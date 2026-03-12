Η πολιτιστική ατζέντα για το Σαββατοκύριακο

Δημοσιεύθηκε 12.03.2026 11:21

Συναυλίες, εκθέσεις και θεατρικές παραστάσεις δίνουν ρυθμό στο Σαββατοκύριακο. Το «Π» συγκέντρωσε μερικές επιλογές για να περάσεις δημιουργικά αυτές τις δύο μέρες.

Επιμέλεια: Χριστοθέα Ιακώβου

«A-Ω: Στέλιος Βότσης» στην Isnotgallery

Η isnotgallery contemporary παρουσιάζει την έκθεση Α-Ω: Στέλιος Βότσης, μια επιμελημένη επιλογή έργων από διαφορετικές περιόδους της δημιουργικής διαδρομής του Στέλιου Βότση (1929-2012) από τη συλλογή της οικογένειας του καλλιτέχνη.

Η έκθεση Α-Ω: Στέλιος Βότσης προτείνει μια ανάγνωση του έργου του Στέλιου Βότση μέσα από το πρίσμα της κοσμολογίας και της συγκρότησης της μοντέρνας ταυτότητας στην Κύπρο. Ο τίτλος δεν υποδηλώνει απλώς χρονική αρχή και τέλος· λειτουργεί ως φιλοσοφική συνθήκη. Στο έργο του Βότση, η αρχή και το τέλος συνυπάρχουν ως συνεχής ροή.

Ο Βότσης υπήρξε από τους πρώτους Κύπριους καλλιτέχνες που ενστερνίστηκαν οργανικά την αφαίρεση όχι ως μίμηση ενός διεθνούς ρεύματος, αλλά ως υπαρξιακή και κοσμολογική αναγκαιότητα. Στην αφηρημένη γλώσσα διείδε τη δυνατότητα να αποδώσει εκείνο που υπερβαίνει την ορατή πραγματικότητα: την αόρατη δομή που συνέχει το σύμπαν. Η γραμμή, επαναλαμβανόμενη και επίμονη, δεν είναι διακοσμητικό στοιχείο·είναι φορέας δόνησης, καταγραφή συχνοτήτων, οπτικοποίηση της ενέργειας.

Σάββατο 14/03 [τελευταία ημέρα], 10.00-14.00 | Isnotgallery

«Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο» στη Λεβένετιο Πινακοθήκη

Φωτ.: Χριστοθέα Ιακώβου.

Η προσωρινή έκθεση «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο», η οποία θα διαρκέσει μέχρι τον Ιούνιο του 2026, φωτίζει για πρώτη φορά ένα πολύτιμο και άγνωστο έως σήμερα αρχείο του Χριστόφορου Σάββα (1924-1968), του καλλιτέχνη που άνοιξε νέους δρόμους στη σύγχρονη κυπριακή τέχνη και συνέδεσε την καλλιτεχνική δημιουργία του τόπου με τα μεγάλα ρεύματα του διεθνούς εικαστικού γίγνεσθαι. Το αρχείο που περιέχει έργα, σκίτσα, φωτογραφίες και προσωπικά σημειώματα, ρίχνει φως στη δημιουργική πορεία του καλλιτέχνη και αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές του έργου του.

Η μοναδική αυτή ανακάλυψη του αρχείου, υπήρξε αποτέλεσμα συγκυριών, δεσμών φιλίας και πράξεων συμφιλίωσης. Στα τέλη του 2020 η Ελένη Σ. Νικήτα, η πρώτη επιμελήτρια της Κυπριακής Συλλογής της Πινακοθήκης, συναντήθηκε με τον συλλέκτη Χαράλαμπο Σεργίου για να δει έναν χαρτοφύλακα έργων που του είχε δωρίσει ένας Τουρκοκύπριος φίλος του. Το δώρο αυτό –μια πράξη επιστροφής και συμφιλίωσης– αποδείχθηκε πως ήταν τμήμα ενός πολύ μεγαλύτερου αρχείου που περιελάμβανε εκατοντάδες έργα και αντικείμενα του Σάββα, χρονολογημένα από το 1946 έως το 1968.

