Ο ΟΠΕΚ παρουσιάζει το ντοκιμαντέρ Eddy’s War για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Δημοσιεύθηκε 25.02.2026 12:32

Μια σπάνια και βαθιά προσωπική ματιά στον ανθρώπινο αντίκτυπο του πολέμου

O Όμιλος Προβληματισμού για τον Εκσυγχρονισμό της Κοινωνίας (ΟΠΕΚ), σε συνεργασία με την Πρεσβεία του Βασιλείου της Ολλανδίας και τη Βρετανική Ύπατη Αρμοστεία στην Κύπρο, διοργανώνει εκδήλωση με σκοπό την προβολή του ντοκιμαντέρ Eddy’s War, παρουσία του διακεκριμένου Ολλανδού πολεμικού φωτογράφου Eddy van Wessel.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2026, στις 18:30, στο Θέατρο Παλλάς, με ελεύθερη είσοδο.

Μετά από τέσσερα χρόνια κάλυψης του πολέμου στην Ουκρανία από την πρώτη γραμμή, ο Eddy van Wessel θα βρεθεί στη Λευκωσία για να μοιραστεί τη συγκλονιστική εμπειρία του, προσωπικές μαρτυρίες καθώς και τις ανθρωπιστικές διαστάσεις της σύγκρουσης.

Μέσα από τον φακό του αναδεικνύεται μια σπάνια και βαθιά προσωπική ματιά στον ανθρώπινο αντίκτυπο του πολέμου, φωτίζοντας τις ζωές όσων βιώνουν τη σύγκρουση και τις αθέατες πτυχές της καθημερινότητάς τους.

Μετά την προβολή θα ακολουθήσει ζωντανή συζήτηση (Q&A) με τον Eddy van Wessel, την οποία θα συντονίσει ο ΟΠΕΚ.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να θέσει ερωτήματα και να συνομιλήσει με τον φωτογράφο για τις ιστορίες πίσω από τις εικόνες και τις προκλήσεις της πολεμικής φωτοδημοσιογραφίας.

Η βραδιά θα ολοκληρωθεί με δεξίωση, προσφέροντας την ευκαιρία για περαιτέρω γνωριμία και ανταλλαγή απόψεων με τον φωτογράφο, καθώς και με εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, δημοσιογράφους, φοιτητές και επαγγελματίες του χώρου.