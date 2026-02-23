Η Δρούσεια φιλοξενεί το πρώτο PIKNIK: Ένα αντισυνέδριο αφιερωμένο στην καλλιέργεια οικολογικής φαντασίας και πειραματικών συνεργασιών.

Δημοσιεύθηκε 23.02.2026 14:54

Το PIKNIK αποτελεί μια φρέσκια πρωτοβουλία του ΜΚΟ Ξαρκής και αποτελείται από ένα πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών από την Κύπρο και το εξωτερικό, το οποίο θα κορυφωθεί με μια δημόσια εκδήλωση υπό τη μορφή ενός μεγάλου διήμερου πικ-νικ. Η πρώτη εκδοχή της δημόσιας εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί στο χωριό της Δρούσειας (επαρχία Πάφου) στις 27-28 Φεβρουαρίου.

Γιατί πικ-νικ: Αγαπάμε τα πικ-νικ λόγω της μορφής τους. Αποτελούν ανάλαφρες, αυτοσχέδιες, υπαίθριες κοινωνικές συνάξεις όπου μοιραζόμαστε σε οικεία και φιλικά περιβάλλοντα φαγητό. Μέσω αυτής της γευστικής εμπειρίας οι χώροι των πικ-νικ γίνονται χώροι έμπνευσης και ψυχαγωγίας, δημιουργώντας/και ενισχύοντας φιλίες, σχέσεις και συνεργασίες. Παράλληλα, τα πικ-νικ γεννούν ευκαιρίες για αλληλομάθηση και ζωντανή ανταλλαγή ιστοριών και εμπειριών.

Πως ξεκίνησε η ιδέα: το PIKNIK αμφισβητεί τις τυπικές δομές των συνεδρίων ως κομβικά σημεία εστίασης ανταλλαγής και παραγωγής γνώσης, βασισμένο στην ιδέα ότι συνήθως τέτοια περιβάλλοντα εμφανίζονται ως άκαμπτα και λειτουργούν σαν περιφραγμένοι χώροι γνώσης, απευθυνόμενοι σε εξειδικευμένα κοινά.

Ένα βασικό ερώτημα που θέτει το PIKNIK είναι: με ποιους τρόπους μπορούμε να φέρουμε την περιέργεια, το χιουμορ, την δημιουργικότητα και την ελπίδα στο επίκεντρο των συζητήσεων για την οικολογική και κλιματική κρίση; Ποιοι κατέχουν σχετικές γνώσεις και ποιοι έχουν πρόσβαση σε αυτές; Προπαντός, πως μπορεί να γίνει αυτός ο χώρος πιο προσιτός σε άτομα ανεξαρτήτως εξειδικευμένης γνώσης σε αυτά τα θέματα;

Το PIKNIK εμπνέεται από την εμπειρία του πικ-νικ και προτείνει μια δημόσια εκδήλωση που συνυφαίνει καλλιτεχνικές και επιμελητικές μεθοδολογίες μαζί με οικολογικές, αγροτικές και χειροτεχνικές γνώσεις. Έχει ως στόχο να εμβαθύνουμε την κατανόηση μας για τις επιπτώσεις και τους τρόπους έκφανσης της κλιματικής κρίσης στους τομείς του πολιτισμού, της γεωργίας, της κτηνοτροφίας και της ευρύτερης αγροτικής ζωής. ́Ως προσέγγιση στον στόχο αυτόν, το PIKNIK προτείνει ένα υπαίθριο, ανεπίσημο και φιλικό χώρο που να φιλοξενεί την γεφύρωση εμπειριών, γνωστικών πεδίων και χασμάτων, και να προωθεί την διαγενεακή, διεπιστημονική και διαθεματική ανταλλαγή γνώσεων.

Δράσεις

Για δύο μέρες το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ακούσει από εικαστικούς, γεωργούς, ακτιβιστές, επιμελητές, και επαγγελματίες της κοινωνίας των πολιτών και να απολαύσει συλλογικά γεύματα, συζητήσεις, εργαστήρια, περιπάτους, σύγχρονη τέχνη και τοπικές χειροτεχνίες. Αναμένεται να γίνουμε «κυνηγοί» άγριων εδώδιμων φυτών (όπως αγρέλια και λαψάνες), να εξερευνήσουμε τη Δρούσεια περπατώντας και να πειραματιστούμε με μεθόδους κηπουρικής για τον δημόσιο χώρο.