Το αρχείο προέρχεται από τη φιλία και τη συνεργασία του Σάββα με τον πατέρα του Τουρκοκύπριου δωρητή, γνωστό συλλέκτη και πελάτη του καλλιτέχνη. Η ιστορία τους αποκαλύπτει ένα συγκινητικό κεφάλαιο της νεότερης ιστορίας της Κύπρου, εκεί όπου η τέχνη υπερβαίνει διαχωριστικές γραμμές και λειτουργεί ως γέφυρα επικοινωνίας.

«Ο Άνθρωπος που κουβαλά τρύπες»:Έκθεση του Ρήνου Στεφανή στη Γκλόρια

Η γκαλερί Γκλόρια, στη Λευκωσία, φιλοξενεί την έκθεση του Ρήνου Στεφανή με τίτλο «Ο Άνθρωπος που κουβαλά τρύπες». Στην έκθεση παρουσιάζονται τρεις θεματικές ενότητες: «Διάτρητοι», «Ρε Αλέξης», «Τοπία».

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά θεματικά μοτίβα στο έργο του είναι ο άνθρωπος-κουβαλητής, σε παραλλαγές που κρύβουν, με μια έντονη δόση πικρίας και σαρκασμού, ένα βαθύ και αποκαλυπτικό νόημα.

Για τα έργα του Ρήνου Στεφανή, η Ομότιμη Καθηγήτρια Ιστορίας της Τέχνης στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών Αθηνών, Νίκη Λοϊζίδη, σημειώνει:

«Ο Ρήνος Στεφανή αντλεί το υλικό του από προσωπικές παιδικές μνήμες, από περιπετειώδη ταξίδια, καθώς και από πολέμους και επαναστατικούς ξεσηκωμούς του παρελθόντος. Από την έντονα πολιτική, κοινωνική και ιστορική διάσταση των έργων του, διαπιστώνει κανείς ότι, ως δημιουργός αλλά και ως σκεπτόμενος άνθρωπος, δεν τρέφει αυταπάτες γύρω από την πορεία και εξέλιξη της Κυπριακής Ιστορίας.

Σάββατο 14/03, 10.30 - 12.45 | Γκαλερί Γκαλερί

«Buy a Book - Save a stray» στο Υφαντουργείο

Επιστρέφει το μεγαλύτερο παζαράκι μεταχειρισμένου βιβλίου, με τίτλο «Buy a Book - Save a stray», αυτό το Σαββατοκύριακο, 14-15 Μαρτίου 2026, στο Υφαντουργείο, στη Λευκωσία. Πρόκειται για μία διοργάνωση του εθελοντικού φιλοζωικού συνδέσμου P.A.W.S. (Protecting Animals Without Shelter) σε συνεργασία με το «Υφαντουργείο».

Το παζαράκι βιβλίου θα πραγματοποιηθεί αυτό το Σαββατοκύριακο, από τις 11.00 μέχρι τις 18.00.

Νέα και μεταχειρισμένα βιβλία θα πωλούνται από 1-5 ευρώ και όλα τα έσοδα θα δοθούν για την ενίσχυση του συνδέσμου για τα ιατρικά και άλλα έξοδα των αδέσποτων ζώων που βρίσκονται υπό την προστασία του P.A.W.S.

Εάν έχετε βιβλία για να δωρίσετε μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 99769011.

Σάββατο & Κυριακή 14-15/03, 11.00-18.00 | «Υφαντουργείο TheWorkplace»

Πέντε ηλεκτρονικοί πανκ παλμοί στο FilmEtc Creative Space

Η ομάδα VOID ανοίγει έναν ακόμη κύκλο εαρινών μαγγανειών, προσκαλώντας το κοινό σε μια νύχτα τελετουργικής έντασης και συλλογικού παλμού. Πιστή στο μότο της, «συναντήσεις για την επαναμαγέυση της πόλης», επιστρέφει στο «FilmEtc. Creative Space» για να μεταμορφώσει τον χώρο σε πεδίο σύγκλισης, εκεί όπου τα αναλογικά κυκλώματα, τα drum machines και οι κιθάρες ανασυνθέτουν τον αστικό χρόνο σε μια συλλογική εμπειρία.

