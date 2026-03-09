Η απόλυτη κωμωδία παρεξηγήσεων «Boeing Boeing» προσγειώνεται στο Θέατρο Ένα

Δημοσιεύθηκε 09.03.2026 14:50

Η θρυλική κωμωδία της δεκαετίας του ’60, γεμάτη ρυθμό, ανατροπές και ασταμάτητο γέλιο, επιστρέφει στη σκηνή με νέα ενέργεια και εκρηκτικές ερμηνείες. Το «Boeing Boeing» του Μαρκ Καμολετί, ένα από τα πιο επιτυχημένα θεατρικά έργα παγκοσμίως, έρχεται στο κοινό με φρέσκια ματιά και αστείρευτο χιούμορ.

Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται ο Μπερνάρντ, ένας ορκισμένος εργένης που έχει καταφέρει να διατηρεί ταυτόχρονα σχέση με τρεις αεροσυνοδούς από διαφορετικές αεροπορικές εταιρείες. Με απόλυτη ακρίβεια και στρατηγική, βασίζεται στα δρομολόγια των πτήσεων ώστε οι αγαπημένες του να μη συναντηθούν ποτέ.

Όταν όμως τα προγράμματα των πτήσεων αλλάζουν ξαφνικά, το τέλεια οργανωμένο σχέδιό του αρχίζει να καταρρέει. Ο Ρομπέρτ, ένας παλιός φίλος που καταφθάνει στο Παρίσι, και η οικιακή βοηθός Μπέρθα μπλέκονται άθελά τους σε έναν κυκεώνα παρεξηγήσεων, προσπαθώντας να σώσουν την κατάσταση, κάνοντας τελικά τα πράγματα ακόμη πιο… εκρηκτικά!

Το αποτέλεσμα είναι μια καταιγίδα από κωμικές συγκρούσεις, απρόσμενες αφίξεις, απίθανες συμπτώσεις και ξεκαρδιστικές ανατροπές.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία / Σχεδιασμός φωτισμού: Αντρέας Χριστοδουλίδης

Μετάφραση: Αντρέας Αραούζος

Σκηνικά / Κοστούμια: Μαρία Χατζηκλεάνθους

Χειρισμός φωτισμού / ήχου: Άντρη Σιακαλλή

Κατασκευή σκηνικού: Γιώργος Χριστιανόπουλος

Εκτέλεση κοστουμιών: Ελένη Ζενιέρη

Φωτογραφίες: Δημήτρης Βαττής

Σχεδιασμός αφίσας: Γιάννος Χριστοφόρου

Παίζουν (αλφαβητικά):

Δημήτρης Γιωρκάτζης, Χαριτίνη Ηλιάδου, Ειρήνη Καραγιώργη, Ευαγγελία Νικολάου, Έλενα Ολυμπίου, Αντώνης Παρχαρίδης

Παραστάσεις

Πρεμιέρα: Σάββατο 14 Μαρτίου, 20:30

Τακτικές παραστάσεις:

Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο στις 20:30

Κυριακή στις 19:00

Προπώληση εισιτηρίων: Ticketmaster.cy

Πληροφορίες: 22 348203