Διάλεξη με τον διαπρεπή Νεοελληνιστή Jacques Bouchard : «Το δραματικό ποίημα «Θεοδώρα» της Ειρήνης Παπά»

Δημοσιεύθηκε 17.03.2026 09:53

Το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού και το Γαλλικό Ινστιτούτο Κύπρου διοργανώνουν διάλεξη τη Δευτέρα, 23 Μαρτίου, 19:00 με τον Καθηγητή Jacques Bouchard στα πλαίσια της Γαλλοφωνίας. Το θέμα της διάλεξης θα είναι «Το δραματικό ποίημα «Θεοδώρα» της Ειρήνης Παπά».

Η Ειρήνη Παπά, γεννημένη σε ένα χωριό της Κορινθίας, εξελίχτηκε γρήγορα σε προικισμένη πρωταγωνίστρια της μεγάλης οθόνης και της σκηνής. Ωστόσο, όταν είχε ελεύθερο χρόνο ανάμεσα στις πολυάριθμες ταινίες όπου έπαιζε ως ηθοποιός, κλεινόταν στον εαυτό της και έγραφε ποίηση. Από νωρίς την μάγευε μια μυθώδης φυσιογνωμία του Βυζαντίου, η προσωπικότητα και η μοίρα της Θεοδώρας, η οποία γεννήθηκε στην Κύπρο και ανέβηκε ένα ένα τα σκαλιά από το αλώνι του δρόμου ως το αξίωμα της αυτοκράτειρας, από αρτίστα τσίρκου ίσαμε σύζυγος του Ιουστινιανού.

Η Ειρήνη Παπά πολλά χρόνια εγκυμονούσε το πρόσωπο της Θεοδώρας όταν συνέγραψε το μονόπρακτο που προβάλλει στη σκηνή την μυθώδη ηρωίδα. Το δραματικό ποίημα Θεοδώρα παίχτηκε σε πολλές γλώσσες και σε πολλές σκηνές. Στην τελική του μορφή η ποιήτρια ζήτησε από τον Jacques Bouchard να μεταφράσει το ποίημα στα γαλλικά. Ο καθηγητής κ. Bouchard δίδασκε Νεοελληνική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο του Μοντρεάλ. Το γαλλικό κείμενο αποτελεί μια στενή συνεργασία της ποιήτριας και του μεταφραστή. Για να βοηθήσει του δουλειά του μεταφραστή η Ειρήνη Παπά του απήγγειλε όλο το μονόπρακτο σε κασέτα. Το ελληνικό ποίημα, η γαλλική μετάφραση και η κασέτα αποτελούν ανέκδοτα ντοκουμέντα που δημοσιεύονται για πρώτη φορά από τον εκδοτικό οίκο ΑΙΩΡΑ στην Αθήνα.

Πληροφορίες

Η διάλεξη θα δοθεί στα ελληνικά

Πολιτιστικό Ίδρυμα ARTOS, Λεωφόρος Αγίων Ομολογητών 64, 1080 Λευκωσία www.artoshouse.org

Είσοδος ελεύθερη

Βιογραφικό

O καταξιωμένος νεοελληνιστής, ακαδημαϊκός και μεταφραστής Jacques Bouchard γεννήθηκε στο Κεμπέκ το 1940. Σπούδασε κλασική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Λαβάλ του Κεμπέκ και νεοελληνική φιλολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Εισηγητές και καθηγητές του στις νεοελληνικές του σπουδές υπήρξαν σπουδαίοι καθηγητές όπως οι Κ. Θ. Δημαράς, Γ. Π. Σαββίδης και Γεώργιος Μπαμπινιώτης.

Διετέλεσε καθηγητής αρχαίας και νέας ελληνικής στο Πανεπιστήμιο Λαβάλ από το 1970 ως το 1973. Από το 1973 διετέλεσε καθηγητής νεοελληνικής φιλολογίας και διευθυντής του Προγράμματος Νεοελληνικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Μόντρεαλ. Εξελέγη ο πρώτος κάτοχος της Έδρας Φρίξου Παπαχρηστίδη Νεοελληνικών Σπουδών και Καναδοελληνικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο McGill. Είναι από το 2002 διευθυντής του Διαπανεπιστημιακού Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Μόντρεαλ. Είναι μέλος της Ακαδημίας Γραμμάτων και Ανθρωπιστικών Επιστημών της Βασιλικής Εταιρείας του Καναδά.

Τα ακαδημαϊκά του ενδιαφέροντα αφορούν στον Νεοελληνικό Πρώιμο Διαφωτισμό, τις Ελληνο-Ρουμανικές σχέσεις κατά το 18ο αιώνα, τον Ελληνικό Υπερρεαλισμό και τη λογοτεχνική μετάφραση. Μεταξύ των συγγραφέων και ποιητών που έχει μεταφράσει συγκαταλέγονται οι Κ. Π. Καβάφης, Ανδρέας Εμπειρίκος, Νίκος Εγγονόπουλος, Μίλτος Σαχτούρης, Νίκος Καχτίτσης, Έκτωρ Κακναβάτος, Παύλος Μάτεσις, Μαργαρίτα Καραπάνου, Ζυράννα Ζατέλη, κ.ά.

Έχει προσκληθεί να δώσει διαλέξεις και σεμινάρια στη Σορβόννη, στο Χάρβαρντ, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Πανεπιστήμιο La Sapienza της Ρώμης και σε πολλά άλλα πανεπιστήμια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Το 2026 τιμήθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού της Ελλάδας με το «Μεγάλο Βραβείο Γραμμάτων»