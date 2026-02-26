Αφιέρωμα στη μουσικό Βίκυ Στυλιανού από την Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου

Η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου τιμά με τη συναυλία αυτή την μνήμη της Βίκυς Στυλιανού - μουσικής προσωπικότητας με μεγάλη προσφορά τόσο ως πιανίστα όσο και ως ενορχηστρωτής. Έχοντας την τιμή και χαρά να συνεργαστεί επανειλημμένα με την Βίκυ, η Ορχήστρα κρατά στην καρδιά πολλές όμορφες και δυνατές αναμνήσεις της ακτινοβολίας της ως καλλιτέχνη και της ζεστασιάς της ως άνθρωπο.

Υπό τη διεύθυνση του Επίτιμου Μαέστρου της Ορχήστρας Άλκη Μπαλτά, η συναυλία ξεκινά με την Παβάνα για μια νεκρή πριγκίπισσα του Maurice Ravel, έναν ελεγειακό, λιτό διαλογισμό εξαίρετης λυρικής ομορφιάς.

Με χαρά υποδεχόμαστε για πρώτη φορά επί σκηνής τον Αντώνη Μανιά, έναν από τους πλέον διακεκριμένους Έλληνες βιολίστες της γενιάς του, για να ερμηνεύσει ως σολίστ το Andante και Rondo Ungarese για βιόλα και ορχήστρα του Weber, όπου η βιόλα τραγουδά με ζεστό λυρισμό στο Andante και εντυπωσιάζει με φλογερούς, ουγγρικής έμπνευσης ρυθμούς στο εκρηκτικό Rondo Ungarese. O διακεκριμένος βιολίστας θα ερμηνεύσει επίσης το έργο «Μακπουλέ» για σόλο βιόλα και ορχήστρα του Άλκη Μπαλτά. Βασισμένο στην ομώνυμη ρεμπέτικη μελωδία, ο συνθέτης έχει αφιερώσει το έργο στον Αντώνη Μανιά.

Η Συμφωνία αρ. 6 «Ουράνια Πύλη» του Alan Hovhaness αποτελεί ένα βαθιά πνευματικό και φωτεινό έργο που ξεδιπλώνεται ως ένας παρατεταμένος, υπερβατικός ηχητικός διαλογισμός Η συμφωνία συνδυάζει αρχαϊκές τροπικές μελωδίες, λαμπρές ορχηστρικές υφές και μια αίσθηση διαχρονικής τελετουργίας, για να αποδώσει ένα μυσταγωγικό πέρασμα ανάμεσα στο γήινο και το θείο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Maurice RAVEL: Παβάνα για μια νεκρή πριγκίπισσα, M.19

Carl Maria von WEBER: Andante και Rondo Ungarese για βιόλα και ορχήστρα

Άλκης ΜΠΑΛΤΑΣ: «Μακπουλέ» για σόλο βιόλα και ορχήστρα

Alan HOVHANESS: Συμφωνία αρ. 6, έργο 173, «Ουράνια Πύλη»

Αντώνης Μανιάς, βιόλα

Άλκης Μπαλτάς, μαέστρος

Οι συναυλίες πραγματοποιούνται υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαïκής Ένωσης 2026.

Υποστηρικτές: Δήμος Πάφου

Λευκωσία: Πέμπτη 5 Μαρτίου 2026 - Θέατρο Παλλάς, Πύλη Πάφου, 20:30

Πάφος: Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026 - Μαρκίδειο Δημοτικό Θέατρο, 20:30

Τιμές εισιτηρίων: 15 / 10 (μειωμένο)

Δικαιούχοι μειωμένων εισιτηρίων: Μαθητές, στρατιώτες, φοιτητές, συνταξιούχοι, πολύτεκνες και πενταμελείς οικογένειες με παρουσίαση ταυτότητας. Δωρέαν είσοδος σε άτομα με αναπηρίες.

Προπώληση εισιτηρίων:

Θέατρο Παλλάς, Πύλη Πάφου (Γωνία Ρηγαίνης και Αρσινόης, 1010 Λευκωσία, 22 410181)

Μαρκίδειο Δημοτικό Θέατρο (Ανδρέα Γερούδη 27, 8010 Πάφος, 26 222286):

Aπό την ιστοσελίδα cyso.interticket.com και 1,5 ώρα πριν την έναρξη.

ΒΙΚΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ – πιανίστρια και ενορχηστρώτρια

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Άρχισε μαθήματα πιάνου σε ηλικία πέντε χρόνων. Με υποτροφία από τη Γαλλική κυβέρνηση, σπούδασε στο Παρίσι (École normale supériere). Επίσης σπούδασε στη Μουσική Ακαδημία της Βασιλείας, από όπου πήρε δίπλωμα σολίστ.

