Η νέα γενιά μουσικών του Sistema Cyprus παρουσιάζει τη μουσική της πορεία

Δημοσιεύθηκε 09.03.2026 16:10

Με δύο συναυλίες που αναδεικνύουν τη δύναμη της μουσικής συνεργασίας, το Sistema Cyprus παρουσιάζει τη νέα του σειρά συναυλιών «Crossing Paths: A Concert Series», φέρνοντας στη σκηνή νεαρούς μουσικούς από διαφορετικές ορχήστρες του προγράμματος από αρχάριους έως πιο προχωρημένους μουσικούς, αναδεικνύοντας τη μουσική πρόοδο των παιδιών και νέων που συμμετέχουν στο εκπαιδευτικό αυτό εγχείρημα.

Η πρώτη συναυλία της σειράς θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 14 Μαρτίου στις 18:00 στο Δημοτικό Θέατρο Γ. Λυκούργος στη Λάρνακα. Στη σκηνή θα συναντηθούν οι μουσικοί της Intermediate Wind and Percussion Orchestra της Λάρνακας και της Intermediate Strings and Percussion Orchestra της Λευκωσίας, δημιουργώντας ένα δυναμικό μουσικό αποτέλεσμα που αντλεί έμπνευση από διαφορετικούς πολιτισμούς και ιστορικές περιόδους.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αγαπημένα έργα του κλασικού ρεπερτορίου, όπως η Habanera και το Toreador’s Song από τη διάσημη όπερα Carmen του Georges Bizet, καθώς και την εντυπωσιακή εισαγωγή Romeo and Juliet του Pyotr Ilyich Tchaikovsky. Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς θα αποτελέσει η πρώτη επίσημη συναυλιακή εμφάνιση της Beginner Wind and Percussion Orchestra της Λάρνακας, με τους νεαρούς μουσικούς να μοιράζονται τη σκηνή με πιο έμπειρους συμμετέχοντες του Sistema Cyprus, ζώντας την πρώτη τους ουσιαστική εμπειρία σε θεατρικό περιβάλλον.

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του μαέστρου και καλλιτεχνικού διευθυντή του οργανισμού, Santiago Ossa Alzate.

Η δεύτερη συναυλία της σειράς θα ακολουθήσει στις 5 Απριλίου στις 18:00 στο Σατιρικό Θέατρο στη Λευκωσία. Στο επίκεντρο θα βρίσκεται η Junior Strings and Percussion Orchestra της Λευκωσίας, σε μια μουσική εμπειρία γεμάτη ενέργεια, πάθος και ενθουσιασμό.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η διαχρονική Farandole του Georges Bizet, ενώ ιδιαίτερη σημασία έχει και η πρώτη εμφάνιση της Beginner Strings Orchestra, υπό την καθοδήγηση της Αναστασίας Νικολαΐδου. Η συναυλία αυτή αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την ορχήστρα και μια ευκαιρία να παρουσιαστεί το έργο των νεαρών μουσικών σε ευρύτερο κοινό.

Η σειρά συναυλιών του Sistema Cyprus αναδεικνύει τη μουσική ως μέσο έκφρασης, εκπαίδευσης και ενδυνάμωσης των παιδιών, αλλά και ως γέφυρα που ενώνει πολιτισμούς, προωθεί τον διάλογο και ενισχύει την κοινωνική ένταξη.

Πληροφορίες

Λάρνακα

Σάββατο 14 Μαρτίου 2026

18:00

Δημοτικό Θέατρο Γ. Λυκούργος

Εισιτήρια: €8 – διαθέσιμα μέσω SoldOut Tickets και στα καταστήματα Stephanis

Λευκωσία

Κυριακή 5 Απριλίου

18:00

Σατιρικό Θέατρο

Εισιτήρια από €6 – διαθέσιμα μέσω SoldOut Tickets και στα καταστήματα Stephanis

Περισσότερα για το Sistema Cyprus

Το Sistema Cyprus είναι ένα μουσικό- κοινωνικό πρόγραμμα με επίκεντρο τη δημιουργία ορχηστρών που ιδρύθηκε το 2017. Το Sistema Cyprus προσφέρει μουσική εκπαίδευση σε παιδιά και νέους στη Κύπρο, συμπεριλαμβανομένων παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία, πρόσφυγες και παιδιά και νέους με λιγότερες ευκαιρίες, και διασφαλίζει το σεβασμό, την αναγνώριση και την ένταξη αυτών των ομάδων από την κοινωνία.

Το Sistema Cyprus είναι εμπνευσμένο από το μουσικό-κοινωνικό πρόγραμμα El Sistema που ιδρύθηκε στη Βενεζουέλα το 1975. Μέσω της δημιουργίας ορχηστρών και χορωδιών, το El Sistema ενεργεί ως ένα θαυμάσιο μοντέλο, προσεγγίζοντας παιδιά και νέους σε περιοχές υψηλού κινδύνου του κόσμου. Το El Sistema και άλλα προγράμματα εμπνευσμένα από το El Sistema, όπως το δικό μας, προσφέρουν δωρεάν κλασική μουσική εκπαίδευση που δίνει σε παιδιά και νέους λιγότερες ευκαιρίες.

Το Sistema Cyprus επικεντρώνεται στην προσωπική ανάπτυξη των παιδιών, εστιάζοντας κυρίως στην ενδυνάμωση και βοηθώντας τους να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους.

Περισσότερες πληροφορίες για τον οργανισμό αλλά και για το πως μπορείτε να στηρίξετε το Sistema Cyprus μπορείτε να βρείτε στο https://www.sistemacyprus.com/donate-now/ και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Facebook και Instagram.