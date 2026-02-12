Έκθεση του Γιώργου Κοτσώνη στη γκαλερί Γκλόρια

Η Γκαλερί Γκλόρια παρουσιάζει στη Λευκωσία τη νέα ατομική έκθεση ζωγραφικής, γλυπτικής και ψηφιδωτού του καταξιωμένου Κύπριου εικαστικού Γιώργου Κοτσώνη, από τις 20 Φεβρουαρίου έως τις 10 Μαρτίου 2026.

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026, στις 7:30 μ.μ., και θα τελέσει ο πρώην Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού κ. Αβέρωφ Νεοφύτου.

Ο Γιώργος Κοτσώνης συγκαταλέγεται στους σημαντικότερους και πλέον αναγνωρισμένους Κύπριους δημιουργούς της γενιάς του. Γεννημένος στο Παλαιχώρι το 1940, σπούδασε ζωγραφική στο Saint Martins School of Art στο Λονδίνο. Το 1960 έλαβε υποτροφία για σπουδές στην Κίνα, όπου φοίτησε στην Ακαδημία Καλών Τεχνών με τον Ai-Choun Sin. Το 1963 τιμήθηκε με νέα υποτροφία για σπουδές στην Τσεχοσλοβακία και φοίτησε στην Ακαδημία Καλών Τεχνών της Πράγας, αποφοιτώντας το 1967 με τον τίτλο του Ακαδημαϊκού Καλλιτέχνη. Σήμερα ζει και εργάζεται στην Πάφο.

Στο έργο του Κοτσώνη συναντώνται δημιουργικά δυτικοευρωπαϊκά καλλιτεχνικά ρεύματα και βυζαντινές επιδράσεις, σε μια ώριμη εικαστική γλώσσα που ισορροπεί ανάμεσα στο σύγχρονο και το διαχρονικό. Η μορφοπλαστική ισορροπία, η σχεδιαστική δεξιοτεχνία και η πολυστρωματική επεξεργασία του χρώματος συνθέτουν μια εικαστική πρόταση υψηλής αισθητικής συνοχής. Όπως έχει επισημανθεί από τη Δρ Νάτια Αναξαγόρου, η έκφρασή του είναι συνειδητά ελεγχόμενη και διαλεκτικά δομημένη, ενώ κάθε πινελιά εναποτίθεται με ακρίβεια και εσωτερική ένταση, δημιουργώντας ένα πολυσύνθετο χρωματικό αποτέλεσμα.

Ο καλλιτέχνης έχει παρουσιάσει πολυάριθμες ατομικές εκθέσεις και έχει συμμετάσχει σε σημαντικές ομαδικές διοργανώσεις στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Έργα του βρίσκονται σε δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές.

Διάρκεια: 20 Φεβρουαρίου – 10 Μαρτίου 2026

Εγκαίνια: Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026, 7:30 μ.μ. Τελετή εγκαινίων: κ. Αβέρωφ Νεοφύτου