Η βραδιά εκτυλίσσεται ως μια ενιαία, σπονδυλωτή τελετουργία μέσα από τέσσερις διακριτές καλλιτεχνικές παρουσίες: τους So Sorry Crew σε σύμπραξη με τον Structure of Magic, τον Larsovitch από τη Γαλλία, τους Dramachine από την Αθήνα και, στο κλείσιμο, τον εγχώριο καλλιτέχνη isel. Από εύθραυστους αυτοσχεδιασμούς και υπνωτικούς post-punk παλμούς έως ωμές synth-punk εκρήξεις, η βραδιά αναπτύσσεται σε διαδοχικά στρώματα έντασης, οδηγώντας σταδιακά σε μια κορύφωση όπου ο ήχος μετατρέπεται σε κοινή εμπειρία και η πόλη, έστω και για λίγο, ξορκίζει χορευτικά το βάρος της καθημερινότητας, ανακτώντας τη χαμένη της μαγεία.

Μια εύθραυστη ιδέα. Μια σύνθεση που αλλάζει χέρια. Το So Sorry Crew είναι το προσωπικό όχημα του sorryteller – ένα σχήμα που αποκτά ταυτότητα μόνο πάνω στη σκηνή και μόνο μέσα από τη σύμπραξη. Με synthesizers και drum machines να χτίζουν τον ηχητικό ιστό, ο ήχος τους διαμορφώνεται ζωντανά μέσα από αυτοσχεδιασμούς, εφέ και ρυθμικές μετατοπίσεις.

Στη συνάντηση με τον Structure of Magic, οι ηλεκτρονικές υφές απογυμνώνονται και γίνονται πιο αφιλτράριστες, οι παλμοί πιο ωμοί και η ατμόσφαιρα πυκνώνει σε κάτι μυστηριώδες και ασταθές – μια τελετουργική σύμπραξη μηχανών και σωμάτων που συγχρονίζονται σε έναν κοινό μη-τόπο.

Ο isel κρατά σημειώσεις για ηχητικά τοπία σε αναλογικά συνθεσάιζερ και σκονισμένα drum machines, υφαίνοντας μια αφήγηση που ισορροπεί ανάμεσα στον παραμορφωμένο ρυθμό και το ελεγχόμενο χάος. Οι μπασογραμμές του μοιάζουν να διαλύονται και να ανασυντίθενται μέσα στη ροή του αυτοσχεδιασμού, δημιουργώντας ένα περιβάλλον όπου η ένταση και η ευθραυστότητα συνυπάρχουν.

Σάββατο 14/03 19.00 - 02.00 | FilmEtc. Creative Space [Κυριάκου Μάτση 10, Έγκωμη]

«Η Ανάθεση» στον ΘΟΚ

Στην Ανάθεση, τέσσερις κορυφαίοι καλλιτέχνες – μια φωτογράφος, ένας ζωγράφος, ένας ποιητής και ένας μουσικός – επιλέγονται ως οι εκλεκτοί που, μέσα από το έργο τους, καλούνται να υπηρετήσουν το καλό της ανθρωπότητας. Σ’ ένα απομονωμένο artists’ residency, όπου ο έλεγχος και η επιβολή διαμορφώνουν κάθε πτυχή της ύπαρξης, η σκοτεινή πλευρά της εξουσίας διεισδύει στα όρια της ανθρώπινης αντοχής, επιβάλλοντας το παράλογο της δύναμής της. Στο νεφελώδες αυτό τοπίο, τα αδιέξοδα της ύπαρξης μεγεθύνονται μέσα από δαιδαλώδη πάθη – πόθο, μίσος, δειλία, αντιζηλία, αλαζονεία, μισαλλοδοξία, εκδίκηση – υφαίνοντας έναν καμβά ακραίας εσωτερικής και εξωτερικής σύγκρουσης.

