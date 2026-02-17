Έκθεση Lefkart VIII στη Λάρνακα

Δημοσιεύθηκε 17.02.2026 10:35

Η έκθεση παρουσιάζει έργα μαθητών Μέσης, Μέσης Τεχνικής και Ανώτερης Εκπαίδευσης με θεματικό άξονα το Λευκαρίτικο Κέντημα

Το Ίδρυμα Πολιτιστικής Δημιουργίας για Παιδιά και Νέους και τα Αρχεία Λάρνακας -Φοίβος Σταυρίδης διοργανώνουν την έκθεση Lefkart VIII, τα εγκαίνια της οποίας θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2026, στις 18:00, στην Πρώην Οικία Αστυνομικού Διευθυντή Λάρνακας, στο Πάρκο Σαλίνα.

Η έκθεση παρουσιάζει έργα μαθητών Μέσης, Μέσης Τεχνικής και Ανώτερης Εκπαίδευσης με θεματικό άξονα το Λευκαρίτικο Κέντημα σαν πηγή έμπνευσης για τα παιδιά και τους νέους, προσεγγίζοντας δημιουργικά την πολιτιστική κληρονομιά μέσα από σύγχρονες καλλιτεχνικές πρακτικές. Μέσα από τον διάλογο παράδοσης και σύγχρονης έκφρασης, οι νέοι δημιουργοί επαναπροσδιορίζουν το λευκαρίτικο κέντημα ως ζωντανό πολιτιστικό κεφάλαιο της Κύπρου.

Η διοργάνωση πραγματοποιείται από το Ίδρυμα Πολιτιστικής Δημιουργίας για Παιδιά και Νέους σε συνεργασία με τα Αρχεία Λάρνακας - Φοίβος Σταυρίδης, με τη στήριξη του Υφυπουργείου Πολιτισμού και του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, και με την υποστήριξη του Larnaka 2030 και της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου.

Το πρόγραμμα και η έκθεση τελούν υπό την Αιγίδα της Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής UNESCO.

Πληροφορίες

Εγκαίνια: Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2026

Διάρκεια: 24 Φεβρουαρίου-13 Μαρτίου 2026

Ώρα: 18:00

Τοποθεσία: Πρώην Οικία Αστυνομικού Διευθυντή Λάρνακας, Πάρκο Σαλίνα

Χάρτης: https://maps.app.goo.gl/wuJ8VKWecLtLcGAy7

Χώρος στάθμευσης: https://maps.app.goo.gl/tnBaybSQMPmpew1D6

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Ίδρυμα Πολιτιστικής Δημιουργίας για Παιδιά και Νέους, στο τηλέφωνο 24001502 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@ipdlarnaca.com.