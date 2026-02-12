«ΤΟΥΤΕΣ ΕΝΕΙ» | Η νέα πρόταση στη μουσική σκηνή Downtown Live

Δημοσιεύθηκε 12.02.2026 16:35

Μια απρόσμενη μουσική συνάντηση ανάμεσα στο ρεμπέτικο, το λαϊκό, το έντεχνο και την ποπ ροκ.

Η Νωαίνα, η Άντρεα Μαύρου και η Άννα Χρυσάνθου συναντιούνται επί σκηνής και αποφασίζουν να «φτιάξουν τη φάση» αλλιώς.

Τρεις καλλιτέχνιδες με διαφορετικά μουσικά υπόβαθρα, που ενώνονται μέσα από την ανάγκη για έκφραση, ελευθερία, επικοινωνία και ουσιαστικό μοίρασμα. Μαζί τους μια δυναμική μπάντα:

Αλέξ Στυλιανίδης – ηλεκτρική κιθάρα / μπάσο / φωνή

Γιώργος Πασμάς – μπουζούκι / κιθάρα

Αντώνης Πάφιος – κλαρίνο / σαξόφωνο

Ιούλιος Γεωργακόπουλος – κρουστά / τύμπανα

Το πρόγραμμα κινείται ελεύθερα από ρεμπέτικα και λαϊκά μέχρι έντεχνα, ροκ και ποπ ροκ, χωρίς ταμπέλες και χωρίς «πρέπει». Περιλαμβάνει τραγούδια από την προσωπική τους δισκογραφία, κομμάτια που γεννήθηκαν από τα βιώματά τους, ιδιαίτερες διασκευές αλλά και τραγούδια που μας μεγάλωσαν ή που απλώς μας κάνουν να θέλουμε να τραγουδήσουμε όλοι μαζί.

Λίγα λόγια για τις τρεις

Νωαίνα

Απρόβλεπτη και αυθεντική, κινείται με άνεση από το ροκ μέχρι την ποπ, με προσωπικό στίγμα. Η σκηνή είναι το σπίτι της, ενώ η ελευθερία στη σύνθεση και τη στιχουργία αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της μουσικής της.

Άντρεα Μαύρου

Ηθοποιός και ερμηνεύτρια, ανήσυχη και ανοιχτή στον πειραματισμό. Φέρνει στη σκηνή ευαισθησία και δύναμη, πιστεύοντας στις στιγμές που γεννιούνται αυθόρμητα και στις ιστορίες που λέγονται με σώμα και φωνή, χωρίς ωραιοποιήσεις.

Άννα Χρυσάνθου

Με παρουσία στο έντεχνο ροκ τραγούδι, δίνει έμφαση στην αφήγηση και το συναίσθημα. Για την Άννα, κάθε τραγούδι είναι μια ιστορία που αξίζει να ειπωθεί, με ιδιαίτερη αγάπη στη συλλογική εμπειρία του live.

Πληροφορίες

«ΤΟΥΤΕΣ ΕΝΕΙ»

Πότε: Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου | Πόρτες ανοίγουν στις 20:30 | Έναρξη: 21:00

Είσοδος: €10

Κρατήσεις: 9981001