Η σκηνοθέτις Αύρα Σιδηροπούλου και η ομάδα συνεργατών της καταπιάνονται με μια σύγχρονη αλληγορία, τοποθετημένη σε ένα φουτουριστικό, δυστοπικό σύμπαν. Η αφαιρετική αισθητική του εικαστικού, μουσικού και ηχητικού περιβάλλοντος μάς μεταφέρει από το παρόν σε ένα απροσδιόριστο μέλλον, αναδεικνύοντας την αέναη σύγκρουση της εξουσίας με τη φύση και την ταυτότητα του καλλιτέχνη.

Πληροφορίες / Εισιτήρια: Ηλεκτρονικά στη σελίδα www.thoc.org.cy & Ταμείο Θεάτρου ΘΟΚ, τηλ. 77772717 (Τρίτη-Κυριακή 10:00-13:30 & 16:00-18:00)

Σάββατο & Κυριακή 14-15/03, 17.30 | Νέα Σκηνή «Νίκος Χαραλάμπους»

«Ο Πατέρας» στο θέατρο Δέντρο

Το Θέατρο Δέντρο και η Θεατρική Στέγη Κύπρου παρουσιάζουν το βραβευμένο με Molière το 2014 έργο που κατέκτησε το παγκόσμιο κοινό και τους κριτικούς: «Ο Πατέρας» του Γάλλου συγγραφέα Φλοριάν Ζελέρ, με τον Σταύρο Λούρα σε σκηνοθεσία Γιάννη Λεοντάρη. Τι συμβαίνει όταν η μνήμη γίνεται λαβύρινθος;

Το θεατρικό έργο «Le Père», βραβευμένο με Molière το 2014, μεταφέρθηκε και στον κινηματογράφο συγκεντρώνοντας έξι υποψηφιότητες στα 93α Academy Awards (Όσκαρ) το 2021, κατακτώντας τελικά τα Όσκαρ Καλύτερου Διασκευασμένου Σεναρίου και Α' Αντρικού Ρόλου για τη συγκλονιστική ερμηνεία του Άντονι Χόπκινς.

Το έργο ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Γιάννη Λεοντάρη και ερμηνεύουν οι Σταύρος Λούρας, Αλέξανδρος Παρίσης, Βασιλική Κυπραίου, Κατερίνα Λούρα, Ονησίφορος Ονησιφόρου, Κρίστη Χαραλάμπους.

Σάββατο 14/03, 20.30 & Κυριακή 15/03, 19.00 | Θέατρο Δέντρο

«Πριν την Αποχώρηση» στο Σατιρικό

Το Σατιρικό Θέατρο παρουσιάζει το έργο «Πριν την Αποχώρηση» σε μετάφραση και σκηνοθεσία Αιμίλιου Χαραλαμπίδη.

Γραμμένο το 1979, το έργο του Thomas Bernhard, συναντά σήμερα μια τρομακτικά επίκαιρη πραγματικότητα, μέσα σε μια Ευρώπη που βλέπει την άνοδο ακροδεξιών κυβερνήσεων και την αναβίωση ρητορικών μίσους. Δεν αποτελεί αναδρομή σε ένα απομακρυσμένο ιστορικό γεγονός, αλλά, λειτουργεί ως καίριο σχόλιο για το παρόν, τονίζοντας πως οι απειλές που πιστεύαμε ότι απομακρύνθηκαν, επιστρέφουν ορμητικά. Η σκιά του ναζισμού δεν ανήκει στο παρελθόν, αλλά παραμένει γαντζωμένη στη συλλογική μνήμη και εκδηλώνεται ξανά μέσα από πολιτικές συμπεριφορές, κοινωνικές νοοτροπίες και ακραίες φωνές που επιχειρούν να κανονικοποιήσουν το μίσος.

Σάββατο 14/03, 20.30 & Κυριακή 15/03, 18.30 | Πάνω Σκηνή Σατιρικού Θεάτρου

«Χίλια χέρια» στον ΘΟΚ

Στο έργο της Στέλλας Βοσκαρίδου Χίλια χέρια επιχειρείται μια καταβύθιση στα άδυτα της ψυχής του σπουδαίου Νεοέλληνα γλύπτη Γιαννούλη Χαλεπά, μια αποτύπωση της καλλιτεχνικής του πορείας ως διαρκούς ταλάντευσης ανάμεσα στο φως και στο σκοτάδι.

