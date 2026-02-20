«Ο ΠΑΤΕΡΑΣ» του Φλόριαν Ζελέρ στο Θέατρο Δέντρο

Δημοσιεύθηκε 20.02.2026 16:39

Στον ρόλο του πατέρα ο Σταύρος Λούρας

«Μήπως η ίδια μας η ζωή είναι μια μεγάλη ψευδαίσθηση;»

Το Θέατρο ΔΕΝΤΡΟ και η Θεατρική Στέγη Κύπρου παρουσιάζουν το βραβευμένο με Molière το 2014 έργο που κατέκτησε το παγκόσμιο κοινό και τους κριτικούς: «Ο Πατέρας» του Γάλλου συγγραφέα Φλόριαν Ζελέρ, με τον Σταύρο Λούρα σε σκηνοθεσία Γιάννη Λεοντάρη. Τι συμβαίνει όταν η μνήμη γίνεται λαβύρινθος;

Από τη σκηνή στα Όσκαρ

Το θεατρικό έργο «Le Père», βραβευμένο με Molière το 2014, μεταφέρθηκε και στον κινηματογράφο συγκεντρώνοντας έξι υποψηφιότητες στα 93α Academy Awards (Όσκαρ) το 2021, κατακτώντας τελικά τα Όσκαρ Καλύτερου Διασκευασμένου Σεναρίου και Α' Αντρικού Ρόλου για τη συγκλονιστική ερμηνεία του Άντονι Χόπκινς.

Ένα έργο που άλλαξε τον τρόπο που μιλάμε για την άνοια

«Ο Πατέρας» δεν είναι απλώς μια ιστορία για την άνοια. Είναι ένα συγκλονιστικό ταξίδι στο εσωτερικό ενός νου που χάνει σταδιακά τα σημεία αναφοράς του. Είναι μια βαθιά υπαρξιακή εμπειρία που αφορά την ίδια τη ζωή, τη μνήμη ως φορέα της βιογραφίας μας και τον φόβο της απώλειας του εαυτού.

Ένας ρόλος ζωής

Στον κεντρικό ρόλο, ο Σταύρος Λούρας αναλαμβάνει το δύσκολο εγχείρημα να ενσαρκώσει έναν πατέρα που βλέπει την πραγματικότητα να διαλύεται κομμάτι-κομμάτι, καθώς η άνοια εισβάλλει αθόρυβα αλλά αμείλικτα στην καθημερινότητά του. Πρόσωπα μπερδεύονται, χρόνοι και τόποι επικαλύπτονται, η βεβαιότητα καταρρέει.

Ο θεατής δεν παρακολουθεί απλώς—ζει τη σύγχυση, το παράλογο, την αμφιβολία.

Το χιούμορ ως απροσδόκητη ανάσα μέσα στο σκοτάδι

Μακρυά από μελοδραματισμούς, η παράσταση καταδύεται στο εσωτερικό της εμπειρίας της άνοιας, χρησιμοποιώντας το χιούμορ ως απροσδόκητη ανάσα μέσα στο σκοτάδι, δημιουργώντας μια θεατρική εμπειρία που δεν αφήνει κανέναν ανεπηρέαστο.

Μια ερώτηση που μας αφορά όλους: Μήπως η ίδια μας η ζωή είναι μια μεγάλη ψευδαίσθηση;

Η παράσταση «Ο Πατέρας» καλεί τον θεατή όχι απλώς να δει, αλλά να ταυτιστεί με την οπτική του κεντρικού χαρακτήρα και να αναμετρηθεί με το δικό του μέλλον, με την εύθραυστη φύση της ταυτότητάς μας και της μνήμης που μας ορίζει.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Συγγραφέας: Φλόριαν Ζελέρ Σκηνοθεσία – Μουσική επιμέλεια: Γιάννης Λεοντάρης Σκηνικά – Κοστούμια: Λάκης Γενεθλής Σχεδιασμός φωτισμού: Χρήστος Γωγάκης

Φωτογραφία Αφίσας: Αντώνης Φαρμακάς

Αφίσα/Τρέιλερ/Φωτό: Κρίτων Δούρις

Παίζουν οι ηθοποιοί:

Σταύρος Λούρας, Αλέξανδρος Παρίσης, Βασιλική Κυπραίου, Κατερίνα Λούρα,

Ονησίφορος Ονησιφόρου, Κρίστη Χαραλάμπους

Μια παράσταση που θα σας μείνει χαραγμένη στη μνήμη. Ένα έργο που κατέκτησε τον κόσμο. Τώρα στην Κύπρο.

Διεύθυνση Παραγωγής: Κατερίνα Λούρα - theatrodentroshows@gmail.com Υπεύθυνος Προώθησης: Λέανδρος Ταλιώτης -theatrodentroshows@gmail.com

Παραγωγή: Θέατρο Δέντρο Συμπαραγωγή: Θεατρική Στέγη Κύπρου

ΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Ώρα έναρξης παραστάσεων: 20:30 / Κυριακές 19:00, Περιοδείες: 20:00

Πρεμιέρα: Κυριακή, 8 Μαρτίου | 19:00 | Θέατρο Δέντρο

ΛΕΥΚΩΣΙΑ / ΘΕΑΤΡΟ ΔΕΝΤΡΟ

(Eνότητας 44Β, Παλλουριώτισσα, 1041 Λευκωσία | τηλ.: 99 520835)

8/03, 14/03, 15/03, 21/03, 22/03, 29/03, 20/04, 21/04, 10/05, 16/05, 17/05, 23/05, 24/05

08/03 ΚΥΡΙΑΚΗ | 19.00

14/03 ΣΑΒΒΑΤΟ | 20.30

15/03 ΚΥΡΙΑΚΗ | 19.00

21/03 ΣΑΒΒΑΤΟ | 20.30

22/03 ΚΥΡΙΑΚΗ | 19.00

29/03 ΚΥΡΙΑΚΗ | 19.00

20/04 ΔΕΥΤΕΡΑ | 20.30

21/04 ΤΡΙΤΗ | 20.30

10/05 ΚΥΡΙΑΚΗ | 19.00

16/05 ΣΑΒΒΑΤΟ | 20.30

17/05 ΚΥΡΙΑΚΗ | 19.00

23/05 ΣΑΒΒΑΤΟ | 20.30

24/05 ΚΥΡΙΑΚΗ | 19.00

ΠΕΡΙΟΔΕΙΕΣ:

ΛΕΜΕΣΟΣ/ΡΙΑΛΤΟ 18/03 ΤΕΤΑΡΤΗ | 20.00

ΕΛ.ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ/ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΩΤΗΡΑΣ 27/03 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 20.00

ΠΑΦΟΣ/ΜΑΡΚΙΔΕΙΟΝ 13/05 ΤΕΤΑΡΤΗ | 20.00

Διάρκεια παράστασης: 90΄

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: Soldout Tickets: https://www.soldoutticketbox.com στα Καταστήματα STEPHANIS Και στο τηλ.: 99 520835

Θέατρο Δέντρο: Eνότητας 44Β, Παλλουριώτισσα, 1041 Λευκωσία | τηλ.: 99 520835

Τιμές εισιτηρίων: € 18 κανονικό € 15 μειωμένο* (μόνο από το ταμείο του Θεάτρου Δέντρο)

*Συνταξιούχοι, ηθοποιοί, φοιτητές, μαθητές, στρατιώτες, πολύτεκνοι, μέλη του α.π.κυ. ↘Απαραίτητη η επίδειξη της νόμιμης ταυτότητας στο ταμείο, κατά την είσοδο στο θέατρο.