Θα προετοιμάσουμε γεύματα με την καθοδήγηση των επιλεγμένων καλλιτεχνών των οποίων η πρακτική βρίσκεται στη διασταύρωση της οικολογίας, μαγειρικής και σύγχρονης τέχνης. Τα γεύματα αυτά θα τα απολαύσουμε μαζί σε ένα κοινό τραπέζι, ή μάλλον, σε ένα κοινό έδαφος. Θα μάθουμε για τους παραδοσιακούς σπόρους, την συλλογή τους και τα κοινά που μοιράζονται με άλλες γεωγραφικές περιοχές της Μεσογείου μέσα από ένα βιωματικό εργαστήριο. Προχωρώντας από τους σπόρους στους καρπούς που καταναλώνουμε καθημερινά, θα συζητήσουμε τρόπους με τους οποίους μπορούμε να αναπτύξουμε μια ολιστική προσέγγιση στην σωματική αλλά και ψυχική υγεία μέσω του φαγητού.

Παράλληλα θα διεξαχθούν εργαστήρια τοπικών χειροτεχνιών, όπως το πλούμισμα κολοτζιού με τον μουχτάρη της Δρούσειας, κύριο Φίλιππο Μιχαήλ Κουππάρη. Θα ακούσουμε αφηγήσεις ιστοριών και αντιλήψεων για την αγροτική ανάπτυξη και την προστασία των πολυποίκιλων ειδών και οικοτόπων του Ακάμα από γνωστές περιβαλλοντικές οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών, ντόπιους και τοπικούς φορείς όπως το Περιφερειακό Μουσείο της Δρούσειας.

Τέλος, θα υπάρχουν εικαστικές δράσεις και τρεις παραστατικές δράσεις απο φιλοξενούμενου καλλιτέχνες του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δημιουργικής Ευρώπης «Feed your Future».

Λεπτομέρειες για την κάθε δράση θα αναρτηθούν στα ΜΚΔ μας.

Πίσω από το PIKNIK

Το PIKNIK είναι μια πρόταση του ΜΚΟ Ξαρκής, ένα πρωτότυπο πρότζεκτ που συνέλαβε η Χριστίνα Σκαρπάρη, η οποία ανέλαβε και την καλλιτεχνική διεύθυνση. Η ίδια συν-επιμελείται το πρόγραμμα με την επιμελήτρια Ντενίζ Αραούζου, ενώ την διοργάνωση αναλαμβάνουν ο Ανδρέας Κλεάνθους και η Νίκολα Μητροπούλου. Το PIKNIK υποστηρίζεται από το Υφυπουργείο Πολιτισμού – Τμήμα Σύγχρονης Πολιτιστικής Δράσης (Κύπρος), με την υποστήριξη του Περιφερειακού Μουσείου Δρουσιάς και του Μουσείου Αγροτικής Ζωής Ακάμα.

Η κοινοπραξία «Feed your Future» συγκεντρώνει μια πολυποίκιλη συμμαχία ευρωπαϊκών πόλεων, πολιτιστικών οργανισμών, πανεπιστημίων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών. Με επικεφαλής τον Δήμο του Μιλάνου, η κοινοπραξία περιλαμβάνει τους Xarkis (Κύπρος), Rede DLBC Lisboa (Πορτογαλία), τον Δήμο Almere (Ολλανδία), την Μητροπολιτική Υπηρεσία για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του Brașov (Ρουμανία), BJCEM – Biennale des Jeunes Créateurs de l’Europe et de la Méditerranée (Βέλγιο), την ActionAid Hellas (Ελλάδα) και το IED – Istituto Europeo di Design (Ισπανία).

Λίγα λόγια για το Ξαρκής

Το Ξαρκής ιδρύθηκε το 2013 και είναι ένας νομαδικός πολιτιστικός οργανισμός που προωθεί κοινωνικά εφαρμοσμένες πρακτικές τέχνης και σχεδιασμού, συνδέοντας τη δημιουργικότητα με την καθημερινή ζωή, την οικολογία και τις τοπικές κοινότητες. Ενισχύει τη συμμετοχή της κοινότητας, την αλληλεγγύη με τις κοινότητες και τη βιωσιμότητα, χρησιμοποιώντας την τέχνη ως μέσο κοινωνικής αλλαγής. Δραστηριοποιείται στην Κύπρο και διεθνώς, ενεργοποιώντας αγροτικά και αστικά περιβάλλοντα μέσω εκθέσεων, καλλιτεχνικών φιλοξενιών, συμμετοχικών έργων και ερευνητικών πρωτοβουλιών που συνδέουν τη σύγχρονη πρακτική με τα τοπικά συστήματα γνώσης.