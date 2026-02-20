«Χίλια» χέρια της Στέλλας Βοσκαρίδου στην Πειραματική Σκηνή του ΘΟΚ

Δημοσιεύθηκε 20.02.2026 16:23

Ξεκίνησε η προπώληση εισιτηρίων της παραγωγής της Πειραματικής Σκηνής του ΘΟΚ Χίλια χέρια της Στέλλας Βοσκαρίδου, σε σκηνοθεσία Φώτη Νικολάου.

Στο έργο της Στέλλας Βοσκαρίδου Χίλια χέρια επιχειρείται μια καταβύθιση στα άδυτα της ψυχής του σπουδαίου Νεοέλληνα γλύπτη Γιαννούλη Χαλεπά, μια αποτύπωση της καλλιτεχνικής του πορείας ως διαρκούς ταλάντευσης ανάμεσα στο φως και στο σκοτάδι.

Η ζωή του, σημαδεμένη από την ψυχική του ασθένεια, τον εγκλεισμό του σε ψυχιατρείο, τη μακρόχρονη απομάκρυνσή του από την τέχνη, αλλά και από τη δύσκολη σχέση του με την οικογένεια και τους δασκάλους του, γίνεται αφετηρία για ένα ταξίδι στον κόσμο του λαμπρού αυτού καλλιτέχνη, όπου το τραύμα, η επιθυμία, η αδυναμία και το πάθος μεταφράζονται σε πρώτη ύλη και η δημιουργία συνιστά όχι μόνο αντίβαρο στην υπαρξιακή αγωνία, αλλά και σωτήριο γιατρικό.

Στο κέντρο της δραματουργίας του έργου βρίσκεται η αρχετυπική συνθήκη του καλλιτέχνη: η ανάγκη να δημιουργήσει, ακόμα κι αν όλα γύρω του λειτουργούν ως μηχανισμοί ακύρωσης. Ο χρόνος, το μυαλό, η τρέλα και ο θάνατος δεν αντιμετωπίζονται μόνο ως θεματικές αναφορές, αλλά ως δυνάμεις που καθορίζουν την ίδια ύπαρξη του δημιουργού και το πεδίο έμπνευσής του.

Ο Φώτης Νικολάου, που υπογράφει τη σκηνοθεσία, προσεγγίζει τα Χίλια χέρια ως μια σκηνική αναμέτρηση του δημιουργού με τον ίδιο του τον εαυτό: ο απολλώνιος Χαλεπάς συναντά τον διονυσιακό Σάτυρο, και εκεί ακριβώς το παρόν και το μέλλον, η τρέλα και η δημιουργία, η αλήθεια και η ψευδαίσθηση γίνονται ένα. Η σκηνή μετατρέπεται σε έναν τόπο ύλης και μνήμης, όπου πηλός και μάσκα γίνονται σώμα, αποτύπωμα, πληγή και προσευχή. Τα όρια του δημιουργού και του δημιουργήματος συγχέονται. Η έμπνευση μοιάζει με κατάρα και η τέχνη με ένα τελευταίο νεύμα αντίστασης απέναντι στη φθορά.

Ταυτότητα παράστασης

Σκηνοθεσία-Κίνηση: Φώτης Νικολάου

Σκηνικά: Χάρης Καυκαρίδης

Μάσκες: Μάρθα Φωκά

Μουσική: Αναστασία Δημητριάδου (Nama Dama)

Σχεδιασμός φωτισμού: Γεώργιος Κουκουμάς

Παίζουν (με αλφαβητική σειρά): Βασίλης Βασιλάκης, Έλενα Καλλινίκου,

Μαρία Μασώνου, Λοΐζος Παπαγεωργίου, Λουκία Πιερίδου, Μυρσίνη Χριστοδούλου

Παραστάσεις

Λευκωσία / Θέατρο ΘΟΚ, Νέα Σκηνή «Νίκος Χαραλάμπους»

Σάββατο 7 Μαρτίου 2026 στις 20:00

Κυριακή 8 Μαρτίου 2026 στις 20:30

Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026 στις 20:00

Σάββατο 14 Μαρτίου 2026 στις 20:30

Κυριακή 15 Μαρτίου 2026 στις 20:30

Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026 στις 20:00

Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026 στις 20:00

Σάββατο 21 Μαρτίου 2026 στις 20:30

Κυριακή 22 Μαρτίου 2026 στις 20:30

Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026 στις 20:00

Σάββατο 28 Μαρτίου 2026 στις 20:30 (με αγγλικούς και τουρκικούς υπέρτιτλους)

Κυριακή 29 Μαρτίου 2026 στις 20:30

Πληροφορίες / Εισιτήρια

Ηλεκτρονικά στη σελίδα www.thoc.org.cy

Ταμείο Θεάτρου ΘΟΚ, τηλ. 77772717 (Τρίτη-Κυριακή 10:00-13:30 & 16:00-18:00)

Τιμές Εισιτηρίων

€15

€6 (άνεργοι, συνταξιούχοι, πολύτεκνοι με την επίδειξη του αντίστοιχου αποδεικτικού εγγράφου και άτομα κάτω των 25 ετών με την επίδειξη πολιτικής ταυτότητας)

Φωτογραφίες: Αντώνης Φαρμακάς