Το CyFi Fest φέρνει τον κινηματογράφο είδους στη μεγάλη οθόνη της Λευκωσίας 20–22 Φεβρουαρίου 2026 | Κινηματογράφος Πάνθεον

Δημοσιεύθηκε 14.02.2026 11:49

Κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, το κοινό θα έχει επίσης την ευκαιρία να συμμετάσχει σε ένα ευρύ φάσμα παράλληλων δραστηριοτήτων που επεκτείνουν την εμπειρία πέρα από την κινηματογραφική αίθουσα.

Το CyFi Fest, το πρώτο φεστιβάλ κινηματογράφου αφιερωμένο αποκλειστικά στις ταινίες είδους στην Κύπρο, θα πραγματοποιηθεί από τις 20 έως τις 22 Φεβρουαρίου 2026 στον ιστορικό κινηματογράφο Πάνθεον στη Λευκωσία, γιορτάζοντας τη φαντασία και την πολιτιστική δύναμη του genre cinema.

Με επίκεντρο την επιστημονική φαντασία, το fantasy, τον τρόμο και τα θρίλερ, το CyFi Fest τοποθετεί την αφήγηση του είδους στο κέντρο της κινηματογραφικής εμπειρίας, παρουσιάζοντας ένα επιμελημένο πρόγραμμα που συνδυάζει κλασικά αριστουργήματα, διεθνή φεστιβαλικά highlights και σημαντικές σύγχρονες παραγωγές.

Το φεστιβάλ ανοίγει στις 20 Φεβρουαρίου με μια ειδική επετειακή προβολή για τα 25 χρόνια από την κυκλοφορία του The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring, της εμβληματικής ταινίας του Peter Jackson που καθόρισε το σύγχρονο fantasy και παραμένει ένα από τα σημαντικότερα κινηματογραφικά επιτεύγματα της εποχής μας.

Ανάμεσα στα σημαντικά highlights του προγράμματος περιλαμβάνονται:

Η προβολή της ταινίας thriller «Η Μονοκατοικία», της ελληνοκυπριακής παραγωγής που συμμετείχε στο διαγωνιστικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Το Infinite Summer, μία από τις πιο πολυσυζητημένες ταινίες scifi του πρόσφατου φεστιβαλικού κύκλου.

Μια ειδική προβολή της ταινίας animation FLOW, της πρώτης ευρωπαϊκής παραγωγής που κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας Animation στην 97η Τελετή των Βραβείων Όσκαρ. Στο φεστιβάλ θα παρευρεθούν οι animators Konstantins Visnevskis και Mārtiņš Upītis, οι οποίοι θα συμμετάσχουν σε συζήτηση με το κοινό μετά την προβολή, καθώς και σε ειδικό masterclass για επαγγελματίες στο CYENS Center of Excellence.

Η προβολή του gothic cult κλασικού THE CROW, με εισαγωγή από τον σκηνοθέτη του, Alex Proyas, έναν από τους σημαντικότερους δημιουργούς του σύγχρονου genre cinema, γνωστό για εμβληματικές ταινίες όπως το Dark City και το I, Robot.

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα κατέχει ο επίτιμος καλεσμένος του φεστιβάλ, ηθοποιός και σκηνοθέτης Simon Kassianides, ο οποίος έχει αφήσει το αποτύπωμά του σε διεθνή blockbusters και σύγχρονες genre παραγωγές για τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, όπως τα The Mandalorian, Quantum of Solace, Agents of SHIELD και Blood of Zeus. Ο Simon Kassianides θα παρουσιάσει μια μυστική προβολή στο πλαίσιο του φεστιβάλ, ενώ θα συνομιλήσει επίσης με το κοινό του CyFi Fest για την πορεία του, την εμπειρία του στη διεθνή βιομηχανία και το δημιουργικό του ταξίδι μέχρι σήμερα, καθώς και τα μελλοντικά του σχέδια.

Σε συνεργασία με το TEKKEN CYPRUS, θα πραγματοποιηθεί μεγάλο τουρνουά video games σε κινηματογραφική οθόνη, ενώ σε συνεργασία με το Tablo Cafe θα λειτουργεί ειδικός χώρος επιτραπέζιων παιχνιδιών.

Οι επισκέπτες θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε cosplay εμφανίσεις κατά τη διάρκεια των προβολών, ενώ στο lobby του κινηματογράφου επιλεγμένοι vendors θα διαθέτουν συλλεκτικά αντικείμενα και merchandise. Πέρα από τον κινηματογράφο, όλες αυτές οι δράσεις στοχεύουν στην ενίσχυση της συλλογικότητας και της δημιουργικής κοινότητας του geek culture στην Κύπρο.

ΓΙΑΤΙ ΤΟ CYFI FEST ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ

Ο κινηματογράφος του είδους υπήρξε πάντοτε χώρος φαντασίας, κοινωνικού σχολιασμού και δημιουργικού ρίσκου. Το CyFi Fest δημιουργήθηκε για να προσφέρει σε αυτές τις ιστορίες τον κινηματογραφικό σεβασμό που τους αξίζει και να δημιουργήσει μια πλατφόρμα συνάντησης για το κοινό και τους δημιουργούς.

Με το πρώτο του πρόγραμμα, το CyFi Fest φιλοδοξεί να καθιερωθεί όχι μόνο ως ένας νέος θεσμός για την Κύπρο, αλλά και ως ένας διεθνής προορισμός για τον κινηματογράφο είδους στην Ανατολική Μεσόγειο. Μέσα από τη φιλοξενία σημαντικών έργων, διεθνών καλεσμένων και επαγγελματικών δράσεων, το φεστιβάλ στοχεύει να τοποθετήσει την Κύπρο στον παγκόσμιο χάρτη του genre cinema, δημιουργώντας μια διαρκή γέφυρα ανάμεσα στην τοπική δημιουργική κοινότητα και τη διεθνή κινηματογραφική σκηνή.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ημερήσια εισιτήρια καθώς και εισιτήριο τριημέρου διατίθενται μέσω της πλατφόρμας SoldOut Tickets: https://www.soldoutticketbox.com/event/cyfi-fest-2026

Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα του φεστιβάλ είναι διαθέσιμο στην επίσημη ιστοσελίδα:

www.cyfifest.com

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Το CyFi Fest 2026 διοργανώνεται από το GeekOtopos Collaborative Hive σε συνεργασία με τους Geek Mania, Styx Film Encounters, Brave New Media και Cyprus Cult Cinephiles.

Media Sponsor: ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 & 97,6 FM