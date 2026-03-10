Παιδιά και καλλιτέχνες σε δημιουργικό διάλογο στο Κυπριακό Μουσείο

Δημοσιεύθηκε 10.03.2026 15:10

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων του Υφυπουργείου Πολιτισμού ανακοινώνει την έναρξη της σειράς διαδραστικών δράσεων «Συνομιλώντας με καλλιτέχνες στο Κυπριακό Μουσείο / Artist Talks for Kids x The Cyprus Museum», ενός εικαστικού εκπαιδευτικού προγράμματος για παιδιά ηλικίας 6–12 ετών, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τον Μάρτιο έως τον Ιούλιο 2026.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πέντε διαδραστικά Artist Talks, κατά τη διάρκεια των οποίων τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να αλληλεπιδράσουν με σύγχρονους καλλιτέχνες και την καλλιτεχνική τους πρακτική, σε διάλογο με τα αρχαιολογικά εκθέματα και τον χώρο του Κυπριακού Μουσείου.

Η δομή και το περιεχόμενο του προγράμματος αντλούν έμπνευση από αρχαιολογικά εκθέματα που περιλαμβάνουν απεικονίσεις ζώων, καθώς και από την πολυτροπική και πολυμεσική διερεύνηση της θεματικής των «Ζώων», όπως αυτή αναπτύσσεται μέσα από τα έργα των συμμετεχόντων καλλιτεχνών.

Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της εικαστικής και μουσειακής εκπαίδευσης, η προώθηση της διαθεματικής προσέγγισης των αρχαιολογικών εκθεμάτων, καθώς και η καλλιέργεια συνείδησης γύρω από τον κοινωνικό ρόλο των εικαστικών τεχνών.

Η εκπαιδευτική διαδικασία βασίζεται σε δύο βασικούς άξονες:

τη θέαση και τον διάλογο γύρω από την τέχνη και τα αρχαιολογικά εκθέματα

την παραγωγή και δημιουργία τέχνης από τα ίδια τα παιδιά

Μέσα από βιωματικές δραστηριότητες, οι συμμετέχοντες αποκτούν εμπειρίες, ενισχύουν γνώσεις και δεξιότητες και καλλιεργούν δημιουργικές στάσεις, αναπτύσσοντας παράλληλα την ικανότητά τους να λειτουργούν ως ενεργοί θεατές αλλά και δημιουργοί τέχνης.

Οι δραστηριότητες του προγράμματος αναδεικνύουν έναν δυναμικό διάλογο ανάμεσα σε σύγχρονες καλλιτεχνικές πρακτικές και αρχαιολογικά εκθέματα, καθώς και ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν. Παράλληλα, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση:

στις σχέσεις μεταξύ ανθρώπων, ζώων και φυσικού περιβάλλοντος

στη διερεύνηση της τοπικής βιοποικιλότητας

στη σύνδεση με μυθολογικές αναπαραστάσεις

στον ρόλο των τεχνολογικών μέσων στη σύγχρονη δημιουργία

Με αυτόν τον τρόπο αναδεικνύονται οι κοινωνικές, περιβαλλοντικές και πολιτισμικές πτυχές της θεματικής.

Επιμέλεια προγράμματος

Έλενα Παναγιώτου (μουσειοπαιδαγωγός)

Παναγιώτης Ανδρέου (εικαστικός καλλιτέχνης)

Συμμετέχοντες καλλιτέχνες

Κυριάκος Καλλής

Χρίστος Ακορδαλίτης

Βίκυ Περικλέους

Στέλιος Καλλινίκου

Στέλιος Ιλτσιούκ

Ημερομηνίες διεξαγωγής

Σάββατο 21 Μαρτίου 2026 , 10:00–11:45 – Κυριάκος Καλλής

Σάββατο 25 Απριλίου 2026 , 10:00–11:45 – Χρίστος Ακορδαλίτης

Σάββατο 16 Μαΐου 2026 , 10:00–11:45 – Βίκυ Περικλέους

Σάββατο 20 Ιουνίου 2026 , 10:00–11:45 – Στέλιος Καλλινίκου

Σάββατο 11 Ιουλίου 2026, 10:00–11:45 – Στέλιος Ιλτσιούκ

Πληροφορίες συμμετοχής

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά 6–12 ετών και η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Τα Artist Talks είναι αυτοτελή.

Περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων: 10 παιδιά ανά συνάντηση

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

Κρατήσεις απαραίτητες μέσω του συνδέσμου:

https://forms.gle/75VFsESZenEpbUFz7

Πληροφορίες: 99883150