«Behind her smile - Two portraits, one truth»» | Έκθεση φωτογραφίας για την ενδομητρίωση στο Ίδρυμα Στέλιος Χατζηιωάννου

Δημοσιεύθηκε 12.03.2026 09:33

Η έκθεση παρουσιάζει, μέσα από φωτογραφικά έργα και ερμηνευτικές αφηγήσεις οκτώ δημοφιλών ηθοποιών, τις προσωπικές ιστορίες γυναικών που ζουν με ενδομητρίωση, φωτίζοντας τις αθέατες πτυχές μιας οδυνηρής εμπειρίας, που αγγίζει την υγεία και την καθημερινότητα χιλιάδων γυναικών.

Ο Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός EndoMarch Cyprus, προσκαλεί το κοινό στη βιωματική έκθεση «Behind Her Smile - Two Portraits, One Truth». Η έκθεση θα παρουσιαστεί αύριο, Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026, στις 18.30. στο Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Στέλιος Χατζηιωάννου, στη Λευκωσία, και την επόμενη Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2026, στο Ξενοδοχείο Four Seasons, στη Λεμεσό.

Share Her Endo Story

Παράλληλα με την έκθεση φωτογραφίας, προβάλλεται η σειρά video storytelling Share Her Endo Story. Οι οκτώ ηθοποιοί αφηγούνται, με ευαισθησία και σεβασμό, αληθινές ιστορίες γυναικών που ζουν με ενδομητρίωση, μεταφέροντας στο κοινό την εμπειρία του πόνου, της αμφισβήτησης αλλά και της δύναμης, που συχνά παραμένουν αθέατες.

Η εικόνα και η φωνή λειτουργούν συμπληρωματικά. Η φωτογραφία παγώνει τη στιγμή της σιωπής και αποκαλύπτει το βλέμμα που μαρτυρά όσα μένουν ανείπωτα. Το βίντεο δίνει χώρο στη μαρτυρία, επιτρέποντας στις λέξεις, στις παύσεις και στο συναίσθημα, να αποκαλύψουν την αλήθεια πίσω από την εμπειρία της ενδομητρίωσης. Η συνέργεια των δύο δράσεων δημιουργεί μια ισχυρή συναισθηματική σύνδεση με το κοινό, καθιστώντας την ενδομητρίωση πραγματικά ορατή.

Online Discussion

Την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026, στις 18.00, θα πραγματοποιηθεί μία ανοικτή διαδικτυακή συζήτηση με επίκεντρο την ενδομητρίωση, όπου οι γυναίκες μιλούν ανοιχτά για την εμπειρία τους και θέτουν ερωτήματα στον Πρόεδρο της Εκστρατείας Endomarch Cyprus Δρα Ανδρέα Σταυρούλη.

Η συζήτηση απευθύνεται τόσο σε γυναίκες που ζουν με την πάθηση, όσο και συντρόφους, φίλους και μέλη της οικογένειας που επιθυμούν να κατανοήσουν βαθύτερα την ενδομητρίωση και τις προκλήσεις που τη συνοδεύουν. Παρουσιάζονται επίσης οι τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις σχετικά με τις διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές, ενώ δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και της ορθής ιατρικής καθοδήγησης. [Περισσότερες πληροφορίες στο www.endomarchcyprus.com]