΔΟΣ: €17 | €14 (μαθητές, φοιτητές, συνταξιούχοι)

Διάρκεια Παράστασης: 105 λεπτά (και 15 λεπτά διάλειμμα)

Για θεατές 12 ετών και άνω.

Πληροφορίες: ΣΑΤΙΡΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 22312940 – 22421609

Email: satiriko.tameio@cytanet.com.cy