Η ζωή του, σημαδεμένη από την ψυχική του ασθένεια, τον εγκλεισμό του σε ψυχιατρείο, τη μακρόχρονη απομάκρυνσή του από την τέχνη, αλλά και από τη δύσκολη σχέση του με την οικογένεια και τους δασκάλους του, γίνεται αφετηρία για ένα ταξίδι στον κόσμο του λαμπρού αυτού καλλιτέχνη, όπου το τραύμα, η επιθυμία, η αδυναμία και το πάθος μεταφράζονται σε πρώτη ύλη και η δημιουργία συνιστά όχι μόνο αντίβαρο στην υπαρξιακή αγωνία, αλλά και σωτήριο γιατρικό.

Στο κέντρο της δραματουργίας του έργου βρίσκεται η αρχετυπική συνθήκη του καλλιτέχνη: η ανάγκη να δημιουργήσει, ακόμα κι αν όλα γύρω του λειτουργούν ως μηχανισμοί ακύρωσης. Ο χρόνος, το μυαλό, η τρέλα και ο θάνατος δεν αντιμετωπίζονται μόνο ως θεματικές αναφορές, αλλά ως δυνάμεις που καθορίζουν την ίδια ύπαρξη του δημιουργού και το πεδίο έμπνευσής του.

Πληροφορίες / Εισιτήρια: Ηλεκτρονικά στη σελίδα www.thoc.org.cy & Ταμείο Θεάτρου ΘΟΚ, τηλ. 77772717 (Τρίτη-Κυριακή 10:00-13:30 & 16:00-18:00)

Σάββατο & Κυριακή 14-15/03, 20.30 | Νέα Σκηνή «Νίκος Χαραλάμπους», ΘΟΚ

Προβολή της ταινίας «Το Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο»

Το STYX Film Encounters ανανεώνει το εβδομαδιαίο του ραντεβού αυτή την Κυριακή, στο πλαίσιο του προγράμματος Losing My Religion. Αυτή τη φορά, προβάλλεται η ταινία του Πιερ Πάολο Παζολίνι (1964) η οποία διασκευάζει το Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο με ασυνήθιστη κυριολεξία: οι διάλογοι προέρχονται απευθείας από το κείμενο και η αφήγηση περνά μέσα από τη ζωή και τη διδασκαλία του Ιησού, με έμφαση στον λόγο, στο πλήθος και στη σύγκρουση. Γυρισμένη σε φυσικές τοποθεσίες στη νότια Ιταλία και με καστ κατά κύριο λόγο μη επαγγελματίες ηθοποιούς, τοποθετεί την ιερή αφήγηση μέσα σε πραγματικά τοπία και πραγματικά πρόσωπα, λιγότερο ως εικονογράφηση και περισσότερο ως μια βιωμένη ιστορική συνάντηση.Η σημασία της βρίσκεται εν μέρει στην ένταση που κουβαλά η ίδια της η δημιουργία: ο Παζολίνι, μαρξιστής διαφωνών και προβοκάτορας, γύρισε μία από τις πιο διαχρονικές σύγχρονες ταινίες για τον Χριστό, προσεγγίζοντας το υλικό με ταυτόχρονη πιστότητα και πολιτική σοβαρότητα. Η ταινία αναγνωρίστηκε αμέσως - κερδίζοντας σημαντικό βραβείο της επιτροπής στη Βενετία, και στη συνέχεια έλαβε τρεις υποψηφιότητες για Όσκαρ, ενώ συνεχίζει να συζητείται ως ορόσημο όπου το θρησκευτικό κείμενο, ο σύγχρονος κινηματογράφος και η κοινωνική πραγματικότητα συναντιούνται χωρίς εύκολη συμφιλίωση.

Εισιτήριο: €5

«Το Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο» [1964] | Διάρκεια: 2 ώρες και 17 λεπτά. | Αγγλικοί & Ελληνικοί υπότιτλοι

Κυριακή 15/03, 17.30 | Κινηματογράφος Πάνθεον