Έχει δώσει πολλά ρεσιτάλ και συναυλίες μουσικής δωματίου σε Ελλάδα και εξωτερικό (Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία (Φεστιβάλ Σπολέτο, Φλωρεντινός Μάης), Γερμανία, Ελβετία, Βέλγιο, Ολλανδία, Σουηδία, Βουλγαρία, Τσεχία, Πολωνία, Αλβανία, Τουρκία, Ρουμανία, Κύπρος, Η.Π.Α, κλπ).

Ως σολίστ έχει εμφανιστεί με πολλές Ελληνικές και ξένες ορχήστρες: Κρατικές Ορχήστρες Αθηνών και Θεσσαλονίκης, Ορχήστρα των Χρωμάτων, Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, Καμεράτα - Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής, Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων, Ορχήστρα Δωματίου της ΕΛΣ, Δημοτική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, Δημοτική Ορχήστρα Βόλου, Εθνική Ορχήστρα του Βελγίου, Συμφωνική Ορχήστρα της Βασιλείας, Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου, Ορχήστρα Δωματίου “Constantin Silvestri” (Βουκουρέστι), Συμφωνικές Ορχήστρες του Μπουργκάς (Βουλγαρία), του Μαρίενμπαντ (Τσεχία), του Έρφουρτ (Γερμανία) και της Βράτσα (Βουλγαρία), κλπ.

Το Ίδρυμα Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου είχε την τιμή και χαρά να συνεργαστεί επανειλημμένα με την Βίκυ Στυλιανού. Έχει συμπράξει ως φιλοξενούμενη πιανίστα σολίστ με τη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου ενώ δικές της ενορχηστρώσεις έργων εκτελέστηκαν από την Ορχήστρα. Πολλές και με ιδιαίτερη απήχηση υπήρξαν οι συνεργασίες της και με τη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κύπρου η οποία παρουσίασε μουσικές παραστάσεις/αφιερώματα σε μεγάλους μουσουργούς που δημιούργησε η Βίκυ, τα οποία περιλάμβαναν και δικές της ενορχηστρώσεις ή μεταγραφές έργων.

Έχει συνεργαστεί με προσωπικότητες όπως οι George Crumb, Sir Neville Marriner, Gunther Schuller και Hans Werner Henze. Το ρεπερτόριό της περιλαμβάνει έργα από τη μουσική Μπαρόκ μέχρι τη σύγχρονη. Έχει ερμηνεύσει περισσότερα από 1500 έργα σύγχρονων Ελλήνων συνθετών, πολλά από αυτά σε πανελλήνια ή παγκόσμια πρώτη εκτέλεση. Έχει συμμετάσχει στην ηχογράφηση πολλών CD με Ελληνικά έργα. Είναι μέλος του Ελληνικού Συγκροτήματος Σύγχρονης Μουσικής και του Τρίο Αθηνών το οποίο έχει ηχογραφήσει τρία CD.

Υπήρξε μέλος της Ορχήστρας των Χρωμάτων από την εποχή της ίδρυσής της από τον Μάνο Χατζιδάκι. Έχει επανειλημμένα συνεργαστεί με το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, την Εθνική Λυρική Σκηνή και άλλους πολιτιστικούς φορείς. Δίδαξε στο Ωδείο Αθηνών και το Ελληνικό Ωδείο.

Σπούδασε ανώτερα θεωρητικά (πτυχίο φούγκας). Διασκευές και ενορχηστρώσεις της έχουν ερμηνεύσει ορχήστρες και σύνολα μουσικής δωματίου στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΝΙΑΣ - Βιόλα

Ο Αντώνης Μανιάς σπούδασε βιόλα στο Ωδείο Αθηνών, στην τάξη της Μαριβίτας Γραμματικάκη. Κατέχει Bachelor of Arts in Music (2000), και Master in Music Performance (2002), από το Royal Welsh College of Music and Drama, Cardiff. Έχει μαθητεύσει πλάι στους Gustav Clarkson (Eroica Quartet), Philip Heyman (Όπερα της Ουαλίας), Matthias Maurer (Ορχήστρα του Royal Concertgebouw), και Paul Silverthorne (Συμφωνική Ορχήστρα Λονδίνου).

Σήμερα ο κύριος Μανιάς είναι Α΄ κορυφαίος βιολίστας στη Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών, A΄ κορυφαίος βιολίστας και μέλος της καλλιτεχνικής επιτροπής στην Academica Ορχήστρα Αθηνών, μέλος της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας της Ελληνικής Ραδιοτηλεόρασης (ΕΡΤ), καθώς και βιολίστας του γνωστού Κουαρτέτου Εγχόρδων, L’Anima.

