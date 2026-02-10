Το Accio Piano Trio για πρώτη φορά στην Κύπρο

Δημοσιεύθηκε 10.02.2026 14:06

Το διεθνώς καταξιωμένο Accio Piano Trio κάνει το ντεμπούτο του στην Κύπρο στο πλαίσιο της Σειράς Συναυλιών & Ρεσιτάλ του Ιδρύματος Τεχνών Φάρος, την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2026, στο The Shoe Factory στη Λευκωσία.

Από το ντεμπούτο του στο Konzerthaus της Βιέννης το 2015, το σύνολο έχει αναδειχθεί σε ένα από τα πλέον δυναμικά τρίο μουσικής δωματίου της σύγχρονης διεθνούς σκηνής, με εμφανίσεις σε σημαντικούς συναυλιακούς χώρους και φεστιβάλ, όπως το Kennedy Center στην Ουάσιγκτον, η Αίθουσα Συναυλιών Σεντζέν, και η Εβδομάδα Μότσαρτ του Σάλτσμπουργκ. Το Accio Piano Trio έχει αποσπάσει σημαντικές διακρίσεις σε διεθνείς διαγωνισμούς μουσικής δωματίου και αποτελεί πολιτιστικό πρεσβευτή της Αυστρίας στο πλαίσιο του προγράμματος New Austrian Sound of Music (2025/26).

Στη συναυλία της Λευκωσίας θα παρουσιάσει ένα ιδιαίτερα ελκυστικό πρόγραμμα που εκτείνεται από τα Θραύσματα για Τρίο με Πιάνο K.442 του Μότσαρτ, στο Τρίο για Πιάνο αρ. 2 της Σεσίλ Σαμινάντ, έως το μνημειώδες Τρίο για Πιάνο αρ. 2 σε Μι-ύφεση μείζονα, D.929 του Φραντς Σούμπερτ – ένα από τα κορυφαία έργα του ρεπερτορίου της μουσικής δωματίου.

Η συναυλία πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Αυστρίας στην Κύπρο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Μότσαρτ – Θραύσματα για Τρίο με Πιάνο, K.442 (σε ολοκλήρωση Robert D. Levin)

Αλεξάντρα Μαρία Σέιβαλντ – Rufzeichenpolka

Σεσίλ Σαμινάντ – Τρίο για Πιάνο αρ. 2 σε λα ελάσσονα

Διάλειμμα

Σούμπερτ – Τρίο για Πιάνο αρ. 2 σε μι-ύφεση μείζονα, D.929

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

www.pharosartsfoundation.org

Tηλ. 22 663871 (Δευτέρα–Παρασκευή 10:00–14:00)

Εισιτήρια: €25 / €20 (μαθητές, συνταξιούχοι & μέλη ΙΤΦ)