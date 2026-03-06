«Ο Άνθρωπος που κουβαλά τρύπες»:Έκθεση του Ρήνου Στεφανή στη γκαλερί Γκλόρια

Δημοσιεύθηκε 06.03.2026 15:14

Η Γκαλερί Γκλόρια στη Λευκωσία φιλοξενεί την έκθεση του Ρήνου Στεφανή με τίτλο «Ο Άνθρωπος που κουβαλά τρύπες».

Στην έκθεση παρουσιάζονται τρεις θεματικές ενότητες: «Διάτρητοι», «Ρε Αλέξης», «Τοπία».

Η Νίκη Λοϊζίδη, Ομότιμη Καθηγήτρια Ιστορίας της Τέχνης στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών Αθηνών, σημειώνει:

«Ο Ρήνος Στεφανή αντλεί το υλικό του από προσωπικές παιδικές μνήμες, από περιπετειώδη ταξίδια, καθώς και από πολέμους και επαναστατικούς ξεσηκωμούς του παρελθόντος. Από την έντονα πολιτική, κοινωνική και ιστορική διάσταση των έργων του, διαπιστώνει κανείς ότι, ως δημιουργός αλλά και ως σκεπτόμενος άνθρωπος, δεν τρέφει αυταπάτες γύρω από την πορεία και εξέλιξη της Κυπριακής Ιστορίας.

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά θεματικά μοτίβα στο έργο του είναι ο άνθρωπος-κουβαλητής, σε παραλλαγές που κρύβουν, με μια έντονη δόση πικρίας και σαρκασμού, ένα βαθύ και αποκαλυπτικό νόημα.

Στο ιδιαίτερα αξιόλογο δίπτυχο «Νεκρή Ζώνη», ο κουβαλητής απεικονίζεται να σηκώνει στα χέρια του έναν όγκο από πέτρες. Στην ενότητα «Διάτρητοι», υπάρχει σύνθεση όπου ο κουβαλητής σηκώνει ένα μάτσο χειροβομβίδες, ενώ σε άλλη σύνθεση της ίδιας ενότητας το επώδυνο φορτίο του είναι ένα τσουβάλι… τρύπες.

Τα υλικά επίθεσης ή οικοδόμησης που φορτώνονταν οι κουβαλητές της ενότητας «Ρε Αλέξης» μεταβάλλονται σε σακιά γεμάτα οπές, οι οποίες, αν κρίνουμε από το ύφος που υιοθετούν οι μεταφορείς τους, πρέπει να είναι ιδιαίτερα… βαριές.

Ο καλλιτέχνης τρυπά την επιφάνεια του καμβά από στρατιωτικό ύφασμα με πυρακτωμένο σιδερολοστό ή και με κομμάτι καυτό ξύλο.

Στο έργο του Ρήνου Στεφανή κυρίαρχο και σχεδόν διαχρονικό θεματικό μοτίβο είναι επίσης ο Χορευτής. Όρθιος, με διάπλατα ανοιχτά χέρια, έχει βαθιές ρίζες στο αρχαίο παρελθόν. Ο Χορευτής του Στεφανή λειτουργεί ως ένα διαχρονικό σύμβολο που συμπυκνώνει τα μεγάλα πάθη τα οποία χάραξαν βαθιά την ιστορία του νησιού.»

Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026, στις 7:30 μ.μ.

Για την έκθεση θα μιλήσουν: ο ζωγράφος Χρίστος Φουκαράς και ο μουσικός και συνθέτης Ευαγόρας Καραγιώργης

Η έκθεση θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 3 Απριλίου 2026.

Γκαλερί Γκλόρια | Ζήνωνος Σώζου 3, 1075 Λευκωσία Τηλ. +357 22762605

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα: 17.30 - 20.00

Τρίτη - Παρασκευή: 10.30 - 12.45 & 17.30 - 20.00

Σάββατο: 10.30 - 12.45