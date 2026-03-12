GOETHEKINO: «Ζητήματα για Εκείνη»| Προβολές και συζητήσεις για την ορατότητα και την παρουσία των γυναικών στην τέχνη

Δημοσιεύθηκε 12.03.2026 16:25

Μια σειρά προβολών και συζητήσεων θέτει το ερώτημα: «Πόσα γνωρίζουμε για τις καλλιτέχνιδες;» στις 18 Μαρτίου, 29 Απριλίου και 27 Μαΐου 2026 στο Ινστιτούτο Γκαίτε Κύπρου

Το Ινστιτούτο Γκαίτε διοργανώνει την τρίτη έκδοση του GoetheKino με τίτλο «Ζητήματα για Εκείνη», με την στήριξη του Συνδέσμου Εικαστικών Καλλιτεχνών και Θεωρητικών Τέχνης-φυτώριο. Η σειρά ταινιών, η οποία ξεκινά τον Μάρτιο – τον Μήνα Ιστορίας των Γυναικών – και συνεχίζεται μέχρι τον Μάϊο, δίνει χώρο για διάλογο και αναστοχασμό σχετικά με την εκπροσώπηση και την ορατότητα των γυναικών στις τέχνες και μας προσκαλεί να επανεξετάσουμε την ιστορία της τέχνης.

Γνωρίζουμε τα ονόματα των γυναικών καλλιτεχνών; Πόσο αξιόπιστη είναι η ιστορία της τέχνης μας; Μέσα από αυτή την επιλογή ταινιών και τις συζητήσεις που θα ακολουθήσουν ευελπιστούμε να δώσουμε την ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων και κοινό αναστοχασμό μαζί με εικαστικούς καλλιτέχνες και θεωρητικούς της τέχνης από την Κύπρο.

Η σειρά ξεκινά στις 18 Μαρτίου 2026 με την ταινία της Susanne Radelhof Lost Women Art. Το ντοκιμαντέρ αυτό σε δύο μέρη ιχνογραφεί στις ιστορίες γυναικών καλλιτεχνιδών που διαγράφηκαν από την ιστορία της τέχνης, εστιάζοντας στα τελευταία εκατό χρόνια. Το πρώτο μέρος έχει τον τίτλο Από τον Ιμπρεσιονισμό στην Αφαίρεση και το δεύτερο μέρος τον τίτλο Από το Νέο Βλέμμα στη Φεμινιστική Πρωτοπορία. Η ιστορική τέχνης και επιμελήτρια Χριστίνα Λάμπρου και η συγγραφέας, επιμελήτρια και θεωρητικός τέχνης Ιουλίτα Τουμαζή θα δημιουργήσουν ένα σύνδεσμο με το κυπριακό πλαίσιο και θα αναφερθούν σε Κύπριες καλλιτέχνιδες.

Η σειρά συνεχίζει στις 29 Απριλίου 2026 με την ταινία Lotte am Bauhaus του Gregor Schnitzler, στη οποία παρακολουθούμε την ιστορία της Λόττε, μιας φοιτήτριας στο Bauhaus, η οποία εμπνέεται από την Alma Siedhoff-Buscher. Μετά την προβολή θα ακολουθήσει συζήτηση με τον θεωρητικό τέχνης, συγγραφέα και επιμελητή Ευαγόρα Βανέζη και την πολυθεματική καλλιτέχνιδα Κυριακή Κώστα.

Το Ζητήματα για Εκείνη ολοκληρώνεται στις 27 Μαΐου 2026 με το ντοκιμαντέρ της Shelly Silver Girls / Museum, όπου το μουσείο μετατρέπεται σε χώρο αναζήτησης, δίνοντας την ευκαιρία σε νεαρά κορίτσια ηλικίας 7-19 ετών να ρωτήσουν τι και ποιοι μπορούν να τεθούν σε θέα. Ο θεωρητικός τέχνης, συγγραφέας και επιμελητής Ευαγόρας Βανέζης και η πολυθεματική καλλιτέχνις Μελίτα Κούτα θα δώσουν τις δικές τους ερμηνείες και θα στοχαστούν πάνω στα ερωτήματα που θέτει η ομάδα κοριτσιών.

Η έκδοση αυτή του GoetheKino αποτελεί μέρος του παράλληλου προγράμματος της έκθεσης KunstRaumGoethe Between Imagination and Hope, σε επιμέλεια της Dr. Katharina Koch με τη συμμετοχή των καλλιτεχνιδών Μαριάντρης, Nurtane Karagil και Sophie Utikal. Η έκθεση πραγματοποιείται από τις 18 Απριλίου μέχρι τις 5 Ιουνίου 2026 στο Ινστιτούτο Γκαίτε Κύπρου. Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ & ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ:

Τετάρτη 18.03.2026 , 7 μ.μ.

Lost Women Art (σε σκηνοθεσία Susanne Radelhof, 2021, 52' το κάθε μέρος)

Συζήτηση με τη Χριστίνα Λάμπρου και την Ιουλίτα Τουμαζή

Τετάρτη 29.04.2026, 7 μ.μ.

Lotte am Bauhaus (σε σκηνοθεσία Gregor Schnitzler, 2019, 105')

Συζήτηση με τον Ευαγόρα Βανέζη και την Κυριακή Κώστα

Τετάρτη 27.05.2026, 7 μ.μ.

Girls / Museum (σε σκηνοθεσία Shelly Silver, 2020, 71')

Συζήτηση με τον Ευαγόρα Βανέζη και την Μελίτα Κούτα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: 18 Μαρτίου, 29 Απριλίου και 27 Μαΐου στις 7μ.μ.

ΤΟΠΟΣ: Ινστιτούτο Γκαίτε Κύπρου, Μάρκου Δράκου 21, 1102 Λευκωσία

ΓΛΩΣΣΑ: Προβολές με διαλόγους στην πρωτότυπη γλώσσα και αγγλικούς υπότιτλους. Συζητήσεις στα αγλλικά.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: Ελεύθερη είσοδος. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: +357 22 674606, kultur-nikosia@goethe.de, www.goethe.de/kypros