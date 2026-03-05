Η Εαρινή συνάθροιση της VOID επιστρέφει τον Μάρτιο

Δημοσιεύθηκε 05.03.2026 13:06

Στην τρίτη συνάθροισή της, το Σάββατο 14 Μαρτίου, η ομάδα VOID ανοίγει έναν ακόμη κύκλο εαρινών μαγγανειών, προσκαλώντας το κοινό σε μια νύχτα τελετουργικής έντασης και συλλογικού παλμού. Πιστή στο μότο της, «συναντήσεις για την επαναμαγέυση της πόλης», επιστρέφει στο FilmEtc. Creative Space για να μεταμορφώσει τον χώρο σε πεδίο σύγκλισης, εκεί όπου τα αναλογικά κυκλώματα, τα drum machines και οι κιθάρες ανασυνθέτουν τον αστικό χρόνο σε μια συλλογική εμπειρία.

Η βραδιά εκτυλίσσεται ως μια ενιαία, σπονδυλωτή τελετουργία μέσα από τέσσερις διακριτές καλλιτεχνικές παρουσίες: τους So Sorry Crew σε σύμπραξη με τον Structure of Magic, τον Larsovitch από τη Γαλλία, τους Dramachine από την Αθήνα και, στο κλείσιμο, τον εγχώριο καλλιτέχνη isel. Από εύθραυστους αυτοσχεδιασμούς και υπνωτικούς post-punk παλμούς έως ωμές synth-punk εκρήξεις, η βραδιά αναπτύσσεται σε διαδοχικά στρώματα έντασης, οδηγώντας σταδιακά σε μια κορύφωση όπου ο ήχος μετατρέπεται σε κοινή εμπειρία και η πόλη, έστω και για λίγο, ξορκίζει χορευτικά το βάρος της καθημερινότητας, ανακτώντας τη χαμένη της μαγεία.

So Sorry Crew

Μια εύθραυστη ιδέα. Μια σύνθεση που αλλάζει χέρια. Το So Sorry Crew είναι το προσωπικό όχημα του sorryteller – ένα σχήμα που αποκτά ταυτότητα μόνο πάνω στη σκηνή και μόνο μέσα από τη σύμπραξη. Με synthesizers και drum machines να χτίζουν τον ηχητικό ιστό, ο ήχος τους διαμορφώνεται ζωντανά μέσα από αυτοσχεδιασμούς, εφέ και ρυθμικές μετατοπίσεις.

Στη συνάντηση με τον Structure of Magic, οι ηλεκτρονικές υφές απογυμνώνονται και γίνονται πιο αφιλτράριστες, οι παλμοί πιο ωμοί και η ατμόσφαιρα πυκνώνει σε κάτι μυστηριώδες και ασταθές – μια τελετουργική σύμπραξη μηχανών και σωμάτων που συγχρονίζονται σε έναν κοινό μη-τόπο.

Αν όχι, so sorry.

isel

Ο isel κρατά σημειώσεις για ηχητικά τοπία σε αναλογικά συνθεσάιζερ και σκονισμένα drum machines, υφαίνοντας μια αφήγηση που ισορροπεί ανάμεσα στον παραμορφωμένο ρυθμό και το ελεγχόμενο χάος. Οι μπασογραμμές του μοιάζουν να διαλύονται και να ανασυντίθενται μέσα στη ροή του αυτοσχεδιασμού, δημιουργώντας ένα περιβάλλον όπου η ένταση και η ευθραυστότητα συνυπάρχουν.

Έχει παρουσιάσει τη δουλειά του σε διαφορετικούς χώρους, από φεστιβάλ έως γκαλερί, είτε σόλο είτε μέσα από συνεργατικά σχήματα όπως οι Kuryon, MYHN, Carnal Throes και x surfacetospace. Το πιο πρόσφατο άλμπουμ του, Stillrun, κυκλοφόρησε πέρσι από την Pyrgatory Studios, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή του παρουσία στη σύγχρονη πειραματική σκηνή.

Larsovitch

Γάλλος καλλιτέχνης που δραστηριοποιείται στο post-punk και το minimal wave, ο Larsovitch αντλεί έμπνευση από την ελληνική και τη μετασοβιετική σκηνή, από τη δεκαετία του 1980 έως σήμερα. Το ριζοσπαστικό minimal wave και η μελαγχολία του ανατολικού post-punk συναντιούνται στο έργο του πάνω σε έναν στιβαρά δομημένο ρυθμό, όπου το μπάσο και τα drum machines διατηρούν έναν υπνωτικό, επίμονο παλμό.

Πλαισιωμένος από τα synthesizers του, μετασχηματίζει την παρακμή της εποχής μας σε έναν σκοτεινό, λυτρωτικό χορό. Live synths, τρίγλωσσα φωνητικά και μια τελετουργική κιθάρα συνυπάρχουν με αναλογικά κυκλώματα και μηχανές, δημιουργώντας ένα πυκνό, ηλεκτρισμένο ηχητικό τοπίο. Η μουσική του ταξιδεύει σε όλη την Ευρώπη, με περισσότερες από 100 συναυλίες τα τελευταία δύο χρόνια.

Dramachine

Οι Dramachine είναι ένα synth-punk σχήμα που γεννήθηκε στην καρδιά της Αθήνας το 2019. Χρησιμοποιούν αναλογικά και ψηφιακά εργαλεία για να ξορκίσουν το άγχος, τη θλίψη και άλλες «δυνάμεις του κακού». Οι ζωντανές τους εμφανίσεις δεν είναι απλώς συναυλίες αλλά τελετουργίες υψηλής έντασης – θεατρικές, επείγουσες και αφοπλιστικά punk.

Φωνές που στοιχειώνουν, μελωδικά synths που χαράζονται στη μνήμη, drum machine που χτυπά σαν καρδιά σε πανικό, μινιμαλιστικές κιθάρες που κόβουν σαν ξυράφι και ένα μπάσο που κάνει το έδαφος να τρέμει συνθέτουν ένα ηχητικό κολλάζ που αιωρείται ανάμεσα στη μελαγχολία και την παράκρουση, μετατρέποντας το χάος σε χορό.

Μέχρι σήμερα έχουν κυκλοφορήσει τρεις ολοκληρωμένες δισκογραφικές δουλειές, τις οποίες στήριξαν με δυνατές εμφανίσεις σε σκηνές της Ελλάδας και του εξωτερικού. Ο νέος τους δίσκος αναμένεται το 2026.

INFO

Χώρος: FilmEtc. Creative Space, Κυριάκου Μάτση 10, Έγκωμη

Ημερομηνία: Σάββατο 14 Μαρτίου 2026

Ώρα έναρξης: 19:00

Εισιτήρια: Προπώληση 20€ | Ταμείο 25€

Ηλεκτρονικά εισιτήρια:

https://www.myticketcy.com/product/dramachine-%c2%b7-larsovich-%c2%b7-isel-%c2%b7-so-sorry-crew-%c2%b7-live/