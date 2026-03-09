Starlight 4: Δύο ερμηνευτές της διεθνούς μουσικής σκηνής σε συναυλία με τη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου

Δημοσιεύθηκε 09.03.2026 13:21

Στις συναυλίες Starlight 4, δύο σπουδαίοι ερμηνευτές της διεθνούς μουσικής σκηνής συμπράττουν με τη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου: η Sharon Kam, μία από τις κορυφαίες κλαρινετίστριες της εποχής μας, και ο Μιχάλης Οικονόμου, διεθνώς καταξιωμένος μαέστρος, συνθέτης και παιδαγωγός.

Η Sharon Kam, την οποία το περιοδικό Gramophone περιγράφει ως «μια καλλιτέχνιδα υψηλής φαντασίας και έντονα προσωπικής καλλιτεχνικής ταυτότητας», διακρίνεται για τη σπάνια εκφραστική της ζεστασιά, την τεχνική της αρτιότητα και τη χαρισματική σκηνική της παρουσία. Ο Μιχάλης Οικονόμου, γνωστός για τη βαθιά επικοινωνιακή του μουσικότητα, φέρνει στο πόντιουμ το καλλιτεχνικό του όραμα μέσα από τρία αριστουργηματικά έργα.

Η συναυλία ανοίγει με το έργο Κομμός Β’, “Θρήνος για τον Morton”, που συνέθεσε το 1996 ο σπουδαίος Έλληνας συνθέτης, μαέστρος και παιδαγωγός Θόδωρος Αντωνίου. Το έργο γράφτηκε στη μνήμη του Αμερικανού συνθέτη, μαέστρου και πιανίστα Morton Gould και αξιοποιεί την πρώτη φράση ενός ηπειρώτικου μοιρολογιού.

Στη συνέχεια, η Sharon Kam ερμηνεύει το Κοντσέρτο για Κλαρινέτο αρ. 2 του Carl Maria von Weber, ένα έργο εκθαμβωτικής δεξιοτεχνίας και λυρικής γοητείας, που αναδεικνύει όλο το εκφραστικό εύρος του κλαρινέτου. Από τα σπινθηροβόλα δεξιοτεχνικά περάσματα έως τη ζεστή, λυρική εσωστρέφειά του, η θεατρική διάθεση και το παιγνιώδες πνεύμα του το καθιστούν ένα από τα πιο αγαπημένα κοντσέρτα του οργάνου.

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με τις Παραλλαγές Enigma του Edward Elgar, αριστούργημα ορχηστρικής φαντασίας και συναισθηματικής δύναμης. Κάθε παραλλαγή λειτουργεί ως μουσικό πορτρέτο ενός στενού φίλου του συνθέτη, αποκαλύπτοντας την πλούσια παλέτα του Elgar, το διακριτικό του χιούμορ και τη βαθιά του ανθρωπιά, από την ευγενή μεγαλοπρέπεια του Nimrod έως το πανηγυρικό φινάλε.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Θόδωρος ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Κομμός Β’ («Θρήνος για τον Μόρτον»)

Carl Maria von WEBER: Κοντσέρτο για κλαρινέτο αρ. 2 σε Μι ύφεση μείζονα, έργο 74

Edward ELGAR: Παραλλαγές «Αίνιγμα» (Παραλλαγές πάνω σε ένα πρωτότυπο θέμα, έργο 36)

Sharon Kam, κλαρινέτο

Μιχάλης Οικονόμου, μαέστρος

Οι συναυλίες πραγματοποιούνται υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2026.

Τιμές εισιτηρίων

€25 / €18

€20 / €15

€17 / €12

Δικαιούχοι μειωμένων εισιτηρίων:

Μαθητές, στρατιώτες, φοιτητές, συνταξιούχοι, πολύτεκνες και πενταμελείς οικογένειες με την παρουσίαση ταυτότητας.

Δωρεάν είσοδος σε άτομα με αναπηρίες.

Προπώληση εισιτηρίων

Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο Λεμεσού

Αγίας Ζώνης 4, 3027 Λεμεσός, τηλ. 25 377277

Από την ιστοσελίδα soldouttickets.com.cy και από το ταμείο του θεάτρου:

Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00-13:00 και 16:00-19:00,

Σάββατο 10:00-13:00, καθώς και 2 ώρες πριν από την έναρξη.

Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου

Λεωφόρος Στροβόλου 100, 2020 Στρόβολος, Λευκωσία

Από την ιστοσελίδα cyso.interticket.com και 1,5 ώρα πριν από την έναρξη.

Πληροφορίες: 22 463144

Ιστοσελίδα: www.cyso.org.cy