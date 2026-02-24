Έκθεση της διεθνούς φήμης καλλιτέχνιδας Alexandria Coe στη γκαλερί 125 Space

Το 125 Space με χαρά παρουσιάζει την ατομική έκθεση Figures in Suspension: Unbinding the Body της διεθνούς φήμης καλλιτέχνιδας, Alexandria Coe. Η έκθεση συγκεντρώνει ένα σύνολο σχεδίων και ζωγραφικών έργων που διερευνούν την ανθρώπινη μορφή ως μια μεταβατική ζώνη, εγκλωβισμένη μεταξύ παρατήρησης και αφαίρεσης, παρουσίας και απόσυρσης.

Με βάση την αυστηρή πρακτική του ζωγραφικού σχεδίου εκ του φυσικού, χρησιμοποιώντας μοντέλα, η Coe αποστάζει το σώμα στα στοιχειώδη συστατικά του: γραμμή, μάζα και χειρονομία. Μέσα από πειθαρχημένες πράξεις αυτοσυγκράτησης και παράλειψης, επιτρέπει στη μορφή να αναδυθεί οργανικά, δημιουργώντας φιγούρες που παραμένουν σε μια κατάσταση ισορροπημένης αμφισημίας. Αυτές οι σιλουέτες φαίνονται απαλές, αδιευκρίνιστες και αιωρούμενες μέσα σε ένα ακαθόριστο χωρικό και ψυχολογικό πεδίο.

Στον εννοιολογικό πυρήνα της έκθεσης βρίσκεται η έννοια της αποδέσμευσης - μια σκόπιμη αποσυναρμολόγηση των συμβολικών, πολιτισμικών και αισθητικών καθεστώτων που παραδοσιακά υπαγορεύουν τον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύεται το σώμα. Αποφεύγοντας την αφήγηση, την εμφανή έκφραση και την ιεραρχική σύνθεση, τα έργα της Coe ανατρέπουν τις σταθερές έννοιες και την κωδικοποιημένη λογική του βλέμματος. Το σώμα δεν παρουσιάζεται ως στατική εικόνα ή αντικείμενο, αλλά ως μεταβλητή δομή, διαρκώς ανοιχτή σε αναδιαμόρφωση.

Η στατικότητα λειτουργεί ως κυρίαρχη συνθήκη σε όλη τη σειρά. Οι φιγούρες ξαπλώνουν, τεντώνονται ή αιωρούνται χωρίς θεατρική επιδεικτικότητα ή δραματοποίηση, αρνούμενες τόσο την παράσταση, όσο και την εξιδανίκευση. Σε αυτή την αναστολή, το σώμα υπάρχει χωρίς επιβολή, κατοικώντας σε ένα χώρο όπου η αξία δεν επιβάλλεται, ούτε αποσύρεται, αλλά διατηρείται σε κατάσταση αναστολής.

Το σχέδιο λειτουργεί ταυτόχρονα ως μέθοδος και πρόταση, μεσολαβώντας στην ένταση μεταξύ της αμεσότητας της οπτικής αντίληψης και ενός εσωτερικού, υποθετικού καταλόγου. Μέσα από διαδικασίες μείωσης και επανάληψης, η Coe ενεργοποιεί την αποδέσμευση ως μια ήσυχη, επανορθωτική χειρονομία - χαλαρώνοντας τους κληρονομημένους σημασιολογικούς δείκτες και επανατοποθετώντας το σώμα ως τόπο πιθανότητας και όχι ως τόπο επίλυσης.

Η Alexandria Coe (γενν. 1990, Ηνωμένο Βασίλειο) ζει και εργάζεται μεταξύ Λονδίνου και Αθήνας. Είναι κάτοχος πτυχίου BA στο Σχεδιασμό Υφασμάτων από το Chelsea College of Art και πτυχίου MA στην Επικοινωνία από το Central Saint Martins. Η πολυεπιστημονική πρακτική της Coe περιλαμβάνει σχέδιο, ζωγραφική, κεραμική και υφαντουργία, με το σχέδιο να αποτελεί τον πυρήνα της ερευνητικής της διερεύνησης.

Εγκαίνια έκθεσης: Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2026, 18:00

Διάρκεια έκθεσης: 12 Μαρτίου – 30 Μαΐου 2026

Το 125 Space εξελίσσεται διαρκώς — ένας χώρος ευέλικτος, που διαμορφώνεται ανάλογα από το μοναδικό όραμα κάθε πρότζεκτ. Αντί να επιβάλλουμε μια σταθερή δομή, μεταμορφωνόμαστε ώστε να φιλοξενούμε τον καλλιτέχνη και το έργο του, αφήνοντας τη κάθε συνεργασία και την ίδια τη δημιουργικότητα να μας δείχνει τον δρόμο κάθε φορά.

Γεωργίου Α’ 125, Γερμασόγεια, Λεμεσός 4048 | Τρίτη - Σάββατο (Κυριακή & Δευτέρα κλειστή) | 11:00 – 18:00 | +357-25733994 - +357 99 008867 | info@125space.com | www.125space.com