«Tο Βουνί»:To μυθιστόρημα της Λουΐζας Παπαλοΐζου μεταφέρεται στη θεατρική σκηνή

Δημοσιεύθηκε 16.03.2026 14:26

Το πολυβραβευμένο μυθιστόρημα της Λουΐζας Παπαλοΐζου μεταφέρεται στη θεατρική σκηνή, σε διασκευή και σκηνοθεσία της Μαρίας Κυριάκου, ζωντανεύοντας τον κόσμο του Ξενή, της Κόρης και του Σουηδού. Μέσα σε ένα αφαιρετικό σκηνικό, το έργο επικεντρώνεται στις σχέσεις που αναπτύσονται ανάμεσα στους χαρακτήρες και πραγματεύεται έννοιες όπως η μνήμη, η απώλεια και η βαθιά υπαρξιακή αναζήτηση.

Η πρεμιέρα της καινούριας παραγωγής των ομάδων À Vendre και Humart θα πραγματοποιηθεί στις 16 Απριλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Παραστάσεις θα δοθούν επίσης στο Θέατρο Ριάλτο στη Λεμεσό, καθώς και στο Μαρκίδειο Δημοτικό Θέατρο Πάφου.

Με επίκεντρο ένα βουνό σε μια ακριτική περιοχή της Κύπρου, ξεδιπλώνεται η ιστορία των τριών προσώπων μέσα από μια αφήγηση που ξεκινά από τις αρχές του περασμένου αιώνα και ψηλαφίζει σημαντικές πτυχές της ιστορίας της Κύπρου, μέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του ’70. Το ασφυκτικό περιβάλλον της ορεινής Κύπρου αλλά και οι αρχαιολογικές ανασκαφές της Σουηδικής Αποστολής στην περιοχή των Σόλων, την εποχή της Αγγλοκρατίας, αποτελούν το φόντο όπου η ιστορία εξελίσσεται.

Με μια σύγχρονη δραματουργία και μια δωδεκαμελή ομάδα ταλαντούχων ηθοποιών, η παράσταση μεταφέρει στη σκηνή τη γλώσσα, την ατμόσφαιρα και τη συγκινησιακή δύναμη ενός βιβλίου που διαβάστηκε και αγαπήθηκε πολύ από αναγνώστες και κριτικούς.

Το μυθιστόρημα της Λουΐζας Παπαλοΐζου τιμήθηκε το 2021 με το Κρατικό Βραβείο Μυθιστορήματος στην Κύπρο και (εξ ημισείας) με το Κρατικό Βραβείο Μυθιστορήματος στην Ελλάδα.

Παραστάσεις

Πρεμιέρα: 16 Απριλίου (20:00) – Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας

20 & 21 Απριλίου (20:00) - Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας

25 Απριλίου (20:00) - Μαρκίδειο Δημοτικό Θέατρο Πάφου

8, 9 & 10 Μαΐου (20:00) - Θέατρο Ριάλτο, Λεμεσός

Κύριος Χορηγός: Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού – Υφυπουργείο Πολιτισμού

Εισιτήρια προπωλούνται στις ιστοσελίδας της SoldOut Tickets και του Θεάτρου Ριάλτο.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Συγγραφέας: Λουΐζα Παπαλοΐζου

Σκηνοθεσία & Διασκευή: Μαρία Κυριάκου

Σκηνικά: Έλενα Κοτασβήλι

Κοστούμια: Κωνσταντίνα Ανδρέου

Κίνηση & χορογραφία: Παναγιώτης Τοφή

Μουσική σύνθεση & διδασκαλία: Γιάννης Κουτής

Σχεδιασμός φωτισμού: Βασίλης Πετεινάρης

Video art: Ράχμε Βεζίρογλου

Φωτογραφίες: Δημήτρης Λούτσιος

Οπτική επικοινωνία: Δημήτρης Σωτηρίου

Βοηθός σκηνοθέτη: Μαρία Πισιήλη

Βοηθός σκηνογράφου & ενδυματολόγου: Θέτις Χριστοφόρου

Τεχνική διεύθυνση: Αχιλλέας Μουσκής

Παίζουν (με αλφαβητική σειρά): Γιώργος Αναγιωτός, Χρυστάλλα Βάσου, Γρηγόρης Γεωργίου, Έλενα Καλλινίκου, Στέλιος Καλλιστράτης, Γιάννης Καραούλης, Γιάννης Κόκκινος, Ζωή Κυπριανού, Γιάννης Οικονομίδης, Χάρης Πισίας, Πέννυ Φοινίρη, Μυρσίνη Χριστοδούλου

Διεύθυνση Παραγωγής: Σταύρος Σταύρου

Βοηθός Παραγωγής: Άντρη Ηρακλέους