Η πολιτιστική ατζέντα της ημέρας

Δημοσιεύθηκε 16.03.2026 10:02

Θεατρικές παραστάσεις που επιστρέφουν για περιορισμένο αριθμό εμφανίσεων, εικαστικές διαδρομές που εξερευνούν τη μνήμη και την ύλη, αλλά και κινηματογραφικές προβολές με διεθνή αέρα, συνθέτουν το σκηνικό της σημερινής ημέρας.

Επιμέλεια: Χριστοθέα Ιακώβου

«CHROMA by Her» στη Lumiere

Η Lumiere Contemporary Art Gallery παρουσιάζει την ομαδική έκθεση «CHROMA», όπου δέκα γυναίκες καλλιτέχνιδες που ζουν και δημιουργούν στην Κύπρο ενώνουν τις φωνές τους. Μέσα από διαφορετικές τεχνικές και προσεγγίσεις, η έκθεση εξερευνά τη δύναμη του χρώματος και τη θηλυκή καλλιτεχνική ματιά στο σύγχρονο εικαστικό γίγνεσθαι.

Δευτέρα 16/03, 10.00-13.00 & 15.30-18.00 | Lumiere Gallery, Λεμεσό

«Φύση και Νερό» στην Κυπριακή Γωνιά

Η Δήμητρα Βανέζη Λιασού επανέρχεται με μια πρόταση που υμνεί το κυπριακό τοπίο. Η έκθεση ζωγραφικής «Φύση και Νερό» αποτελεί μια σπουδή πάνω στο φως και την κίνηση των στοιχείων της φύσης, μεταφέροντας στον θεατή μια αίσθηση ηρεμίας και ενδοσκόπησης.

Δευτέρα 16/03, 10.00-13.00 & 16.30-19.30 | Γκαλερί Κυπριακή Γωνιά

«Ο Άνθρωπος που κουβαλά τρύπες» στη Γκλόρια

Ο εικαστικός Ρήνος Στεφανής παρουσιάζει τη νέα του δουλειά, μια σειρά έργων που εστιάζουν στην υπαρξιακή αναζήτηση και την αποδόμηση της φόρμας. Ο καλλιτέχνης χρησιμοποιεί την «τρύπα» ως σύμβολο κενού αλλά και ως δίοδο προς το άγνωστο, δημιουργώντας έναν διάλογο μεταξύ της ύλης και του απουσιάζοντος.

Δευτέρα 16/03, 10.30-12.45 & 17.30-20.00 | Γκαλερί Γκλόρια

«Ο Γλάρος Ιωνάθαν Λίβινγκστον» στο Μαρκίδειο

Η μεγάλη γιορτή του νεανικού θεάτρου συνεχίζεται στο πλαίσιο των 37ων Παγκύπριων Σχολικών Αγώνων Θεάτρου. Σήμερα, το Νικολαΐδειο Γυμνάσιο ανεβαίνει στη σκηνή για να παρουσιάσει τη δική του εκδοχή πάνω στο διαχρονικό έργο του Richard Bach, καταθέτοντας τη δική του φρέσκια ματιά.

Δευτέρα 16/03, 20.00 | Μαρκίδειο Θέατρο

«Love Me Tender» στο Πάνθεον

Ο κινηματογράφος Πάνθεον φιλοξενεί την προβολή της ταινίας «Love Me Tender», στο πλαίσιο των προβολών για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Κοινού LUX 2026. Μια ευκαιρία για το κοινό να έρθει σε επαφή με τον σύγχρονο ευρωπαϊκό κινηματογράφο και να συμμετάσχει στη διαδικασία ανάδειξης της κορυφαίας ταινίας.

Δευτέρα 16/03, 20.30 | Κινηματογράφος Πάνθεον

«Το Νησί» στο WhereHaus 612

Η επιτυχημένη παραγωγή, σε σκηνοθεσία Αχιλλέα Γραμματικόπουλου, συνεχίζει τη διαδρομή της. Πρόκειται για μια συνεργασία της ΕΘΑΛ και του Point To Contemporary Theater, που φέρνει επί σκηνής ένα έργο βαθιά ανθρωποκεντρικό, το οποίο πραγματεύεται την απομόνωση και την ανάγκη για επικοινωνία.

Δευτέρα 16/03, 20.30 | WhereHaus 612

Stand-up Comedy με τον Dragos στον Κύκλο

Ο Ευρωπαίος κωμικός Dragos παρουσιάζει τη νέα του δουλειά για μια βραδιά γεμάτη έξυπνο χιούμορ, γρήγορες ατάκες και κοινωνική σάτιρα. Μια πρόταση για όσους αναζητούν μια εναλλακτική έξοδο με διεθνείς προδιαγραφές.

Δευτέρα 16/03, 21.00 | Κύκλος, Λεμεσός