Συναυλία «Τα Φώτα του Κινηματογράφου – Γαλλία και Ευρώπη με Μουσική»

Δημοσιεύθηκε 10.03.2026 14:30

Η Alliance Française de Limassol παρουσιάζει τη συναυλία «Τα Φώτα του Κινηματογράφου: Η Γαλλία και η Ευρώπη στη Μουσική», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Μαρτίου 2026 στις 20:30 στο Θέατρο Ριάλτο στη Λεμεσό.

Η παράσταση αποτελεί ένα ξεχωριστό σκηνικό ταξίδι στον ευρωπαϊκό κινηματογράφο, με ιδιαίτερη έμφαση στη γαλλική και γαλλόφωνη πολιτιστική παράδοση. Αναδεικνύει τον βαθύ δεσμό ανάμεσα στη μουσική και την κινηματογραφική εικόνα, φωτίζοντας εμβληματικές μελωδίες που σημάδεψαν τον 20ό αιώνα και παραμένουν ζωντανές στη συλλογική ευρωπαϊκή μνήμη.

Στη σκηνή, τρεις διακεκριμένοι ερμηνευτές — ο πιανίστας Σταύρος Δρίτσας, ο βαρύτονος Κύρος Πατσαλίδης και η τραγουδίστρια Βάκια Σταύρου — συμπράττουν με ορχήστρα 14 μουσικών, υπό τη μουσική διεύθυνση του Σταύρου Δρίτσα και βασισμένοι στις πρωτότυπες ενορχηστρώσεις του Φώτη Μουσουλίδη. Το σύνολο προσεγγίζει το ρεπερτόριο με σεβασμό προς τα πρωτότυπα έργα, προτείνοντας ταυτόχρονα μια σύγχρονη και ανανεωμένη ερμηνευτική ματιά.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τραγούδια που διαμόρφωσαν την αισθητική του ευρωπαϊκού κινηματογράφου. Από τις μελωδίες των Michel Legrand, Joseph Kosma, Francis Lai και Georges Delerue έως τα έργα των Nino Rota και Ennio Morricone, η συναυλία ξεδιπλώνει ένα μουσικό πανόραμα άρρηκτα συνδεδεμένο με κλασικές ταινίες και αγαπημένες κινηματογραφικές αναμνήσεις.

Παράλληλα, αποτίνεται φόρος τιμής στη μεγάλη γαλλόφωνη παράδοση μέσα από αναφορές στους Jacques Brel, Charles Aznavour, Édith Piaf και Kurt Weill.

Το μουσικό ταξίδι επεκτείνεται ως τη Μεσόγειο με εμβληματικά ελληνικά έργα που κατέκτησαν τον κόσμο, όπως το «Ποτέ την Κυριακή» του Μάνου Χατζηδάκη και ο «Χορός του Ζορμπά» του Μίκη Θεοδωράκη, σύμβολα ενός πολιτισμού που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στη μεγάλη οθόνη.

Επί σκηνής: Βάκια Σταύρου, φωνή, Κύρος Πατσαλίδης, βαρύτονος, Σταύρος Δρίτσας, πιάνο, Νίκος Πίττας και Χαρίκλεια Σιαμακκίδη - Πρώτο Βιολί, Γιώργος Χατζηγεωργίου και Ελένιος Ισιδώρου - Βιολί , Τεύκρος Χυδάς και Νικόλας Παπαγεωργίου, Βιόλα, Δώρος Ζήσσιμος– Βιολοντσέλο, Μιράντα Παπανεοκλέους – Τσέλο, Νίκος Ιωάννου – κοντραμπάσο, Σάββας Χριστοδούλου – Φλάουτο, Άγγελος Αγγελίδης , κλαρινέτο, Θέλιος Γεωργίου – τρομπέτα, Αιμίλιος Πατσαλίδης , κιθάρα, Φώτης Μουσουλίδης, ακορντεόν.

Η εκδήλωση εντάσσεται στην αποστολή της Alliance Française της Λεμεσού για την προώθηση της γαλλικής γλώσσας και του πολιτισμού, ενισχύοντας παράλληλα τον καλλιτεχνικό διάλογο μεταξύ Γαλλίας, Κύπρου και Ευρώπης.

Χώρος: Θέατρο Ριάλτο

Ημερομηνία: Κυριακή 15 Μαρτίου 2026

Ώρα: 20:30

Εισιτήρια: Διαθέσιμα στο Θέατρο Rialto

www.rialto.com.cy – Τηλ. +357 77 77 77 45