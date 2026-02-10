Το έργο «Πριν την Αποχώρηση» ανεβαίνει στην Πάνω Σκηνή του Σατιρικού

Δημοσιεύθηκε 10.02.2026 10:55

«Δεν θ’ αργήσει εκείνη η μέρα που θα μπορέσουμε πάλι, εντελώς ελεύθερα, να δείξουμε αυτό που πραγματικά είμαστε. Δεν θ’ αργήσει εκείνη η μέρα, που το δίκαιο θα επιστρέψει ξανά στον κόσμο.»

Γραμμένο το 1979, το έργο του Thomas Bernhard, συναντά σήμερα μια τρομακτικά επίκαιρη πραγματικότητα, μέσα σε μια Ευρώπη που βλέπει την άνοδο ακροδεξιών κυβερνήσεων και την αναβίωση ρητορικών μίσους. Δεν αποτελεί αναδρομή σε ένα απομακρυσμένο ιστορικό γεγονός, αλλά, λειτουργεί ως καίριο σχόλιο για το παρόν, τονίζοντας πως οι απειλές που πιστεύαμε ότι απομακρύνθηκαν, επιστρέφουν ορμητικά. Η σκιά του ναζισμού δεν ανήκει στο παρελθόν, αλλά παραμένει γαντζωμένη στη συλλογική μνήμη και εκδηλώνεται ξανά μέσα από πολιτικές συμπεριφορές, κοινωνικές νοοτροπίες και ακραίες φωνές που επιχειρούν να κανονικοποιήσουν το μίσος.

Το έργο τοποθετεί στο επίκεντρο της ιστορίας τον Ρούντολφ Χοέλλερ, έναν ανώτατο δικαστικό λειτουργό, παλαιό αξιωματικό των SS, αφού υπήρξε αναπληρωτής διοικητής στρατοπέδου συγκέντρωσης. Κάθε χρόνο, μαζί με τις δύο αδελφές του, Βέρα και Κλάρα, γιορτάζει τα γενέθλια του Χίμλερ, διατηρώντας άθικτη μια τελετουργία φρίκης, σαν να μην έχει περάσει ούτε μια μέρα από το τέλος του πολέμου. Γύρω από αυτή τη νοσηρή επανάληψη ξεδιπλώνεται μια οικογενειακή κόλαση, όπου η σιωπή, η άρνηση και η εμμονική προσκόλληση στο παρελθόν λειτουργούν ως δηλητήριο που διατρέχει κάθε πτυχή της ζωής τους.

Η γραφή του Bernhard, με τον καταιγιστικό ρυθμό, την επαναληπτικότητα και τη βασανιστική εμμονή του, είναι χαρακτηριστικό δείγμα της μοναδικής του θεατρικής φωνής. Αποδομεί μεθοδικά κάθε συμβατική φόρμα και καταγράφει την ανθρώπινη ψυχολογία σε κατάσταση ασφυξίας. Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί το μαύρο χιούμορ για να φωτίσει τις αντιφάσεις μιας κοινωνίας που προσπάθησε να θάψει τις ευθύνες της κάτω από το χαλί. Η οικογένεια γίνεται μια μικρογραφία της Ευρώπης: η αυστριακή κοινωνία, για χρόνια βυθισμένη στην άρνηση του ρόλου της, αποτελεί παράδειγμα αμνήμονος συλλογικότητας.

Η παράσταση «Πριν την Αποχώρηση» αφορά την ευρωπαϊκή ταυτότητα στο σύνολό της, θέτοντας ερωτήματα για το κατά πόσο ο σπόρος του φασισμού έχει πραγματικά ξεριζωθεί.

Συντελεστές:

Συγγραφέας: Thomas Bernhard

Μετάφραση/Σκηνοθεσία: Αιμίλιος Χαραλαμπίδης

Σκηνογραφία/Ενδυματολογία: Λάκης Γενεθλής

Μουσική: Δημήτρης Ζαχαρίου

Σχεδιασμός Φωτισμού: Βασίλης Πετεινάρης

Βοηθός Σκηνοθέτη: Μαρία Πισιήλη

Φωτογραφίες - Trailer: Black Lemon

Κατασκευή Σκηνικού: Γιώργος Χριστιανόπουλος

Γραφικά: Νικολέττα Αρέστη, rst arts

Παίζουν: Πόπη Αβραάμ, Εμμανουήλ Μιχαηλίδης, Παναγιώτα Παπαγεωργίου

ΠΡΕΜΙΕΡΑ:

Πάνω Σκηνή Σατιρικού Θεάτρου

Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026, στις 8.30 μμ

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ:

Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 μμ και Κυριακή στις 6.30 μμ

Διάρκεια Παράστασης: 100 λεπτά

Για ηλικίες 15 ετών και άνω

ΕΙΣΟΔΟΣ: €15 | €12 (μαθητές, φοιτητές, συνταξιούχοι)

Δωρεάν είσοδος για θεατές με κινητικά προβλήματα.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: www.satirikotheatro.com

Πληροφορίες/Εισιτήρια: ΣΑΤΙΡΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 22312940 – 22421609

Email: satiriko.tameio@cytanet.com.cy