Ως σολίστ, έχει εμφανιστεί με τη Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών το 2017 και το 2023, με την Academica Ορχήστρα Αθηνών το 2016 και το 2019, και με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ το 2023.

Το 2024 του απονεμήθηκε το βραβείο «Γιώργου Λεωτσάκου» από το Μουσικό Σωματείο Gina Bachauer για την άρτια εκτέλεση του Κοντσέρτου για Βιόλα και Ορχήστρα του Δημήτρη Δραγατάκη, το οποίο παρουσίασε τον Οκτώβριο του ίδιου έτους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, συνοδευόμενος από την Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών. Τον Μάρτιο του 2025, εκτέλεσε, με την Συμφωνική Ορχήστρα του Δημοτικού Ωδείου Ιωαννίνων, την παγκόσμια πρεμιέρα του έργου Adagio για σόλο βιόλα, ορχήστρα εγχόρδων και πιάνο, του Δημήτρη Δραγατάκη.

Ο κύριος Μανιάς είναι καθηγητής στο Ωδείο Αθηνών, καθώς και στον Πειραϊκό Σύνδεσμο. Έχει στην κατοχή του μια βιόλα δια χειρός Marco Osio, από την Κρεμόνα, Ιταλία.

ΑΛΚΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ - Μαέστρος & συνθέτης

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε βιολί με τον Στ. Παπαναστασίου και ανώτερα θεωρητικά με τον Σολωνα Μιχαηλίδη στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης. Το 1974 πήρε το πτυχίο Νομικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνέχισε τις μουσικές του σπουδές στη Hochschule der Künste του Βερολίνου, από όπου πήρε το δίπλωμα σύνθεσης και διεύθυνσης ορχήστρας.

Από το 1983 έως το 1992 ήταν Καλλιτεχνικός Διευθυντής της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης. Από το 1994 έως το 1997 είχε τη θέση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Κατά την περίοδο 1997-1999 ανέλαβε την Καλλιτεχνική Διεύθυνση των Μουσικών Συνόλων της ΕΡΤ. Από το 2001 μέχρι το 2019 είχε την καλλιτεχνική ευθύνη του Φεστιβάλ Θρησκευτικής Μουσικής Πάτμου με τον τίτλο “Η Θεία Αποκάλυψη της Μουσικής”. Από το 2004 έως το 2008 ο Δήμος Κέρκυρας του ανέθεσε την καλλιτεχνική διεύθυνση της Συμφωνικής Ορχήστρας του Δήμου Κερκυραίων ενώ από τον Μάιο του 2010 είναι ο Αρχιμουσικός της Συμφωνικής Ορχήστρας της Φιλαρμονικής Εταιρείας Κέρκυρας.

Από το 2011 έως το 2017 ήταν Καλλιτεχνικός Διευθυντής της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου, της οποίας σήμερα είναι Επίτιμος Μαέστρος.

Από το 1990 είναι διευθυντής του Ωδείου “Μουσικό Κολλέγιο” στη Θεσσαλονίκη. Από το 1992 μέχρι το 2011 δίδαξε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης τα μαθήματα ενορχήστρωσης και διεύθυνσης ορχήστρας. Υπήρξε διευθυντής του Σύγχρονου Ωδείου Θεσσαλονίκης (1986-88) και, από το 1999 έως το 2013, διευθυντής του Ελληνικού Ωδείου Αθηνών.

Ο Άλκης Μπαλτάς είναι μέλος της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών. Πολλά έργα του (μουσική δωματίου, χορωδιακά, για ορχήστρα, όπερα, κλπ.) έχουν επανειλημμένα εκτελεστεί τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Συνθέσεις του έχουν διακριθεί σε ελληνικούς καθώς και σε διεθνείς διαγωνισμούς (Ιταλία, Ισπανία). Πολλά έργα του έχουν κυκλοφορήσει σε 18 CDs μέχρι σήμερα.

Ως μαέστρος έχει διευθύνει όλες τις ελληνικές ορχήστρες και έχει δώσει πολλές συναυλίες στο εξωτερικό (Ιταλία, Γαλλία, Αγγλία, Ισπανία, Βέλγιο, Τσεχοσλοβακία, Σουηδία, Αυστρία, Γερμανία, Γιουγκοσλαβία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Κύπρος, πρώην Σοβιετική Ένωση, Τουρκία, ΗΠΑ, Αργεντινή, Κατάρ, Αυστραλία, κ.α.).

