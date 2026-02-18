«Η μαγεία της φύσης» | Η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου στην καρδιά του Ιδαλίου

Δημοσιεύθηκε 18.02.2026 14:45

Η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά στην καρδιά του Ιδαλίου. Το πρόγραμμα φέρνει μαζί τρία υπέροχα αριστουργήματα, εμπνευσμένα από την ομορφιά της φύσης και έναν Νορβηγικό λαϊκό θρύλο. Διευθύνει ο εξαίρετος νεαρός Κύπριος μαέστρος Ανδρέας Ασιήκκης, ο οποίος θα μοιραστεί με το κοινό κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τα έργα.

Το έργο «Ο Μολδάβας» του Τσέχου σύνθετη Bedřich Smetana παρασέρνει σε ένα ταξίδι στα απαστράπτοντα νερά του ποταμού, ενώ επιλεγμένα μέρη από τη «Ποιμενική» Συμφωνία του Ludwig van Beethoven ζωντανεύουν σκηνές αγροτικής χαράς, μιας θυελλώδους καταιγίδας και γαλήνιας ανανέωσης. Οι Σουίτες Peer Gynt του Νορβηγού συνθέτη Edvard Grieg - μουσική που έγραψε για το ομώνυμο θεατρικό - θα εμπλουτίσουν τη βραδιά με ζωηρά Νορδικά χρώματα και αξέχαστες μελωδίες.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Bedřich SMETANA: Ο Μολδάβας από τον κύκλο «Η Πατρίδα μου»

Ludwig van BEETHOVEN: Συμφωνία αρ. 6 σε Φα μείζονα, έργο 68, «Ποιμενική»

(III. Χαρούμενη σύναξη χωρικών, IV: Βροντές, Καταιγίδα)

Edvard GRIEG: Peer Gynt, έργο 23, Σουίτες αρ. 1 & 2

Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026 – Κινηματοθέατρο Πανόραμα Ιδαλίου, 19:00

Eίσοδος ελεύθερη

Πληροφορίες: 22 463144, www.cyso.org.cy

Σε συνεργασία με το Δήμο Νότιας Λευκωσίας - Ιδαλίου .Οι συναυλίες πραγματοποιούνται υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαïκής Ένωσης 2026.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΣΙΗΚΚΗΣ μαέστρος

Ο Ανδρέας Ασιήκκης είναι Κύπριος μαέστρος με βάση την Ολλανδία. Από το Σεπτέμβριο του 2024, συμμετέχει στο NMO (National Master in Orchestral Conducting), έχοντας καθοδήγηση από τους Jac van Steen, Ed Spanjaard, και Antony Hermus. Στην Ολλανδία έχει συνεργαστεί με την Ορχήστρα του Μπαλέτου σε μια οικογενειακή παραγωγή της Σταχτοπούτας και με την Dutch National Opera Academy διευθύνοντας Rossini στο Φεστιβάλ του Bredeweg.

Προηγουμένως σπούδασε διεύθυνση ορχήστρας στο Royal Northern College of Music και στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει διευθύνει σύγχρονα έργα, οικογενειακές συναυλίες και έχει βοηθήσει μαέστρους όπως Martyn Brabbins, Sir Andrew Davis, Juanjo Mena, John Storgårds, και Joshua Weilerstein. Στην Ελλάδα εργάστηκε ως βοηθός μαέστρου του Άλκη Μπαλτά στην Συμφωνική Ορχήστρα της Φιλαρμονικής Εταιρείας Κέρκυρας (Παλαιά) και δημιούργησε μια ορχήστρα νέων στο Ιόνιο Ωδείο με έμφαση στην κινηματογραφική μουσική.

Έχει διευθύνει ορχήστρες όπως Φιλαρμονική του BBC, Βασιλική Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λίβερπουλ, Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου, Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κύπρου, και Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Τον Ιούνιο του 2024, διηύθυνε τη Φιλαρμονική του BBC σε έργα Ανδρονίκου, Ye και Σκαλκώτα που ηχογραφήθηκαν για το BBC Radio 3.

Ίδρυμα Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου

www.cyso.org.cy

info@cyso.org.cy, 22 463144

Facebook: Cyprus Symphony Orchestra, Cyprus Youth Symphony Orchestra

Instagram: cyprussymphony, cyprusyouthsymphonyorchestra

YouTube: CYSO Channel, CyYSO Channel