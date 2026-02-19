Παράθυρο logo
Ατζέντα
Μουσική
Αρχαιολογία
Ξενάγηση και συναυλία στο Κυπριακό Μουσείο
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 19.02.2026 11:27
Ξενάγηση και συναυλία στο Κυπριακό Μουσείο

Ένα βράδυ γνωριμίας με την αναβαθμισμένη έκθεση του μουσείου και τη μουσική των Nābu Pēra

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων του Υφυπουργείου Πολιτισμού ανακοινώνει ότι την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2026 θα πραγματοποιηθεί από Αρχαιολογικούς Λειτουργούς του Τμήματος Αρχαιοτήτων ξενάγηση στην αναβαθμισμένη έκθεση του Κυπριακού Μουσείου στις 18:00 (στην ελληνική γλώσσα) και θα ακολουθήσει εντός του μουσείου στις 19:30 συναυλία με το μουσικό σχήμα Nābu Pēra.

Οι Nābu Pēra είναι ένα τρίο Κύπριων μουσικών, αποτελούμενο από τους Σάββα Θωμά (μπεντίρ, φωνητικά), Νατάσα Χατζηανδρέου (βιμπράφωνο, κρουστά) και Δημήτρη Γιασεμίδη (φλάουτο, sylphyo και ηλεκτρονικά). Οι μουσικές τους συνθέσεις συνδυάζουν στοιχεία από τη σύγχρονη κλασική μουσική, αυτοσχεδιασμούς, ηλεκτρονική μουσική και μουσικές παραδόσεις της Μεσογείου. Το έργο τους “Soundscapes of Nicosia” εμπνέεται από το πολυεπίπεδο και πολυπολιτισμικό αστικό ηχοτοπίο της πρωτεύουσας, προσκαλώντας τον ακροατή να εξερευνήσει τον τόπο μέσα από τον ήχο.

Η εκδήλωση εντάσσεται στη σειρά των εκδηλώσεων του Τμήματος Αρχαιοτήτων που στοχεύουν την προώθηση των διευρυμένων ωρών λειτουργίας του Κυπριακού Μουσείου και συγκεκριμένα της λειτουργίας του μουσείου κάθε πρώτη Τετάρτη του μήνα από τις 8:00 μέχρι τις 20:00.

Υπενθυμίζεται ότι η είσοδος στο Μουσείο είναι δωρεάν.

Tags

ΣΥΝΑΥΛΙΑ
ΜΟΥΣΙΚΗ
NABU PERA
ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας parathyro.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθούν ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τελευταία νέα