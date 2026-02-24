CHROMA by Her | Ομαδική έκθεση στη γκαλερί Lumiere με αφορμή τη μέρα της Γυναίκας

Δημοσιεύθηκε 24.02.2026 10:07

Μια εικαστική συνάντηση δέκα γυναικών ζωγράφων από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τη Σουηδία, τον Λίβανο, τη Ρωσία και την Αγγλία, οι οποίες ζουν και δημιουργούν στην Κύπρο.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, η γκαλερί Lumiere παρουσιάζει την ομαδική έκθεση CHROMA by Her.Σε συνέχεια της περσινής έκθεσης HER, η οποία συγκέντρωσε διεθνείς καλλιτέχνες διαφορετικών φύλων και γεωγραφικών καταβολών, η φετινή επιμέλεια επικεντρώνεται αποκλειστικά στη ζωγραφική πρακτική και στη γυναικεία δημιουργική φωνή. Η CHROMA by Her αναδεικνύει τη δυναμική παρουσία γυναικών καλλιτεχνών που, αν και προέρχονται από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα, έχουν επιλέξει την Κύπρο ως τόπο ζωής και καλλιτεχνικής εξέλιξης.

Ο τίτλος Chroma —η ελληνική λέξη για το χρώμα— λειτουργεί ως βασικός εννοιολογικός και εικαστικός άξονας της έκθεσης. Το χρώμα εδώ δεν αποτελεί απλώς μορφοπλαστικό στοιχείο, αλλά φορέα συναισθήματος, μνήμης και ταυτότητας. Μέσα από έργα σε λάδι, ακρυλικό και υδατογραφία, οι καλλιτέχνιδες διερευνούν τη σχέση φωτός και ύλης, έντασης και διαφάνειας, χειρονομίας και εσωτερικότητας.

Η ζωγραφική, ως μέσο, προσφέρει έναν κοινό τόπο συνάντησης, όπου η διαφορετικότητα των εμπειριών μεταφράζεται σε μια πλούσια χρωματική και εκφραστική πολυφωνία. Από δυναμικές, εξπρεσιονιστικές χειρονομίες έως πιο στοχαστικές και λεπταίσθητες αποδόσεις, τα έργα συνθέτουν ένα εικαστικό σύνολο που αντανακλά τόσο την προσωπική διαδρομή κάθε δημιουργού όσο και τη συλλογική τους παρουσία στο νησί.

Η CHROMA by Her αποτελεί μια πράξη αναγνώρισης και συμπερίληψης. Αναδεικνύει τις συμμετέχουσες όχι ως «ξένες» δημιουργούς, αλλά ως ενεργό και αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης καλλιτεχνικής σκηνής της Κύπρου. Η έκθεση γιορτάζει τη γυναικεία ζωγραφική ματιά, τη δύναμη της χρωματικής έκφρασης και τη σημασία του ανήκειν μέσα από την καλλιτεχνική πράξη.

Got a pack full of rainbows, Carolina Alotus

Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν στις 8 Μαρτίου η ώρα 7 μ.μ., προσκαλώντας το κοινό να γνωρίσει ένα ζωγραφικό σύνολο που αρθρώνει διάλογο γύρω από τη θηλυκότητα, την πολιτισμική ταυτότητα και τη δημιουργική συνύπαρξη.

Οι ζωγράφοι που συμμετέχουν είναι Alia Corm, Anna Kozyreva, Carolina Alotus, Francesca Pinoni, Julie Menelaou, Katie Sabry, Kelly Norman, Liubov M, Ludmila Budanov, Sheila Raven www.lumiereartgallery.com

Switchbacks, Kelly Norman

Cherry picker, Julie Menelaou

An abundance of fish, Katie Sabry