Παρουσίαση έργων του ιστορικού ζωγράφου Στέλιου Βότση

Δημοσιεύθηκε 11.02.2026 09:33

Η Alpha C.K. Art Gallery παρουσιάζει έκθεση του ιστορικού Κύπριου ζωγράφου Στέλιου Βότση. Η έκθεση εγκαινιάζεται την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου και παρουσιάζει τριάντα επτά επιλεγμένα έργα από διάφορες περιόδους της μακράς του καριέρας, προσφέροντας στον θεατή μία μικρή αναδρομή του έργου και της πορείας του.

Ο Στέλιος Βότσης (1929–2012) αποτελεί εμβληματική μορφή του κυπριακού μοντερνισμού και έναν από τους σημαντικότερους πρωτοπόρους της σύγχρονης κυπριακής τέχνης. Η επιρροή του εκτείνεται πολύ πέρα από τη γενιά του και θεωρείται ευρέως καθοριστική στη γεφύρωση των τοπικών καλλιτεχνικών παραδόσεων με τον διεθνή μοντερνισμό. Σε μια πορεία που διήρκεσε έξι δεκαετίες, διαδραμάτισε αποφασιστικό ρόλο στη διαμόρφωση της μεταπολεμικής καλλιτεχνικής ταυτότητας της Κύπρου, προσεγγίζοντας τη ζωγραφική ως ένα πειθαρχημένο πεδίο ισορροπίας ανάμεσα στη χειρονομία και τη σιωπή, την αφαίρεση και τον λυρικό μινιμαλισμό.

Γεννήθηκε στη Λάρνακα το 1929. Σπούδασε τέχνη στην Αγγλία, αρχικά στο Saint Martin’s School of Art και στη συνέχεια στο Slade School of Art. Παρουσίασε το έργο του σε πολυάριθμες ατομικές και ομαδικές εκθέσεις και εκπροσώπησε την Κύπρο σε μερικές από τις σημαντικότερες διεθνείς διοργανώσεις, όπως η Μπιενάλε της Αλεξάνδρειας (1967, 1972), η Μπιενάλε της Βενετίας (1968, 1972) και η Μπιενάλε του Σάο Πάολο (1969). Υπήρξε συνιδρυτής και πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καλών Τεχνών Κύπρου, συμβάλλοντας καθοριστικά στη θεσμική συγκρότηση και τη διεθνή προβολή της σύγχρονης τέχνης στην Κύπρο.

Έργα του περιλαμβάνονται σε σημαντικές δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές στην Κύπρο και διεθνώς, μεταξύ των οποίων η Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης της Κύπρου, το Προεδρικό Μέγαρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, η Δημοτική Πινακοθήκη Λάρνακας, η Συλλογή της Τράπεζας Κύπρου, η Εθνική Πινακοθήκη της Ελλάδας, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, το Υπουργείο Πολιτισμού της Ελλάδας, το Μουσείο Βορρέ στην Αθήνα, καθώς και πλήθος άλλων δημόσιων και ιδιωτικών συλλογών σε όλη την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική του σημασία στο ευρύτερο πεδίο της ιστορίας της μοντέρνας τέχνης.

Εγκαίνια: Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου στις 7:00μμ

Διάρκεια έκθεσης: 13-27 Φεβρουαρίου 2026

Πληροφορίες επικοινωνίας τηλ.: +357 22751325 και στο email: info@ackgallery.com

Ο κατάλογος της έκθεσης είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα www.ackgallery.com.